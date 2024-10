Lenovo désigné partenaire technologique officiel de la FIFA

L’accord de partenariat, révélé lors du salon Tech World organisé par Lenovo pour présenter ses innovations de l’année, couvrira la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Lenovo fournira à la FIFA des appareils, des centres de données et des solutions technologiques basées sur l’intelligence artificielle afin d’améliorer l’expérience des supporters et la qualité des retransmissions

Lenovo et la FIFA veulent développer le football dans le monde entier en misant sur la technologie et l'innovation

À l’occasion du salon Tech World, organisé chaque année par Lenovo pour présenter ses innovations, la multinationale technologique et la FIFA ont dévoilé le nouvel accord qui fait de Lenovo le partenaire technologique officiel de la FIFA, grade appartenant à la catégorie de sponsoring la plus élevée au sein de l’instance dirigeante. Cet accord couvrira la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, ainsi que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ au Brésil.

Ces deux compétitions offriront à Lenovo une magnifique vitrine pour promouvoir sa marque auprès des amateurs de ballon rond, mais aussi pour déployer des innovations et des technologies intégrées visant à faire du football un sport encore plus accessible et attractif, et accompagner sa croissance à l’échelle mondiale.

Les produits, services et solutions Lenovo – notamment ses ordinateurs portables ThinkPad, ses tablettes, ses serveurs, ses smartphones Motorola et sa suite d’innovations basées sur l’intelligence artificielle (IA) – seront déployés lors des deux compétitions phares de la FIFA en 2026 et 2027. Ces moyens technologiques permettront d’améliorer l’expérience des supporters dans les stades, la qualité des retransmissions et la finesse des analyses techniques, mais aussi de démocratiser l’accès aux données dans l’ensemble des pays où l’on pratique le football.

Yuanqing Yang, président et directeur général de Lenovo, a déclaré : "Faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de la technologie, nous nous réjouissons d’être au service du sport le plus populaire au monde. Lenovo va contribuer au rayonnement des compétitions les plus importantes de l’histoire de par le nombre de téléspectateurs ou de nations participantes, avec à la clé une demande inédite à l’échelle mondiale en matière de technologie et de données à traiter."

"Nous sommes fiers d’accompagner la FIFA dans sa vision, qui consiste à s’appuyer sur la technologie pour développer le football, optimiser l’expérience des supporters et proposer des innovations à même de favoriser l’équité sur le terrain. Il nous tarde de dévoiler nos technologies de pointe et nos innovations basées sur l’IA lors de ces deux compétitions. Le monde entier verra alors à quel point des technologies innovantes peuvent ouvrir le champ des possibles."

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a ajouté : "La FIFA s’engage à développer le football dans le monde entier et à le rendre accessible pour tout un chacun. Nous sommes donc ravis d’accueillir Lenovo à nos côtés pour déployer des technologies, des innovations et des programmes qui aideront à l’expansion de notre sport. La technologie et les données peuvent nous aider à mieux connaître les supporters. Aussi, nous allons les mettre à profit pour offrir au public une expérience inédite et inoubliable lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027."

"Avec Lenovo, nous pouvons compter sur un partenaire qui nous accompagnera dans notre évolution et notre démarche d’innovation, car la FIFA souhaite investir dans les technologies numériques et l’intelligence artificielle afin de parler aux générations futures."

En s’associant pour la première fois à Lenovo, la FIFA entend s’appuyer sur l’expertise de la firme technologique, qui a fait ses preuves lors de nombreux événements sportifs d’envergure.

À propos de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 mettra aux prises 48 nations et sera coorganisée par trois pays pour la première fois. Les États-Unis ont déjà accueilli l’épreuve reine en 1994 – avec un format à 24 équipes –, tandis que le Mexique en fut le pays hôte en 1970 et 1986. Le Canada a organisé avec brio la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ ainsi que plusieurs compétitions de jeunes de la FIFA. En 2026, il accueillera pour la première fois le tournoi masculin.