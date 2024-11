Un séminaire organisé au Sri Lanka sur la gouvernance financière, "pierre angulaire du développement du football"

Une bonne gouvernance financière est fondamentale pour garantir une utilisation optimale des fonds alloués dans le cadre du programme Forward et ainsi permettre à la FIFA de poursuivre son travail de développement du football autour du monde. À cet égard, l’instance dirigeante du football mondial organise des séminaires aux quatre coins de la planète afin de favoriser une meilleure gouvernance financière et un renforcement des compétences au sein de ses associations membres.

Le dernier séminaire sur la gouvernance financière s'est tenu au Sri Lanka les 6 et 7 novembre 2024, réunissant les secrétaires généraux et les directeurs financiers des 11 fédérations asiatiques suivantes : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Iran, Maldives, Népal, Ouzbékistan, République kirghize, Sri Lanka, Tadjikistan et Turkménistan.

Ce séminaire a débuté par une présentation du Guide de gouvernance financière. Par la suite, les participants ont pu dialoguer ou encore effectuer des travaux de groupe ainsi que des études de cas sur des sujets aussi divers que les conflits d’intérêts, la planification et les budgets ou encore l’approvisionnement. La nécessité de disposer d’une documentation d’appui adéquate a également été évoquée. Les sessions ont permis de mettre en avant l’importance de concepts tels que la responsabilité, la transparence et la bonne gestion financière dans le cadre du programme FIFA Forward .

Financial Governance workshop held in Sri Lanka

"Participer au séminaire sur la gouvernance financière de la FIFA a été une expérience précieuse. Les connaissances acquises en matière de transparence, de responsabilité et de gestion financière sont essentielles dans l'optique de renforcer notre cadre de gouvernance", a déclaré le secrétaire général de la Fédération Indienne de Football (AIFF), Anilkumar Prabhakaran. "Ce séminaire nous a fourni les outils pratiques et théoriques nécessaires pour satisfaire aux normes les plus exigeantes dans ce domaine, ainsi que pour encourager la confiance et l'intégrité dans la famille du football."