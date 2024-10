Le Paraguay accueillera le 75e Congrès de la FIFA

En plus de l’organisation de l’événement, le Paraguay fêtera le centenaire de son adhésion à la FIFA en 2025

Pour le Président de la FIFA, Gianni Infantino, mai 2025 sera "l’occasion idéale de célébrer les 100 années de partenariat entre l’APF et la FIFA et l’esprit de solidarité du football".

Il a ajouté : "Merci à l’APF et à la CONMEBOL, via leurs présidents respectifs Robert Harrison et Alejandro Domínguez, d’avoir accordé au Paraguay le droit d’accueillir le premier Congrès de la FIFA de son histoire. Il s’agira, par ailleurs, du premier Congrès de la FIFA organisé en Amérique du Sud sans lien direct avec l’organisation d’une phase finale de la Coupe du Monde de la FIFATM. Nous ne pouvions pas laisser passer cette occasion." L’Amérique du Sud a déjà accueilli à quatre reprises le Congrès de la FIFA, à l’occasion de Coupes du Monde de la FIFATM : Rio de Janeiro, Brésil (1950), Santiago, Chili (1962), Buenos Aires, Argentine (1978), São Paulo, Brésil (2014). Elle a également accueilli un Congrès extraordinaire à Buenos Aires en 2001.