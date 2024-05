Le Conseil de la FIFA mandate un groupe de travail chargé d’évaluer la pertinence d’amendements au règlement des matches internationaux de la FIFA

Le Conseil de la FIFA a approuvé aujourd’hui la création d’un groupe de travail chargé de compiler de plus amples informations sur de potentiels amendements au Règlement des matches internationaux de la FIFA et d’émettre des recommandations au Conseil à cet égard. Ce groupe de travail sera composé de 10 à 15 membres représentant différentes parties prenantes du football (associations membres, confédérations, clubs, organisateurs de championnat, joueurs, joueuses, organisations de supporters et entités privées organisant des matches ou compétitions à l’échelle internationale). Il est prévu que le groupe de travail émette des recommandations au Conseil de la FIFA dans les mois à venir.

La mission première du groupe sera d’examiner le Règlement des matches internationaux de la FIFA ainsi que la partie du communiqué de presse du Conseil de la FIFA d’octobre 2018 concernant les matches de championnat disputés en dehors du territoire de l’association membre concernée (article 8, alinéa 2 du règlement) afin d’élaborer un cadre règlementaire de la FIFA portant sur i) les règles et procédures permettant la tenue de matches et compétitions de football entre clubs, et ii) les exigences relatives à l’organisation de ces matches et compétitions.