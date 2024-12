BEYOND Hospitality désigné partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Les formules hospitalité proposées comprendront des billets de match et bien plus encore

Le lancement des ventes de formules hospitalité pour la compétition est prévu en janvier 2025

L’épreuve se déroulera aux États-Unis du samedi 14 juin au dimanche 13 juillet 2025

La FIFA a désigné BEYOND Hospitality en tant que partenaire d’hospitalité officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la compétition interclubs la plus inclusive de l’histoire, qui se tiendra du samedi 14 juin 2025 au dimanche 13 juillet 2025 dans 12 stades des États-Unis. Cet événement très attendu verra s’affronter 32 des meilleures équipes de la planète, qui tenteront de soulever le trophée le plus convoité du football de clubs mondial.

Choisi à l’issue d’une longue procédure de sélection, BEYOND Hospitality s’appuie sur plusieurs décennies d’expérience dans la conception de formules hospitalité haut de gamme pour des événements sportifs aux quatre coins du monde.

L’offre de BEYOND misera sur l’enthousiasme et le sens du spectacle qui caractérisent le secteur de l’hospitalité aux États-Unis. Les formules hospitalité pour la Coupe du Monde des Clubs 2025 seront déclinées en plusieurs catégories ainsi qu’en offres groupées telles que les « Venue Series », qui permettront aux supporters de suivre plusieurs rencontres dans le même stade, ou les « Final Round Series », conçues pour ne rien manquer des derniers matches de la compétition. "La Coupe du Monde du Monde des Clubs de la FIFA promet de devenir une nouvelle référence du football interclubs mondial. Nous sommes donc ravis de nous adjoindre les services d’un acteur aussi expérimenté et innovant que BEYOND Hospitality, qui proposera des services d’hospitalité haut de gamme aux supporters du monde entier, renforçant ainsi l’attrait de cette compétition unique", a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström.

"Cet accord marque une étape importante dans la démarche de la FIFA visant à sublimer l’expérience supportariale, à l’occasion d’un événement exceptionnel appelé à ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire du football de clubs. La Coupe du Monde des Clubs sera l’apogée du football mondial interclubs, sur le terrain et en dehors."

Le président exécutif de BEYOND Hospitality, Jaime Byrom, a déclaré : "Les clubs constituent l’essence même du football. La première édition de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA va marquer un tournant dans l’évolution du football interclubs, en cultivant la passion des supporters et en offrant aux équipes de chaque confédération une prestigieuse scène où elles pourront montrer de quoi elles sont capables. Nous avons hâte d’accueillir le public dans ces magnifiques stades déjà dotés d'excellentes installations d’hospitalité.

"BEYOND proposera à ses clients une gamme d’options de premier choix pour profiter du spectacle dans des conditions optimales. Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour participer au lancement de cette nouvelle ère exaltante du football mondial, et il nous tarde d’accueillir le public avec un programme d’hospitalité à la mesure de l’événement." L’ouverture des ventes de formules hospitalité pour la première édition de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs est prévue en janvier 2025. Les personnes qui souhaiteraient d’ores et déjà réserver des billets peuvent faire part de leur intérêt sur FIFA.com/hospitality.