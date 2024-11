La FIFA annonce un accord pluriannuel avec Rock-it Cargo, nouveau prestataire logistique officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le leader mondial de la logistique événementielle s’associe à la FIFA pour l’organisation de la plus grande et la plus inclusive des compétitions de l’histoire du sport

La nomination de Rock-it Cargo fait suite à une procédure d’appel d’offres exhaustive visant à identifier le meilleur prestataire logistique pour une compétition novatrice

Rock-it Cargo accompagnera également la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ l’an prochain aux États-Unis

La FIFA a nommé Rock-it Cargo prestataire logistique officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, une compétition qui s’annonce en tous points historique et aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes du Canada, des États-Unis et du Mexique. L’entreprise, membre du groupe Global Critical Logistics (GCL), fournira sur plusieurs années des services de planification, de gestion et de logistique événementielle afin de faciliter l’organisation de la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à compter 48 équipes et 104 matches. Nommé à l’issue d’une procédure d’appel d’offres particulièrement relevée, Rock-it Cargo jouit d’une expérience reconnue dans la planification et la prestation de services logistiques pour les événements sportifs ou de divertissement les plus complexes et prestigieux au monde. "Nous avons trouvé en Rock-it Cargo un partenaire idéal auquel confier les principaux services logistiques de la plus grande Coupe du Monde jamais organisée", a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA. "Nous avons été impressionnés par son expérience, son souci du détail, son travail d’équipe et sa volonté d’atteindre l’excellence opérationnelle. Sa dimension internationale répond en outre parfaitement à nos grandes ambitions pour la compétition."

En sa qualité de prestataire logistique officiel de la Coupe du Monde 2026, Rock-it Cargo fournira des services de planification, de gestion et de logistique événementielle, notamment en ce qui concerne les douanes et le fret international, le stockage et la distribution, les activités au Centre international de diffusion et les opérations relatives à l’équipement des équipes.

Le partenariat pluriannuel débutera en 2025 et Rock-it Cargo fournira déjà certaines prestations pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui aura lieu en juin et juillet prochains dans 12 stades de 11 villes hôtes différentes aux États-Unis. La gamme de services sera ensuite élargie en vue du grand rendez-vous de l’année suivante, pour lequel Rock-it Cargo jouira en outre du statut de Supporter de la compétition.

"Nous sommes profondément honorés d’avoir été choisis par la FIFA pour l’aider à planifier et organiser la plus grande Coupe du Monde de l’histoire", a de son côté fait savoir Daniel Rosenthal, président-directeur général de GCL, la maison mère de Rock-it Cargo. "Depuis près de 50 ans, notre équipe accompagne les artistes les plus célèbres de la planète et les ligues majeures du sport nord-américain afin de proposer une expérience exceptionnelle à toutes les parties prenantes, notamment grâce à une planification approfondie, des plans d’urgence efficaces et une coordination des opérations irréprochable. Nous nous réjouissons de faire profiter les stades et villes hôtes de la Coupe du Monde 2026 de notre expertise et ainsi de contribuer au succès de cette événement qui s’étendra sur 39 jours."