Carlo Ancelotti, qui s’est vu décerner le trophée The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin 2024, déclare que c’est l’émotion que procure le football qui le pousse à continuer

L’entraîneur du Real Madrid CF remporte le trophée pour la première fois

La sélectionneuse de l’équipe féminine américaine Emma Hayes est élue The Best –

Entraîneur de la FIFA pour le football féminin pour la seconde fois Carlo Ancelotti a remporté sa cinquième Ligue des champions de l'UEFA en 2024

Lorsqu’il a été élu The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin 2024, Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid CF, a déclaré qu’après 48 ans passés dans l’univers du ballon rond, c’est l’émotion que procure le football qui le pousse à continuer. Emma Hayes, qui a été élue The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin pour la seconde fois après avoir remporté le titre en WSL avec Chelsea et décroché la médaille d’or au Tournoi Olympique de Football féminin, Paris 2024 avec l’équipe des États-Unis en l’espace de quelques semaines, a déclaré que c’était « une distinction incroyable ».

Cette année, "Don Carlo", qui a fini deuxième en 2022, est arrivé en tête du vote. Les voix étaient réparties à part égale entre les fans, les capitaines et les sélectionneurs actuels de l’ensemble des équipes nationales féminines et masculines et les journalistes.

"J’ai commencé ma carrière en tant que joueur professionnel en 1976, il y a 48 ans. Depuis, le football m’a donné, et me donne aujourd’hui encore, de grandes émotions. Elles sont souvent belles, parfois difficiles. Mais si je suis toujours présent après 48 années, c’est uniquement grâce à elles" a-t-il affirmé.

Au cours de sa carrière d’entraîneur, l’italien de 65 ans a su se bâtir un palmarès exceptionnel : cinq Ligues des champions de l'UEFA (deux avec le Milan AC et trois avec le Real Madrid CF), un record, ainsi que des titres de champion en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne et en France.

"Je suis très honoré de recevoir cette récompense. Je tiens naturellement à remercier la FIFA et son président, Gianni Infantino. Je souhaite également partager ce prix avec mon club, le Real Madrid, et mon président, Florentino Pérez, qui m’a permis d’entraîner le meilleur club au monde. Je veux également le partager avec mes joueurs, qui m’écoutent, parfois. Je le dédie également à ma famille, notamment à ma femme Mariann, qui me soutient en m’apportant sa sérénité et son amour".

The Best FIFA Football Awards™ 2024 | Emma Hayes et Carlo Ancelotti 01:51

Emma Hayes a terminé sa douzième année à la tête de l’équipe féminine de Chelsea en remportant son cinquième titre consécutif en WSL en 2024, son septième avec le club. Quelques jours plus tard, elle reprenait sa casquette de sélectionneuse de l’équipe nationale féminine américaine, avec laquelle elle a décroché la médaille d’or olympique à Paris en août 2024.

"C’est une distinction incroyable que je ne considère jamais comme acquise. Cette année a été fabuleuse. C’est vraiment un honneur et un privilège de recevoir cette récompense. Quand j’y repense, la fin de saison avec Chelsea a été incroyable" déclara-t-elle.

"C’est ce dont les rêves sont faits. Je l’ai déjà dit de nombreuses fois : j’ai toujours rêvé de participer aux Jeux olympiques et cet été en France, à Paris a été merveilleux. Je pense qu’à ce jour, cette médaille d’or olympique est le point d’orgue de ma carrière, un moment tout simplement inoubliable" ajouta celle qui a également remporté The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin 2021 et est arrivée deuxième en 2023. "Ce fut un été exceptionnel. Les joueuses ont réalisé un travail incroyable pour accepter tout ce que je leur demandais et l’appliquer comme elles l’ont fait. Ce résultat est vraiment fabuleux, car c’est une équipe relativement jeune."

La sélectionneuse de 48 ans confie avoir particulièrement apprécié la transition avec l’équipe nationale. "J’explique souvent qu’être sélectionneuse, c’est comme être grand-parent. Vous passez 10 jours avec les joueuses, vous appréciez leurs qualités, puis vous les renvoyer chez leurs parents, c’est-à-dire leur club" a-t-elle poursuivi.

Emma Hayes envisage déjà de mener l’équipe américaine lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, alors que le tournoi sera organisé pour la première fois en Amérique du Sud.