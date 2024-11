Les meilleurs joueurs de Rocket League et eFootball™ seront à Riyad du 5 au 12 décembre pour les FIFAe Finals 2024

Les FIFAe Finals se disputeront à Riyad dans le cadre du partenariat entre FIFAe et la fédération saoudienne d’eSport

La Coupe du Monde FIFAe 2024™ sur Rocket League aura lieu du 5 au 8 décembre

Deux Coupes du Monde FIFAe sur eFootball™ se dérouleront ensuite du 9 au 12 décembre, l’une sur mobile et l’autre sur console

Les FIFAe Finals 2024 seront la première édition regroupant plusieurs titres eSports, faisant de cet événement une scène incontournable pour les meilleurs joueurs de Rocket League et de eFootball™ (sur console et mobile).

Organisé à la SEF Arena de Riyad, l’événement se déroulera en deux temps. Il débutera par la Coupe du Monde FIFAe sur Rocket League du 5 au 8 décembre. Viendra ensuite le tour des deux Coupes du Monde FIFAe sur eFootball™ (sur console et mobile) du 9 au 12 décembre.

Ville férue de jeux vidéo ayant produit de nombreux gamers d’exception – et même des champions du monde FIFAe –, Riyad a été choisie pour accueillir les FIFAe Finals 2024. Avec la fédération saoudienne d’eSport (SEF) en tant que presenting partner, les FIFAe Finals continuent de gagner en popularité auprès des communautés locales et mondiales de cet écosystème en pleine croissance. Les fans pourront accéder librement aux FIFAe Finals 2024 chaque jour de compétition. Il leur sera également possible de réserver leurs places pour les sessions les plus demandées (7,8 et 12 décembre). Le calendrier détaillé et de plus amples informations sont disponibles ici.

En amont de cet événement tant attendu, Turki Alfawzan, directeur général de la fédération saoudienne d’eSport, a déclaré : "Nous sommes très fiers d’accueillir les FIFAe Finals 2024, et de continuer ainsi à renforcer la position de l’Arabie saoudite en tant que leader mondial de l’eSport. Cet événement illustre d’une part l’engagement de notre royaume au sein de l’écosystème de l’eSport, et offre d’autre part aux gamers du monde entier une formidable opportunité de montrer tout leur talent et leur passion sur une scène internationale. Nous sommes impatients de vivre ce prochain chapitre de l’histoire de l’eSport ici, à Riyad."

Cet événement prestigieux permet aux joueurs de représenter leur pays et de soulever le trophée officiel de la Coupe du Monde FIFAe. Seize nations s’affronteront sur Rocket League et jusqu’à 18 sur eFootball™. Ces tournois mettront en lumière les meilleurs gamers du monde, qui auront à cœur de faire la fierté de leur pays. De plus amples détails sur les nations en lice et le format des tournois sont disponibles sur FIFA.GG.

Conformément au règlement de Rocket League pour les tiers, la dotation de la Coupe du Monde FIFAe sur Rocket League s’élèvera à USD 250 000. Les deux compétitions sur eFootball™ (console et mobile) disposeront quant à elles d’une dotation de USD 100 000 chacune, ce qui porte la dotation totale des FIFAe Finals 2024 à USD 450 000.

"L’ajout de nouveaux titres cette année marque une avancée majeure pour les tournois d’eFootball. Les joueurs de différents écosystèmes pourront s’affronter sur la plus grande scène internationale qui soit – le tout sous la bannière de FIFAe. Nous avons hâte de poursuivre cet élan auprès de la fédération saoudienne d’eSport et sommes impatients de donner vie à cet événement en décembre, avec l’aide de nos partenaires et nos éditeurs", a ajouté Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA.

Les FIFAe Finals 2024 sont le deuxième événement FIFAe de cette année, après le tout premier événement FIFAe Next Gen organisé à Liverpool (Angleterre), qui comprenait la toute première Coupe du Monde FIFAe sur Football Manager, ainsi que la FIFAe Fame Your Game Cup.

Les fans pourront suivre l’événement en direct sur la chaîne Twitch de FIFAe du 5 au 12 décembre. Tous les matchs seront accessibles sur FIFA.GG, qui proposera en outre les résultats du tournoi en temps réel. Les co-streamers souhaitant diffuser l’événement peuvent demander à recevoir le flux officiel en contactant streamers@fifaefinals2024.com.

Les fans peuvent suivre FIFAe sur les médias sociaux pour ne rien manquer de la compétition, retrouver les dernières actualités sur FIFA.GG, et participer aux débats en utilisant les mots-dièse #FeWCRL, #FeWCeFootball et #FameYourGame.