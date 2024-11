Mythical Games et la FIFA s’associent pour créer “FIFA Rivals”, un jeu sur mobile inspiré des jeux d’arcade

Marquant une nouvelle étape dans l’expansion de l’offre de la FIFA en matière de jeux vidéo et d’eSport, la collaboration avec Mythical Games s’éloignera de la simulation pure et proposera aux amateurs de football de nouveaux modes d’interaction.

Dans FIFA Rivals , les gamers pourront créer et diriger leur propre club. Ils auront la possibilité de bâtir et de renforcer leur effectif, puis d’affronter d’autres équipes en mode PvP (joueur contre joueur) dans le plus pur style des jeux d’arcade.

Gratuit, le jeu s’appuiera sur des plateformes marketplace en ligne et in-game adossées à la blockchain Mythos pour permettre aux utilisateurs d’acheter, vendre et échanger leurs joueurs de football préférés.

"Nous nous réjouissons de collaborer avec Mythical Games pour lancer FIFA Rivals, un jeu sur mobile qui aidera les amateurs de football à vivre encore plus intensément leur passion du ballon rond", a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA. "Ce jeu convivial au principe novateur viendra enrichir notre offre dans le domaine du gaming et de l’eSport."

"Notre objectif sera de faire aussi bien qu’avec le précédent opus Rivals et d’établir une nouvelle référence dans le secteur du jeu vidéo à l’ère du Web 3.0. Tous ces atouts – des stars d’hier et d’aujourd’hui sous licence officielle, de prestigieux clubs internationaux et la possibilité d’affronter des joueurs de toute la planète – vont nous aider à proposer un jeu de sports au concept très ambitieux. Dans le cadre de ce partenariat à long terme avec la FIFA, nous prévoyons d’intégrer la plateforme eSport de la FIFA pour donner aux gamers et aux fans la possibilité de participer quel que soit le pays où ils se trouvent."