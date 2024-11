La secrétaire générale de la HFF participe à la Journée d'Intégration FIFA à Paris

Récemment nommée secrétaire générale de la Fédération grecque de football (HFF) Domna Tsioni s'est rendue au bureau de la FIFA à Paris pour participer à une Journée d'Intégration FIFA. Lorsqu'un nouveau secrétaire général ou président est élu ou nommé, il est invité par la FIFA à se familiariser avec les différentes activités et services de la FIFA mis à la disposition des associations membres. Domna Tsioni est entrée dans ses nouvelles fonctions en juillet 2024. Cette Journée d'Intégration permettra à la dirigeante grecque et à sa fédération, d'utiliser au mieux les programmes et le soutien mis à la disposition par la FIFA dans le but de poursuivre le développement du football dans le pays. "En tant qu'instance dirigeante du football mondial, la FIFA doit s'assurer de fournir à ses membres les meilleurs équipements et services et de leur présenter toutes les options et possibilités d'activation des différents programmes de la FIFA", a déclaré Elkhan Mammadov, directeur de la division Associations Membres de la FIFA.