On Location désigné partenaire hospitalité officiel

Le plus grand programme d’hospitalité de la Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps sera géré par On Location, leader mondial en la matière

Le choix fait suite à un appel d’offres exhaustif destiné à sélectionner le meilleur prestataire de services aux supporters qui accompagnerait cette compétition inédite.

Des formules hospitalité comprenant des billets de matches seront mises en vente fin 2024 via FIFA.com et les agents de vente officiels.

À l’issue d’une procédure de sélection exhaustive, la FIFA a désigné son partenaire hospitalité officiel pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

On Location, l’un des principaux acteurs dans le domaine des expériences exclusives, de l’hospitalité et du voyage, aidera la FIFA à mettre un œuvre un programme d’hospitalité d’une ampleur sans précédent. Des formules comprenant des billets de matches seront proposées aux supporters et supportrices qui souhaiteront assister au plus grand événement sportif unidisciplinaire au monde. Passionné(e)s de football, groupes d’ami(e)s, familles ou invité(e)s et salarié(e)s d’entreprises, tout un chacun y trouvera son compte. Les stades choisis disposent déjà d’aménagements d’hospitalité de tout premier ordre. Des suites splendides aux villages hospitalité débordant d’activités en passant par de nombreuses autres expériences inoubliables, les supporters auront plus que jamais l’embarras du choix. Les formules hospitalité devraient être mises en vente en fin d’année sur FIFA.com et par l’intermédiaire des agents de vente officiels, offrant ainsi aux supporters du monde entier une première occasion de réserver leur billet pour la compétition.

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA : "L’Amérique du Nord est bien connue pour ses événements, notamment sportifs, particulièrement divertissants et spectaculaires, tandis que la Coupe du Monde de la FIFA offre aux supporters ce qui se fait de mieux en matière d’ambiance dans un stade. Nous sommes ravis d’avoir trouvé le partenaire idéal pour nous aider à proposer des expériences haut de gamme aux populations des trois pays hôtes ainsi qu’aux millions de supporters internationaux qui s’y rendront pour ce rendez-vous historique." Avec On Location, nous allons offrir des expériences incomparables qui permettront au football de compter encore plus de supporters et supportrices et qui laisseront à toute personne présente dans l’un des 16 superbes stades accueillant un match un souvenir impérissable".

Partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la société On Location détiendra les droits mondiaux exclusifs de promotion, de vente et d’exploitation du programme d’hospitalité officiel de la FIFA dans les 16 enceintes ultramodernes choisies, dont cinq ont déjà fait l’objet d’un programme d’hospitalité mis en œuvre par la société à l’occasion d’un Super Bowl. Pour de plus amples informations concernant la liste des villes hôtes et le calendrier officiel des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, dévoilés en février 2024, rendez-vous ici.

Paul Caine, président de On Location : "La Coupe du Monde de la FIFA 2026 va marquer un tournant dans l’histoire du football. Nous sommes d’autant plus fiers de travailler avec la FIFA à la mise en place du plus grand programme d’hospitalité jamais déployé et de contribuer à la croissance du football en Amérique du Nord. À l’occasion de cet événement incroyable, un plus grand nombre de supporters et supportrices vont avoir la chance de vivre une expérience d’hospitalité aussi exclusive que moderne et d’en tirer des souvenirs inoubliables."

"Nous proposerons en effet une large gamme de formules et de tarifs, des services premium ainsi qu’une plateforme d’hospitalité de pointe, pour une expérience exceptionnelle à chaque étape. Les supporters vivront des moments inoubliables mettant à l’honneur le football ainsi que chaque ville hôte". L’éventail d’offres s’articule autour de deux axes : pour une seule rencontre ou par lot (ville, zone géographique, phase de la compétition, équipe favorite, etc.). En plus des formules hospitalité avec billets, les supporters et supportrices pourront bénéficier de nombreuses autres expériences inoubliables les jours de match, mais aussi les jours sans match.

Après une étude de marché exhaustive et une période de consultation visant à déterminer les meilleures pratiques et les prestataires les plus en vue en Amérique du Nord au regard des besoins de la compétition phare de la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial a lancé un appel d’offres extrêmement compétitif en septembre 2023. On Location s’est démarquée par sa longue expérience en matière de programmes d’hospitalité dans le cadre d’événements, sportifs et autres, parmi les plus complexes et médiatisés de la planète, ainsi que par sa fine compréhension du marché nord-américain et des subtilités de ses communautés de supporters. Connue pour offrir un accès exclusif aux entreprises clientes et des expériences totalement immersives aux invité(e)s, On Location est le prestataire de services officiel d’événements aussi emblématiques que les Jeux Olympiques et Paralympiques, le Super Bowl, l’UFC, le NCAA Final Four, la Ryder Cup et le festival de musique et d’arts de la vallée de Coachella.

Vous souhaitez profiter de l’expérience la plus haut de gamme et unique au monde dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ? Inscrivez ici pour recevoir les dernières informations et actualités sur le programme d’hospitalité. Les formules avec billets ne seront disponibles que sur FIFA.com et auprès des agents de vente locaux désignés par la FIFA et On Location. Si la Major League Soccer (MLS) a déjà été nommée agent de vente pour les États-Unis et le Canada, ceux des autres territoires doivent encore être déterminés.

Il est fortement déconseillé d’acheter des billets auprès de plateformes ou de vendeurs non autorisés. La FIFA se réserve le droit d’annuler tout billet obtenu par ces canaux. Toute entreprise souhaitant devenir agent de vente peut se rendre ici pour obtenir de plus amples informations sur la procédure de sélection. La liste des agents de vente autorisés sera publiée ultérieurement.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 devrait permettre à la FIFA de générer USD 11 milliards au cours du cycle financier 2023-2026, dont une part importante proviendrait du programme d’hospitalité. Comme énoncé dans le Rapport annuel de la FIFA 2023, les revenus dégagés par l’instance grâce à ses compétitions sont réinvestis, après déduction des frais opérationnels, directement dans le développement du football mondial.