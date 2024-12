Aitana Bonmatí et Vinícius Júnior récompensés lors des The Best FIFA Football Awards™ 2024

Aitana Bonmatí, milieu du FC Barcelone et internationale espagnole, remporte le prix The Best – Joueuse de la FIFA pour la deuxième année consécutive

Vinícius Júnior, joueur du Real Madrid et international brésilien, a quant à lui reçu le prix The Best – Joueur de la FIFA

Le premier Prix Marta de la FIFA va à la Brésilienne elle-même, qui a signé un dernier but magnifique avec la Seleção

Lors des The Best FIFA Football Awards™ 2024 organisés à Doha et rassemblant le gratin du football, Aitana Bonmatí, vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, et Vinícius Júnior, vainqueur de la Ligue des Champions 2023/24, s’adjugent respectivement les prix The Best – Joueuse de la FIFA et The Best – Joueur de la FIFA.

Après une année 2023 marquée par son titre de championne du monde, la Barcelonaise est une nouvelle fois élue meilleure joueuse de la planète grâce à ses performances en club et en sélection.

"Je suis très reconnaissante de recevoir ce prix. Comme je le dis souvent, c’est le fruit d’un travail collectif. C’est la récompense d’une superbe saison, qui sera sans doute difficile à reproduire. Je tiens à remercier mes coéquipières et toutes les personnes du club qui m’aident à m’améliorer au quotidien", a déclaré celle qui a réalisé le triplé national et remporté la Ligue des Champions féminine de l’UEFA avec le Barça, et s’est imposée, avec la Roja, en Ligue des Nations féminine de l’UEFA. "C’est un plaisir de remporter ce trophée à nouveau. J’espère en décrocher d’autres, collectifs, car c’est ce qu’il y a de plus important."

Grâce à ses 24 buts en 39 matches lors de la saison 2023/24, dont celui qui a permis au Real Madrid de remporter sa 15e Ligue des Champions de l’UEFA, Vinícius Júnior a été l’un des grands artisans de l’excellente saison madrilène. Il a en outre contribué au titre de champion d’Espagne, de vainqueur de la Supercoupe d’Espagne et de vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA. En sélection, le Brésilien a atteint les quarts de finale de la Copa América 2024 de la CONMEBOL disputée aux États-Unis. Ses performances XXL tout au long de l’année lui ont permis de s’adjuger le titre de The Best – Joueur de la FIFA, succédant à Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™.

"Je ne sais pas par où commencer. Ça me paraissait si loin que je n’y croyais pas. Quand j’étais enfant, je jouais au foot pieds nus dans les rues de São Gonçalo, entouré par le crime et la pauvreté. Cette récompense signifie beaucoup pour moi. Je la dédie à tous les jeunes qui pensent qu’ils ne peuvent pas y arriver", s’est réjoui le Madrilène après avoir reçu son trophée des mains du Président de la FIFA Gianni Infantino à l’occasion d’une cérémonie organisée à Doha (Qatar) dans le cadre du 20e anniversaire de l’académie Aspire et de la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA opposant le club espagnol aux mexicains du CF Pachuca. "Je dois remercier toutes celles et tous ceux qui ont voté pour moi, tous les joueurs, les entraîneurs, les journalistes et mes fans. Je veux également remercier ma famille, qui a tant sacrifié pour que je puisse vivre mon rêve. Je voudrais aussi remercier le Président [de la FIFA], Gianni Infantino, Mister Carletto [Carlo Ancelotti] et mes coéquipiers. Ce sont eux qui m’ont permis d’en arriver là et qui m’ont persuadé que je pouvais faire une différence et accomplir de grandes choses avec eux."

La cérémonie a également été l’occasion d’élire les The Best – Gardien/Gardienne de la FIFA et The Best – Entraîneurs de la FIFA pour le football féminin et masculin. Les votes sont répartis de manière équitable entre les amateurs de football, les capitaines et les sélectionneurs(-euses), ainsi que les représentant(e)s des médias.

Deuxième de l’édition 2022, Carlo Ancelotti remporte cette fois le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin. "Je suis très honoré de recevoir ce prix", a déclaré le technicien tandis que Gianni Infantino lui remettait sa récompense. "J’ai débuté ma carrière de joueur en 1976, il y a 48 ans. Le football m’a procuré et me procure encore tant d’émotions, la plupart du temps positives, mais parfois aussi négatives. Mais ce sont bien ces émotions qui font que je suis toujours là après toutes ces années."

De son côté, la sélectionneuse de l’équipe nationale américaine, Emma Hayes, est nommée The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin 2024. Hayes est parvenue à décrocher l’or à l’occasion des Jeux Olympiques, Paris 2024, quelques semaines à peine après avoir été sacrée championne d’Angleterre avec Chelsea, qu’elle dirigeait depuis 12 ans.

"C’est une reconnaissance incroyable. L’année a été fantastique et je suis très fière et honorée de recevoir ce prix", a déclaré Hayes à la réception du trophée. Chez les gardiens, l’Argentin Emiliano Martínez décroche le prix The Best – Gardien de la FIFA. Après son sacre en 2022, le joueur d’Aston Villa remporte une nouvelle fois cette distinction, ses performances lors de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, remportée par son équipe, ayant fortement pesé dans la balance.

Troisième en 2020, Alyssa Naeher s’adjuge le titre de The Best – Gardienne de la FIFA. Ses interventions lors du Tournoi Olympique de Football féminin, notamment à l’occasion de la demi-finale face à l’Allemagne, ont permis aux Américaines de monter sur la plus haute marche du podium. La joueuse des Chicago Red Stars a aussi grandement contribué au sacre des siennes lors de la Gold Cup féminine de la Concacaf 2024, en plus d’aider son club à atteindre les barrages du championnat de football professionnel aux États-Unis.

"Je suis très honorée d’avoir été désignée Gardienne de la FIFA", a déclaré Naeher dans une allocution vidéo. "J’ai vécu une saison incroyable et faire partie de ces équipes a été une super expérience. Je tiens à remercier toutes les joueuses de champ, car ce sont surtout elles qui ont fait le travail."

Pour le Prix Marta de la FIFA et le Prix Puskás de la FIFA, remis aux plus beaux buts de la saison inscrits par une joueuse et un joueur, les votes ont été répartis équitablement entre les amateurs de football et un panel de FIFA Legends.

"Il y a eu beaucoup de beaux buts, tous inscrits par d’excellentes joueuses. Je suis donc d’autant plus heureuse de recevoir ce prix", a expliqué Marta, qui s’est adjugée la première édition de ce trophée qui porte son nom, grâce à sa magnifique réalisation lors du match de groupes des Jeux Olympique de Paris 2024 opposant le Brésil à la Jamaïque. Ce but est officiellement le dernier inscrit par la légende brésilienne, qui en compte 119 au total avec la Seleção, l’attaquante ayant désormais pris sa retraite internationale. "C’est encore plus fort de recevoir un prix qui porte son nom. C’est un immense honneur."

"Je suis très fier de remporter ce prix. C’est un moment spécial pour ma famille et pour moi", a pour sa part indiqué Alejandro Garnacho, lauréat du Prix Puskás de la FIFA grâce à sa superbe reprise de volée inscrite contre Everton lors d’un match de Premier League disputé en novembre 2023. "C’était un beau but. J’ai souvent répété ce geste à l’entraînement, mais tout ça vient d’une superbe action collective et je ne serais pas là sans mes coéquipiers", affirme le joueur de Manchester United.

Le Prix des Supporters de la FIFA, attribué en fonction des votes exprimés par les utilisateurs et les utilisatrices inscrits sur FIFA.com, revient à Guilherme Gandra Moura. Inconditionnel de Vasco da Gama, ce jeune Brésilien est atteint d’épidermolyse bulleuse, une maladie génétique rare. Placé dans un coma artificiel à la suite d’une pneumonie, il se réveille 16 jours plus tard, la vidéo des retrouvailles avec sa mère devenant rapidement virale. Pendant sa convalescence, il reçoit la visite de Gabriel Pec, qui était alors l’une des stars du club. Une fois sorti de l’hôpital, Guilherme est présenté au reste de l’équipe et devient même escorte de joueurs à l’occasion d’un match disputé en août 2023.

Thiago Maia, pensionnaire de l’Internacional, a reçu la Distinction Fair-play de la FIFA au terme du vote effectué par un panel d’experts. Cela vient récompenser son engagement en faveur des populations touchées par les inondations dévastatrices qui ont touché la région du Rio Grande do Sul (Brésil) en avril et mai derniers.

Enfin, les supporters et supportrices ont pour la première fois eu la possibilité de désigner leur Onze masculin et leur Onze féminin de la FIFA à partir d’une liste de 77 joueurs et joueuses. Les votes ont ensuite été répartis équitablement entre ceux des amateurs de football et ceux d’un panel d’expert.

Bonmatí et six de ses coéquipières ayant activement contribué à la superbe fin de saison 2023/24 de Barcelone figurent dans le The Best – Onze féminin de la FIFA 2024™. De son côté, Vinícius Júnior fait partie des cinq joueurs du Real présents dans le The Best – Onze masculin de la FIFA 2024, où figurent également plusieurs vainqueurs de l’EURO 2024 de l’UEFA, dont Dani Carvajal, Rodri et Lamine Yamal.

The Best – Onze féminin de la FIFA 2024 : Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/État-Unis), Irene Paredes (FC Barcelone/Espagne), Ona Batlle (FC Barcelone/Espagne), Lucy Bronze (FC Barcelone et Chelsea/Angleterre), Naomi Girma (San Diego Wave/État-Unis), Aitana Bonmatí (FC Barcelone/Espagne), Lindsey Horan (Olympique Lyonnais/État-Unis), Gabi Portilho (Corinthians/Brésil), Patri Guijarro (FC Barcelone/Espagne), Caroline Graham Hansen (FC Barcelone/Norvège), Salma Paralluelo (FC Barcelone/Espagne)

The Best – Onze masculin de la FIFA 2024 : Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentine), Rúben Dias (Manchester City/Portugal), Dani Carvajal (Real Madrid/Espagne), Antonio Rüdiger (Real Madrid/Allemagne), William Saliba (Arsenal/France), Jude Bellingham (Real Madrid/England), Rodri (Manchester City/Espagne), Toni Kroos (Real Madrid/Allemagne), Erling Haaland (Manchester City/Norvège), Lamine Yamal (FC Barcelona/Espagne), Vinícius Júnior (Real Madrid/Brésil)

Les listes des suffrages exprimés par les capitaines, les sélectionneurs ou sélectionneuses des équipes nationales et les représentants des médias sélectionnés du monde entier sont disponibles ci-dessous :