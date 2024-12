Ancelotti et Courtois, entre prudence et impatience

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, et le gardien de but Thibaut Courtois se préparent à une opposition de styles

Le Real Madrid et Pachuca s'affronteront en finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA, Qatar 2024™ au stade Lusail, mercredi.

Finir la saison sur une bonne note, tel est l'objectif partagé par le Real Madrid CF et Pachuca CF qui s'affronteront ce mercredi en finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA, Qatar 2024™ présentée par Aramco . L'évènement aura lieu au stade Lusail de Doha, au Qatar.

Vainqueurs de la Ligue des champions de l'UEFA 2023/24, les Merengue ont appris samedi qu'ils auront rendez-vous avec les Tucos, après que les Mexicains se sont imposés face à Al Ahly en Challenger Cup de la FIFA, Qatar 2024. Quelques jours plus tôt, le lauréat de la Coupe des champions de la Concacaf avait battu Botafogo de Futebol e Regatas à l'occasion du Derby des Amériques de la FIFA, Qatar 2024.

Le rideau s'apprête ainsi à tomber sur cette Coupe Intercontinentale new-look et, par là même sur la saison 2023/24, avec deux équipes bien décidées à terminer l'année en beauté.

"Disputer la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA signifie que l'on a bien travaillé la saison précédente. C'est l'un des événements les plus importants", explique Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid. "Quand vous commencez la saison, vous espérez la finir ici et jouer la finale. Nous avons eu la chance, la bonne attitude et l'envie nécessaire pour la disputer. Nous allons évidemment essayer de la gagner."