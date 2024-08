"Aheh-Aheh", la chanson officielle de Colombie 2024™, disponible vendredi

La FIFA est ravie d’annoncer la sortie le 16 août de la chanson officielle de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™, intitulée "Aheh-Aheh". Fruit d’une collaboration entre Mambo Kingz, DJ Luian et la FIFA, ce titre dynamique est porté par la performance vocale des artistes colombiennes Nath et Ysa C.

À tout juste deux semaines du coup d’envoi de la compétition, l’hymne incarne l’esprit et l’énergie du tournoi en promouvant l’autonomisation, la résilience et l’unité, trois valeurs qui seront assurément au rendez-vous lors des rencontres qui mettront aux prises les futures stars du football mondial.

Ysa C, pionnière de la musique afrocolombienne, apporte sa voix puissante et son rythme singulier, célébrant ainsi l’héritage culturel et la force des femmes. Nath diffuse quant à elle une ambiance énergique et moderne qui trouvera son écho auprès du jeune public. Ensemble, les deux artistes forment une alliance parfaite entre son traditionnel et moderne, célébrant ainsi la diversité du football féminin.