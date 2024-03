Lancement prévu en mars 2024 pour la phase pilote des FIFA Series

L’Algérie, l’Arabie saoudite, l’Azerbaïdjan et le Sri Lanka accueilleront et organiseront les rencontres de la phase pilote des FIFA Series

Les FIFA Series seront l’occasion pour l’instance dirigeante du football mondial d’aider ses Associations Membres à organiser des séries de matchs amicaux intercontinentaux dans un format où chaque groupe comptera quatre équipes issues de confédérations différentes, et où tous les matchs auront lieu dans le même pays hôte. Cette initiative va permettre aux Associations Membres d’affronter plus régulièrement des équipes nationales d’autres continents, ce qui ouvrira de nouveaux horizons en matière de développement technique pour de nombre d’entre elles dans lesquelles de telles opportunités étaient absentes.

"Les FIFA Series représentent une précieuse avancée pour le football de sélections à l’échelle mondiale", a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA. "Cela fait longtemps que nos Associations Membres nous font part de leur volonté de se mesurer à d’autres sélections du monde entier. Elles ont désormais la possibilité de le faire sur les fenêtres du calendrier international des matchs masculins. Le fait qu’il y ait un vrai enjeu donnera beaucoup plus de valeur et d’intérêt aux matchs, pour les joueurs comme pour les équipes et les supporters, et cela contribuera de manière tangible au développement de notre sport".