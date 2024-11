Essor du football jordanien : le rôle de la FIFA dans le développement et la réussite des équipes nationales

Finaliste malheureuse de l'édition 2023 de la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC, à laquelle elle participait pour la cinquième fois, la Jordanie s’est fait remarquer par sa qualité technique, son courage et son fair-play. Elle a depuis validé son billet pour le troisième tour de la compétition préliminaire de l'AFC pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et pointe actuellement à la deuxième place du groupe B, derrière la République de Corée.

Des joueurs comme Yazan Al-Naimat et Musa Al-Tamari figurent désormais parmi les candidats au titre de meilleur footballeur de l’année en Asie. Tous ces éléments sont autant de témoignages concrets de la croissance du football jordanien et de signaux positifs pour son avenir.

Soutien stratégique au développement

Les programmes de développement de la FIFA ont permis à la Fédération Jordanienne de Football (JFA) d’améliorer les infrastructures utilisées par ses équipes nationales, d’élargir son réservoir de talents mais aussi de créer un environnement de haute performance. La collaboration entre les deux organisations a contribué à soutenir la croissance du football jordanien sur le long terme et à créer un environnement dans lequel joueurs et employés se sont épanouis.

La FIFA soutient la Jordanie à travers plusieurs projets

Remplacement du terrain en gazon artificiel au centre d’entraînement de la JFA : Ce projet porte sur l’amélioration d’installations critiques afin que les équipes nationales profitent des meilleures surfaces de jeu. Les travaux de rénovation leur fourniront un environnement optimal et contribueront ainsi au développement des talents.

Construction d’un centre national à Al-Karameh : Les équipes nationales auront l’usage exclusif de ce centre moderne, dont la construction a été approuvée par la Commission de Développement de la FIFA le 7 novembre. Il disposera de toutes les installations nécessaires à l’entraînement et à la préparation des athlètes.

Développement du centre technique de la JFA : Ce projet, qui devrait être définitivement validé par la FIFA en décembre, fera du nouveau centre technique la clé de voûte du développement du football en Jordanie. Équipé d’une salle de sport, d’un centre médical, de salles de conférence et de bureaux, le site sera utilisé par les équipes nationales, les entraîneurs et les arbitres dans un esprit de collaboration. L’engagement de la JFA à former les talents à tous les niveaux fait écho à la mission de la FIFA de donner sa chance à chaque talent.