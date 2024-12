Le calendrier des matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ vient d’être publié

Lieux, dates et heures du coup d’envoi pour les 63 rencontres

Le calendrier officiel prévoit le déroulement de la phase de groupes jusqu’à la finale

La billetterie ouvrira le jeudi 19 décembre 2024 à partir de 10 h (HE) (16 h CET), uniquement sur FIFA.com/tickets

Le match d’ouverture sera la seule rencontre disputée le samedi 14 juin 2025 pour marquer le début de cette première édition historique

À la suite du tirage au sort tant attendu qui a dévoilé les huit groupes qui composeront la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, les adeptes de football du monde entier savent désormais exactement où et quand suivre leurs clubs au cours de la nouvelle compétition mondiale de clubs de la FIFA, qui se déroulera aux États-Unis du samedi 14 juin au dimanche 13 juillet 2025.

La FIFA a communiqué le calendrier des 63 rencontres avec les dates et heures des coups d’envoi de ce tournoi novateur, laissant entrevoir une programmation alléchante pour les 32 clubs qui brigueront le tout premier titre de champion de la première compétition de clubs d’élite du football mondial.

Dans le sillage du tirage au sort et de la publication du calendrier, la phase initiale de vente des billets pour les 48 matches de la phase de groupes sera lancée le jeudi 19 décembre 2024 à 10 h (HE) (16 h CET), uniquement sur FIFA.com/tickets (où les fans peuvent d’ores et déjà manifester leur intérêt pour l’achat de billets).

Par ailleurs, le match d’ouverture sera le seul joué lors de la première journée de la compétition. Le représentant du pays hôte, l’Inter Miami CF, donnera le coup d’envoi de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ dans son Hard Rock Stadium, doté d’une capacité de 65 500 places, contre l’Al Ahly FC, le samedi 14 juin 2025 à 20 h (heure locale). Quant au MetLife Stadium de New York, il accueillera non seulement la finale de la compétition le dimanche 13 juillet 2025, mais aussi les deux demi-finales ainsi qu’un quart de finale.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a déclaré : « Le parcours des 32 équipes a été déterminé et nous savons maintenant quand et où, parmi 12 stades de prestige, nous pourrons assister aux 48 rencontres de la phase de poules, qui s’annoncent toutes plus palpitantes les unes que les autres. Avec les 15 autres affiches de la phase à élimination directe, ce calendrier prévoit 63 rendez-vous pour tous les fans de football, qu’ils vivent aux États-Unis, qu’ils effectuent le déplacement depuis l’étranger pour soutenir leur club ou qu’ils suivent les rencontres en direct et gratuitement partout dans le monde grâce à DAZN et FIFA+.

Ce calendrier est bien plus qu’une série de rencontres haletantes entre les meilleurs clubs du monde – il montre que le football de club peut avoir, et aura, une dimension réellement planétaire. Faisons du monde votre terrain ».

Le calendrier des matches a été finalisé dans la foulée du tirage au sort et permet à la FIFA de tenir compte d’une série de facteurs tels que les aspects sportifs et purement liés aux joueurs, les supporters locaux et les visiteurs, ainsi que les questions relatives à la diffusion à l’échelle mondiale.

Douze enceintes exceptionnelles, dont six stades de Major League Soccer, accueilleront 32 des meilleurs clubs du monde qui se disputeront le titre de champion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Le tournoi se déroulera dans cinq stades de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ et dans sept autres stades de dimension internationale à travers les États-Unis.

Les fans pourront suivre les matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en téléchargeant l’application DAZN.

Prochainement : #LeMondeEstVotreTerrain