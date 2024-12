Arabie Saoudite remporte la première FIFAe World Cup™ sur Rocket League

À suivre : la FIFAe World Cup sur eFootball™, disputée sur mobiles et consoles

Arabie Saoudite a remporté la première édition de la FIFA eWorld Cup™ sur Rocket League, organisée du 5 au 8 décembre, après quatre journées des plus intenses. Alors que cette compétition a mis aux prises des équipes nationales sur Rocket League pour la première fois, Arabie Saoudite a pris le meilleur sur France au terme d’une finale disputée pour remporter la prestigieuse FIFA eWorld Cup™ à Riyadh (Arabie saoudite).

Les quatre membres de la sélection triomphante, Rw9, Kiileerrz, trk511 et d7oom-24, ont fait étalage de leur talent, de leur force mentale et de leur esprit d’équipe tout au long de cet événement historique. Les néo-champions du monde ont dominé certains des meilleurs joueurs de la planète et leurs équipes nationales pour faire briller Arabie Saoudite sur la scène mondiale.