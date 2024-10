Le Conseil de la FIFA confirme des éléments clés de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

La première édition de la compétition interclubs phare de la FIFA aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis

Les clubs participants seront sélectionnés sur la base de critères sportifs

Organisation dès 2024 d’une Coupe Intercontinentale de la FIFA annuelle

À l’occasion de sa séance tenue à Djeddah (Arabie saoudite) en amont des demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™, le Conseil de la FIFA a pris des décisions clés en lien avec la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes, qui sera disputée aux États-Unis en 2025. Le nom officiel de la compétition sera : Mundial de Clubes FIFA. Elle réunira des clubs issus de chaque confédération.

Il a notamment confirmé la méthode de classement qui sera utilisée dans le cadre des principes de sélection des clubs participants, lesquels avaient été approuvés par le Conseil en mars 2023.

Dans l’optique de garantir le meilleur niveau possible au regard de critères sportifs au cours des quatre dernières saisons – à compter de la phase de groupes de la principale compétition interclubs de la confédération concernée – et de valoriser le résultat de chaque rencontre de cette compétition, le Conseil de la FIFA a approuvé la méthode suivante dans l’optique d’établir un classement standard :

3 points pour une victoire

1 point pour un match nul

3 points pour chaque qualification au tour suivant de la compétition

En ce qui concerne les clubs européens, sachant que trois saisons complètes et la phase de groupes de la quatrième saison de Ligue des Champions de l’UEFA sont achevées et que l’UEFA dispose d’un système de coefficient pour les clubs, les principes de la méthode existante seront appliqués afin de calculer un coefficient UEFA prenant en compte uniquement les matches de Ligue des Champions de l’UEFA. Ce coefficient sera utilisé à titre exceptionnel pour déterminer le classement des clubs européens en vue de l’édition 2025 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. La méthodologie de classement concernant les équipes européennes est la suivante :

2 points pour une victoire

1 point pour un match nul

4 points pour la qualification pour la phase de groupes

5 points pour la qualification en huitièmes de finale

1 point pour chaque qualification au tour suivant de la compétition

Compte tenu des principes de sélection des clubs participants et des résultats des compétitions continentales, les clubs suivants sont déjà assurés de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : AFRIQUE – 4 équipes Champions continentaux (Ligue des Champions de la CAF) – 3 équipes 2020/21 et 2022/23 : Al Ahly SC (EGY) 2021/22 : Wydad AC (MAR) 2023/24 : À confirmer Via classement – 1 équipe À confirmer ASIE – 4 équipes Champions continentaux (Ligue des Champions de l’AFC) – 3 équipes 2021 : Al Hilal SFC (KSA) 2022 : Urawa Red Diamonds (JPN) 2023/24 : À confirmer Via classement – 1 équipe À confirmer Europe – 12 équipes Champions continentaux (Ligue des Champions de l’UEFA) – 4 équipes 2020/21 : Chelsea FC (ENG) 2021/22 : Real Madrid CF (ESP) 2022/23 : Manchester City FC (ENG) 2023/24 : À confirmer Via classement – 8 équipes FC Bayern Munich (Allemagne) Paris Saint-Germain FC (FRA) FC Internazionale (ITA) FC Porto (POR) SL Benfica (POR) 10. À confirmer 11. À confirmer 12. À confirmer AMÉRIQUE DU NORD, CENTRALE ET CARAÏBES – 4 équipes Champions continentaux (Ligue des Champions de la Concacaf) 2021 : CF Monterrey (MEX) 2022 : Seattle Sounders FC (États-Unis) 2023 : Club León (MEX) 2024 : À confirmer OCÉANIE – 1 équipe Via classement Auckland City FC (NZL)

Si l’édition 2024 de la Ligue des Champions de l’OFC reste à jouer, aucun des potentiels clubs participants ne peut mathématiquement rattraper Auckland City FC au vu des points engrangés par le club néo-zélandais durant toute la période prise en compte. AMÉRIQUE DU SUD – 6 équipes Champions continentaux (Libertadores de la CONMEBOL) – 4 équipes 2021 : SE Palmeiras (BRA) 2022 : CR Flamengo (BRA) 2023 : Fluminense FC (BRA) 2024 : À confirmer Via classement – 2 équipes À confirmer À confirmer La dernière place est allouée à un club du pays hôte. De plus amples détails seront communiqués en temps utile à cet égard. Dates de la compétition confirmée La première édition de la compétition aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025. Ces dates ont été fixées afin de faire en sorte que la compétition s’intègre dans le calendrier international des matches de manière à laisser suffisamment de temps entre la finale de l’épreuve et le coup d’envoi de nombreux championnats nationaux de par le monde. La compétition prévoit également au moins trois jours de repos entre deux matches afin de préserver le bien-être des joueurs. Format de la compétition Le format de la compétition a été confirmé comme suit :

Une phase de groupes comprenant huit groupes de quatre équipes, qui s’affrontent sous la forme d’un mini-championnat à confrontations uniques.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale

Une phase à élimination directe (matches uniques) allant des huitièmes de finale jusqu’à la finale.

Pas de match pour la 3e place

Exceptée l’absence d’un match pour la troisième place, la compétition reprendra le même format que celui utilisé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

26e réunion du Conseil de la FIFA | Gianni Infantino, Président de la FIFA 03:37

"Les clubs jouent un rôle essentiel au sein du football mondial et l’édition 2025 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA vise à donner à un plus grand nombre d’entre eux, issus de toutes les confédérations, la vitrine qu’ils méritent pour pouvoir briller au plus haut niveau. Désormais bien plus ouverte et basée sur le mérite sportif, la compétition s’inscrit parfaitement dans notre engagement à rendre le football véritablement mondial", a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA. Organisation dès 2024 d’une Coupe Intercontinentale de la FIFA annuelle En mars 2023, le Conseil de la FIFA a approuvé la tenue, à partir de 2024, d’une compétition interclubs annuelle de la FIFA réunissant les vainqueurs de la principale compétition interclubs de chaque confédération et opposant en finale, sur un site neutre, le vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA au vainqueur d’un tournoi de barrage disputé par les équipes des autres confédérations. Il a désormais été décidé que cette compétition aurait pour nom officiel "Coupe Intercontinentale de la FIFA". Afin de renforcer les rivalités sportives à l’échelle intercontinentale et de créer un titre annuel prestigieux pour toutes les phases de la compétition, la Coupe Intercontinentale de la FIFA comprendra différentes phases : Phase A : Cette phase de la compétition comporterait deux tours. Lors du premier tour, et suivant un principe de rotation, le vainqueur de la Ligue des Champions de l’AFC ou de la Ligue des Champions de la CAF affrontera, dans son stade, le vainqueur de la Ligue des Champions de l’OFC. Le gagnant de ce match sera ensuite opposé au vainqueur de la Ligue des Champions de l’AFC ou de la Ligue des Champions de la CAF dans le cadre d’un deuxième tour. Lors de la première édition, un tirage au sort déterminera qui de l’équipe de l’AFC ou de l’équipe de la CAF disputera le premier tour. Les droits d’organisation pour les deux tours seront répartis entre l’équipe de l’AFC et l’équipe de la CAF, de sorte que chaque club dispute un match à domicile. Par la suite, les droits d’organisation des deux tours alterneront chaque année. Phase B : Le vainqueur de la Ligue des Champions de la Concacaf affrontera le vainqueur de la Libertadores de la CONMEBOL en match unique dans le stade d’un des deux clubs. Les hôtes de la première édition seront déterminés par tirage au sort et les droits d’organisation seront alternés chaque année par la suite. Match de barrage : Les vainqueurs de chaque phase s’affronteront quelques jours avant la finale sur le même site neutre qui accueillera la finale. Finale : Le vainqueur du match de barrage affrontera le vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA sur un site neutre. Le gagnant de ce match sera sacré champion pour cette année. Pour l’édition inaugurale de la compétition, en 2024, les dates suivantes ont été confirmées :

Les premières phases seront programmées par la FIFA en consultation avec les clubs et les confédérations.

Le match de barrage aura lieu le 14 décembre 2024 sur un site neutre.

La finale aura lieu le 18 décembre 2024 sur ce même site neutre.