La FIFA s’apprête à annoncer les sites de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ à l’occasion du festival Global Citizen

Les villes et stades hôtes de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ seront dévoilés lors d’un événement spécial sur scène, à New York

Une étape importante sera franchie samedi en vue de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ . En effet, la FIFA se prépare à annoncer les villes et stades hôtes de la compétition à l’occasion du festival Global Citizen, organisé à Central Park (New York).

Cette édition, qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025, s’annonce comme la plus grande la compétition mondiale interclubs jamais organisée et réunira les 32 meilleurs clubs de la planète.

Chaque année, Central Park accueille l’événement musical où se rassemblent les Global Citizens (artistes, militants, leaders mondiaux, philanthropes, chefs d’entreprise et passionnés) autour d’un même objectif : éradiquer l’extrême pauvreté. Un objectif que la FIFA partage également avec cette grande organisation.

C’est dans ce cadre emblématique que la FIFA a choisi de faire son annonce, devant 60 000 personnes et 100 millions de fans à travers le monde entier. L’annonce sera diffusée en direct sur les chaînes YouTube de la FIFA et de Global Citizen, tandis que l’intégralité du festival sera aussi retransmis en direct dans le monde entier sur ABC News Live, Amazon Music, Apple Music, Brut, Facebook, GlobalCitizen.org, iHeartRadio et Veeps.