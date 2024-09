Lay’s devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Il s’agit d’une nouvelle étape pour le groupe Frito-Lay, qui avait été Supporter régional de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, puis Supporter de la compétition lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Lay’s et un portefeuille de marques alimentaires emblématiques comme Doritos, Cheetos, Tostitos ou encore Ruffles, contribueront ainsi à faire vivre la passion pour le football à l’échelle mondiale

L’accord porte sur deux événements historiques : la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps et la première édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ organisée en Amérique du Sud

Lay’s a confirmé son engagement à célébrer la passion pour le football en devenant Sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. Frito-Lay avait notamment été Supporter régional de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, puis Supporter de la compétition lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Ce partenariat entre la marque de chips la plus populaire au monde et les deux événements sportifs unidisciplinaires les plus suivis de la planète contribuera à diffuser les joies du football partout dans le monde.

En tant que Sponsor officiel, Lay’s – et un portefeuille de marques alimentaires emblématiques comme Doritos, Cheetos, Tostitos, Ruffles, Cracker Jack, PopCorners, Quaker et Gamesa – permettra à des millions d’amateurs et amatrices de vivre une expérience footballistique exclusive, notamment grâce à des produits dérivés, des interactions avec les consommateurs et bien plus encore.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est félicité de cet accord : "Nous sommes ravis d’étendre ce partenariat avec Lay’s et de renforcer notre collaboration à l’approche d’une période historique pour la FIFA et pour la communauté du football en général. Lay’s avait déjà été impliqué dans les dernières éditions de la Coupe du Monde masculine et féminine. Nous sommes donc fiers que la marque partage notre enthousiasme, notre vision et nos idées pour le développement du football mondial et se joigne à nous pour cette nouvelle aventure. Ensemble, nous allons proposer des expériences inédites pour les supporters et supportrices du monde entier."

"Rejoindre la FIFA en 2022 en qualité de sponsor régional a représenté une étape importante pour Frito-Lay et nous sommes extrêmement fiers d’avoir posé les bases qui nous ont permis de devenir partenaire mondial", s’est félicité Steven Williams, le président-directeur général de Frito-Lay et de Quaker North America. "La marque Lay’s a l’habitude de rassembler les supporters autour de la passion commune pour le ballon rond. Nous sommes impatients de proposer des moments encore plus forts en continuant à utiliser nos marques pour unir et inspirer les amateurs et les amatrices de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA des quatre coins de la planète."

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera la toute première édition à réunir 48 équipes et à se disputer sur trois pays (Canada, États-Unis et Mexique), tandis que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 sera la première organisée en Amérique du Sud. Alors que ces deux compétitions s’annoncent historiques, Lay’s rejoint l’aventure et s’apprête à proposer des récompenses aussi inédites qu’inattendues aux amateurs de football. La marque franchira notamment un nouveau cap en désignant un supporter ou une supportrice du match pour chaque rencontre disputée lors des deux compétitions. Cette personne, qui aura su se distinguer en tribunes par sa passion et son énergie, se verra offrir une expérience unique.

De plus, Lay’s et l’ensemble des marques du groupe impliqueront les supporters partout dans le monde par le biais de promotions en magasin et en ligne en amont des deux événements. Les marques bénéficieront par ailleurs d’une visibilité prononcée sur les terrains lors de chaque rencontre grâce aux visuels présents sur les panneaux à DEL et sur les arrière-plans des conférences de presse. Au-delà des stades, Lay’s et la gamme de produits alimentaires iconiques offriront des expériences immersives aux consommateurs dans les Fan Zones officielles des différentes villes hôtes.

"Ce partenariat avec la FIFA représente un jalon important pour notre entreprise et sert notre ambition de rapprocher encore davantage Lay’s et notre portefeuille élargi de produits alimentaires de la culture footballistique", précise Jane Wakely, responsable Consommateur et marketing et responsable Croissance chez International Foods – Lay’s. "Le football est l’une des passions les plus répandues au monde et ce partenariat historique nous permet d’associer à l’échelle planétaire l’engouement et la portée de la Coupe du Monde de la FIFA comme de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA à la joie et l’amusement associées à nos marques."

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a ajouté : "Frito-Lay n’a cessé de gagner ses galons de partenaire de confiance de la FIFA et nous sommes ravis de franchir un nouveau cap qui nous permet d’établir une collaboration véritablement mondiale. Les prochaines Coupe du Monde de la FIFA et Coupe du Monde Féminine de la FIFA seront les plus grandes jamais organisées et Lay’s aura un rôle crucial à jouer pour permettre aux supporters des quatre coins de la planète de vivre et de profiter au mieux de chaque instant."