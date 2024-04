Aramco et la FIFA annoncent un partenariat mondial 

L’accord, qui court jusqu’à fin 2027, repose sur un engagement commun en faveur de l’innovation et du développement, et combinera la portée mondiale unique du football avec la position reconnue d’Aramco en tant que leader historique de l’innovation et de l’engagement communautaire. Grâce à ce partenariat, Aramco et la FIFA ont l’intention d’utiliser le pouvoir du football pour créer des initiatives sociales d’envergure dans le monde entier.

Amin H. Nasser, PDG d’Aramco, a déclaré : "À travers ce partenariat avec la FIFA, nous souhaitons contribuer au développement du football et exploiter le pouvoir de ce sport pour améliorer les conditions de vie dans le monde entier. Ce partenariat reflète notre engagement à bâtir des communautés dynamiques et renforce notre vision du sport en tant que vecteur de croissance. Notre relation avec le club saoudien d’Al-Qadsiah, notre soutien au golf féminin à travers les Aramco Team Series et notre soutien à ‘F1 in Schools’ illustrent les possibilités offertes par de tels partenariats pour ce qui est de créer des opportunités, d’avoir un impact positif sur la société et de promouvoir le développement au niveau de la base."