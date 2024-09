La FIFA dévoile l’emblème et l’identité sonore de sa nouvelle Coupe du Monde des Clubs

L’emblème minimaliste et moderne intègre les initiales de la compétition, et s’inspire du ballon, de l’histoire et de la culture du football

Le titre phare de Gala, Freed from Desire , sera l’identité sonore de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Cette nouvelle compétition à 32 équipes, organisée aux États-Unis, changera le paysage du football de clubs au niveau mondial

La FIFA a dévoilé l’emblème de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui réunira pour la première fois 32 équipes. Le compte à rebours de ce qui sera la compétition la plus inclusive de l’histoire du football de clubs se poursuit à moins d’un an de son coup d’envoi aux États-Unis.

Freed from Desire de Gala, qui est devenu un véritable hymne pour tous les supporters de football, sera l’identité sonore de la compétition. La FIFA a également présenté le slogan "Le monde est votre terrain", qui invite les supporters à exprimer en quoi leur club est si spécial à leurs yeux. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025, réunira des représentants de chacune des six confédérations : l’AFC (Asie), la CAF (Afrique), la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes), la CONMEBOL (Amérique du Sud), l’OFC (Océanie) et l’UEFA (Europe). Cet événement définira de nouvelles modalités qui permettront de couronner un véritable champion du monde des clubs.

La FIFA dévoile l’emblème de la Coupe du Monde des Clubs 2025™ 00:42

Cette nouvelle compétition s’intègre aux initiatives de la FIFA visant à offrir davantage de possibilités de jouer aux équipes nationales et aux clubs du monde entier – l’un des objectifs stratégiques du cycle 2023-2027 – et à améliorer le niveau du football partout sur la planète. À ce jour, 30 des 32 qualifiés sont déjà connus, un club supplémentaire de la CONMEBOL et le représentant du pays hôte devant être confirmés ultérieurement. Les différents parcours de qualification s’appuient sur les compétitions continentales interclubs, étant basés sur le mérite sportif au cours d’un cycle quadriennal. Ainsi, ils donnent la part belle aux champions continentaux et aux clubs les plus réguliers.

L’emblème, qui sera adapté et réutilisé pour toutes les éditions futures de cette épreuve, s’inspire du ballon, de l’histoire et de la culture du football, intégrant de manière abstraite les initiales de la compétition "CWC" (de l’anglais "Club World Cup") sous une forme circulaire. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : "C’est un moment très spécial. Aujourd’hui, nous lançons la marque de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et ouvrons une nouvelle ère pour le football de clubs." "Trente-deux des meilleurs clubs issus des quatre coins du monde ont rendez-vous aux États-Unis en juin et juillet 2025. Ils seront le cœur de cette compétition, à laquelle nous avons hâte d’assister. Ces clubs s’affronteront sur une scène mondiale et à l’arrivée, un seul sera champion du monde." "Nous vous demandons dès lors – à vous, les supporters du monde entier – d’apporter vos anecdotes, votre passion et votre ferveur afin de montrer au monde ce qui fait la grandeur de votre club, et de faire du monde votre terrain."

Par ailleurs, la FIFA a collaboré avec l’artiste italienne Gala afin de faire en sorte que son tube Freed from Desire, véritable hymne de de la culture footballistique, devienne l’identité sonore de la compétition. En raison de sa popularité auprès des supporters du monde entier, le choix de ce titre phare confirme l’importance historique du football et des clubs, tout en marquant un nouveau chapitre dans l’évolution de ce sport. La FIFA travaillera avec les clubs qualifiés pour mettre en valeur, présenter et célébrer les caractéristiques uniques et le folklore de chacun d’entre eux, en leur donnant l’opportunité de laisser libre cours à leurs ambitions internationales et de partager leur histoire avec le monde entier. De nouveaux comptes dédiés à la compétition ont en outre été lancés sur les réseaux sociaux : X : @FIFACWC

Instagram : FIFAClubWorldCup

TikTok : FIFAClubWorldCup