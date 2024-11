Lancement du tout premier programme de pré-réservation d’hospitalité par acompte de la Coupe du Monde de la FIFA™

L’accès prioritaire à des formules hospitalité comprenant des billets de matches est maintenant disponible

Les fans peuvent acquérir des bons d’échange d’acompte entièrement remboursables à partir de USD 500 afin d’être en tête dans la file d’attente lorsque les ventes d’hospitalité seront ouvertes début 2025

Le Partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, On Location, gérera le programme de bons d’échange

Les fans ont désormais une chance de garantir leur accès prioritaire aux formules hospitalité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ par l’intermédiaire du tout premier programme de bons d’échange d’acompte du tournoi. Les amateurs de football à la recherche d’une expérience de classe mondiale sont invités à se rendre sur FIFA.com/hospitality pour découvrir comment se procurer, à l’avance, une place pour le tournoi le plus grand et le plus inclusif jamais organisé. Ce dernier aura lieu dans 16 villes hôtes du Canada, du Mexique et des États-Unis et verra 48 équipes s’affronter pour la première fois. Les prix des bons d’échange d’acompte débuteront à USD 500 et seront entièrement remboursables.

On Location, nommé par la FIFA comme Partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, gérera le programme. C’est la première fois que la FIFA adopte un programme d’acompte préalablement à la phase de ventes générale. Cela offre aux supporters une manière simple et sécurisée d’assurer leur forfait hospitalité incluant des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les phases de vente générales d’hospitalité devraient commencer début 2025 via FIFA.com/hospitality et les agents de vente officiels.

Fonctionnement du programme d’acompte pour accès prioritaire

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche 16 février 2025, une fenêtre de paiement d’acompte pour accès prioritaire sera ouverte afin de permettre aux fans d’acquérir un bon d’échange d’acompte entièrement remboursable sur d’une plateforme sécurisée. Viendra ensuite une période de suivi de la conversion, où les détenteurs d’un bon d’échange d’acompte seront contactés par On Location pour examiner, parmi une variété d’options, lesquelles pourraient convenir à leurs besoins (avant qu’un achat ne soit nécessaire). Cela permettra aux supporters d’assister aux matches qu’ils ont sélectionnés dans une ou plusieurs villes hôtes, durant une phase spécifique du tournoi ou pour suivre une équipe nationale en particulier. Il sera également possible d’acquérir, en complément, des expériences inoubliables pour les jours de match, mais aussi pour les jours sans, conjointement avec les forfaits hospitalité incluant des billets.

Les bons d’échange d’acompte seront déduits du prix du forfait et donc considérés comme un paiement partiel de la somme totale due. Les demandes de remboursement sont simples et peuvent être effectuées via le Service client, ou par l’intermédiaire de l’agent ou du représentant de vente. Il convient cependant de rappeler que, bien que les bons d’échange soient remboursables, ils ne peuvent pas être transférés ou revendus. Pour toute question, veuillez vous rendre sur la page FAQ.

La phase de vente générale débutera après la fermeture de la période de suivi de la conversion. Les supporters n’ayant pas payé d’acompte pourront alors acheter des forfaits hospitalité.

Le plus grand programme d’hospitalité pour la meilleure Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps

Pionnier de l’hospitalité et du voyage de luxe, On Location dispose d’une vaste expérience, couronnée de succès, dans les programmes d’acompte pour une grande variété de sports et d’événements de divertissement de dimension internationale, tels que le Super Bowl de la NFL, les Jeux olympiques et l’UFC. Le leader mondial des expériences de premier plan aidera la FIFA à exécuter le programme d’hospitalité le plus grand et le plus dynamique de son histoire pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Avec des produits allant de suites splendides dans les stades à des villages hospitalité débordant d’activités en passant par de nombreuses autres expériences extraordinaires, les supporters auront plus que jamais l’embarras du choix.

Il est vivement recommandé de ne pas acheter de billets ou de forfaits auprès de plateformes ou de vendeurs non autorisés. En effet, la FIFA se réserve le droit de refuser tout billet obtenu de manière non officielle. On Location est le seul Partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et est fier de collaborer avec les comités des villes hôtes et leurs partenaires (y compris les équipes locales), ainsi qu’avec la Major League Soccer et ses clubs, désignés agents de vente officiels du tournoi. La liste complète des agents de vente autorisés dans le monde sera publiée sur FIFA.com/hospitality en temps voulu.

Le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera donné le jeudi 11 juin 2026 dans l’emblématique stade Azteca de Mexico. La finale aura lieu au stade de New York New Jersey le dimanche 19 juillet 2026. Chacun des trois pays hôtes (le Canada, le Mexique et les États-Unis) disputera ses trois matches de phase de groupe à domicile. Le Canada et les États-Unis débuteront leur phase de groupe respectivement à Toronto et à Los Angeles, le 12 juin 2026 (le lendemain du match d’ouverture du Mexique à Mexico).