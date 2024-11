Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : AB InBev sera le fournisseur officiel de bière

L’accord porte notamment sur le prix de Joueur du match et sur des actifs d’exposition de premier plan, mais aussi sur la mise en place d’expériences uniques pour les clients et consommateurs

Sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis 1986, AB InBev (Euronext : ABI) (MEXBOL : ANB) (JSE : ANH) (NYSE : BUD) mettra ses produits et services inclus dans son vaste éventail de marques à disposition de toutes celles et ceux qui assisteront à cette compétition révolutionnaire, qui aura lieu aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a déclaré : "AB InBev est un sponsor historique de nos événements depuis près de 40 ans. Nous sommes ravis de les voir s’associer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Nous nous lançons là dans une aventure qui redéfinira le football de clubs. Grâce aux marques d’AB InBev, nous ferons vivre des moments inoubliables aux amateurs de football du monde entier." L’accord porte sur plusieurs éléments clés qui amélioreront l’expérience des supporters tout au long de l’épreuve, notamment le prestigieux trophée de Joueur du match. Les marques Budweiser et Michelob ULTRA seront les têtes d’affiche de ce partenariat, qui sera complété par des marques locales sur certains marchés. "Nos marques sont au cœur de moments culturels importants et d’événements sportifs emblématiques", a déclaré le directeur général d’AB InBev, Michel Doukeris. "À travers ce partenariat couvrant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, nous souhaitons continuer d’associer la bière et le sport au bénéfice des fans du monde entier, en créant davantage de moments de célébration. Nous sommes impatients de prendre part à cette compétition l’été prochain et de travailler main dans la main avec la FIFA."