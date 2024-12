Débuts historiques à Rabat pour le Programme exécutif de la FIFA en matière de génération de revenus

Le tout premier Programme exécutif de la FIFA sur la génération de revenus en Afrique – organisé sous l’égide de la nouvelle initiative FIFA Campus – s’est achevé cette semaine. Des participants issus de dix associations membres se sont réunis à Rabat (Maroc) pour le module 6 du programme. Celui-ci s’est déroulé dans les nouveaux locaux de la FIFA au sein du célèbre Complexe Mohammed VI, marquant une étape importante dans les initiatives de développement des capacités et de formation de la FIFA. "Nous sommes fiers de continuer à donner vie au FIFA Campus à travers ce dernier module du tout premier Programme exécutif de la FIFA sur la génération de revenus en Afrique, tenu ici au Maroc. Le FIFA Campus devient progressivement la plateforme centrale des initiatives de la FIFA en matière de développement des capacités et de formation des administrateurs du football", a déclaré Gelson Fernandes, directeur régional de la FIFA pour l’Afrique et directeur adjoint de la division Associations membres. "Cette étape reflète l’engagement de la FIFA à doter ses associations membres des connaissances et compétences requises pour atteindre de nouveaux sommets." Organisé sur trois jours et en présentiel, ce module comprenait de nombreux avis d’experts, du partage de connaissances et des présentations de projets, lesquels ont fourni aux participants les outils et pratiques nécessaires pour stimuler la croissance des revenus dans leur fédération respective.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FMRF) a joué un rôle prépondérant dans cet événement historique. Son président, Fouzi Lekjaa, a prononcé une vibrante allocution de bienvenue et présenté brillamment le modèle de son pays en matière de génération de revenus. Son discours a mis en lumière les stratégies innovantes et les divers partenariats qui ont permis à la fédération de se développer. Trois conférenciers ont été invités à participer au module – Prosper Harrison-Addo, Shaun Harvey et Benjamin Parrot – afin de partager des bonnes pratiques, des études de cas et des stratégies de génération de revenus mises en place par différentes organisations footballistiques. "Nous avons été séduits par le niveau d’expertise et les conseils pratiques que nous ont transmis les conférenciers invités. Cette expérience nous a donné une feuille de route claire, qui nous aidera à faire croître les revenus de notre fédération", a déclaré Mohammed A. Sheriff, secrétaire général adjoint de la Fédération Libérienne de Football. L’un des moments forts du module a été la présentation des projets finaux par chaque fédération. Ces projets sont le fruit de plusieurs mois de travail, au cours desquels les participants ont analysé leur contexte local avant d’élaborer des stratégies de génération de revenus spécifiques en collaboration avec le responsable du programme de la FIFA, Pedro Iriondo. Ces présentations, qui ont ouvert des possibilités de collaboration, ont surtout donné lieu à des discussions animées et des échanges constructifs. Pour Adamou Mounkaila Tialeize, l’un des deux participants du Niger : "Cet échange d’idées et d’expériences était fantastique. Je ne parle pas uniquement de ce que nous avons appris, mais de la manière dont nous pouvons mettre ces connaissances en pratique pour transformer notre football national. Les sessions étaient vraiment intéressantes, et j’ai particulièrement apprécié de pouvoir apprendre des autres fédérations africaines tout au long des sessions en ligne et du module en présentiel. Je me réjouis de rester en contact avec mes pairs, et de bénéficier du soutien de la FIFA pour la mise en œuvre de nos projets finaux dans nos pays respectifs." Le Programme exécutif de la FIFA en matière de génération de revenus fait partie d’une initiative plus large : FIFA Campus. Celle-ci vise à doter les dirigeants du monde du football de connaissances et d’outils pratiques pour contribuer au développement des capacités et à la formation. Ce module, tenu en présentiel au Maroc, illustre l’engagement de la FIFA à faire bénéficier ses associations membres d’une formation ciblée et efficace.