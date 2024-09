Gianni Infantino se félicite de l’ancrage "glocal" de la FIFA lors du séminaire de la division Associations membres

"Pour être présent au niveau mondial, il faut être ancré à l’échelle locale", a déclaré le Président de la FIFA aux membres de la division Associations membres

L'objectif doit être placé sur trois axes : le développement, les compétitions et les infrastructures

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, le directeur du Développement du football mondial, Arsène Wenger et la directrice de la division du Football féminin, Sarai Bareman, ont également pris la parole lors du séminaire

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné le rôle primordial de la division Associations membres de la FIFA en vue de rendre le football véritablement mondial, lors du séminaire de trois jours organisé au siège de la FIFA à Zurich (Suisse) en présence de ses membres.

Quelque 70 membres de la division Associations membres se sont réunis au siège de l'instance pour renforcer leurs liens personnels et professionnels, mais aussi pour échanger sur le chemin parcouru, envisager les défis futurs et réfléchir aux trois axes définis par le Président Infantino comme "prioritaires dans la relation avec les parties prenantes clés de la FIFA" : le développement, les compétitions et les infrastructures.

Basée à Paris, la division Associations membres est la première division de la FIFA à avoir été délocalisée hors du siège. Elle est dotée de 11 bureaux de développement régionaux répartis de Christ Church (La Barbade) à Auckland (Nouvelle-Zélande), en passant par Johannesburg (Afrique du Sud) et New Delhi (Inde).

Un ancrage géographique qui offre à la FIFA une présence locale dans ses six confédérations. Gianni Infantino a tenu à rappeler aux participants le rôle primordial que joue la division afin d’assurer l'unité de la famille du football, dans la mesure où elle représente pour les 211 associations membres le premier point de contact avec la FIFA, tant sur le plan professionnel que géographique.

"Pour être présent au niveau mondial, il faut être ancré à l’échelle locale. La FIFA doit être présente partout dans le monde", a déclaré le Président Infantino au cours d’un échange avec les participants. "Toutes nos associations membres doivent sentir qu’elles font pleinement partie de la FIFA. Chacune a sa place au sein de l’instance."

"C'est un objectif que nous n’avons peut-être pas encore atteint, et nous avons justement lancé plusieurs initiatives dans ce sens, comme les FIFA Series et les compétitions, notamment de jeunes. Grâce à ses bureaux situés dans le monde entier, votre division peut grandement contribuer à ce que les associations membres sentent qu’elles représentent la FIFA."

Séminaire de la division Associations membres - Zurich, Septembre 2024 Previous 01 / 09 MA Division & Regional Offices - Annual Gathering in Zurich 02 / 09 MA Division & Regional Offices - Annual Gathering in Zurich 03 / 09 MA Division & Regional Offices - Annual Gathering in Zurich 04 / 09 MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich 05 / 09 MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich 06 / 09 MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich 07 / 09 MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich 08 / 09 MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich 09 / 09 MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich Next

Lancées en mars 2024, les FIFA Seriesô ont permis à de nombreuses sélections masculines d’affronter pour la première fois des équipes nationales d’autres confédérations. C’est l’une des mesures mises en place par l’instance pour que davantage d’associations membres puissent organiser des compétitions de la FIFA et y participer, conformément à ses objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial.

Dans cette optique, la Coupe du Monde U-17 de la FIFAô et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFAô seront élargies (à 48 et 24 équipes respectivement) et organisées chaque année à compter de 2025. La dernière édition de la Coupe du Monde Féminine U-17 à 16 équipes aura lieu au mois d’octobre en République dominicaine, qui accueillera pour la première fois un événement de la FIFA. L’Ouzbékistan est devenu le premier pays d’Asie centrale à organiser une compétition de la FIFA à l’occasion de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024ô, qui a débuté samedi 14 septembre. Enfin, la première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal aura lieu l’année prochaine aux Philippines.

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a souligné que grâce à sa proximité avec les parties prenantes, la division était idéalement placée pour encourager les associations membres à présenter leur candidature comme hôtes potentiels et contribuer ainsi à la croissance du football à l’échelle mondiale, même si elles ne l’avaient jamais envisagé auparavant.

"Nous devrions offrir aux pays davantage d’opportunités d’organiser des compétitions, car cela permet de combler la demande des amateurs de football locaux", a-t-il déclaré. "La co-organisation est un modèle particulièrement adapté pour les petits pays, et en augmentant le nombre de compétitions, nous leur fournirons toujours plus d’opportunités d’accueillir des événements. Nous les aiderons ensuite à développer d’autres domaines, à l’image des infrastructures. Cela s’inscrit pleinement dans notre stratégie."

Les quatre directeurs régionaux de la division Associations membres – Sanjeevan Balasingam (Asie et Océanie), Jair Bertoni (Amériques), Gelson Fernandes (Afrique) et Elkhan Mammadov (Europe) – sont intervenus pour préciser la vision de leur sous-division respective. Tom Gorissen, directeur des Services aux associations membres, et Nodar Akhalkatsi, directeur Projets stratégiques et gouvernance des associations membres, ont également expliqué comment ils envisageaient d’améliorer la collaboration avec les fédérations à l’échelle locale.

Ils pourront notamment s’appuyer sur FIFA Campus, une nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne visant à favoriser l’éducation et le renforcement des compétences pour les administrateurs et administratrices du football du monde entier. Avec le programme de développement Forward de la FIFA, qui permet de financer les projets de développement des associations membres, FIFA Campus sera un outil précieux à disposition de la division pour aider ces dernières à faire grandir le football sur leur territoire.

En plus de fournir des recommandations en vue de travailler plus étroitement avec les parties prenantes clés, le séminaire a été l’occasion pour la division de consolider ses liens avec d’autres départements de la FIFA. Le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, et la directrice de la division du Football féminin, Sarai Bareman, se sont ainsi adressés aux participants pour veiller à ce que tout le monde aille dans la même direction.

"On nous a donné beaucoup d’informations et de conseils pour aider la division Associations membres à mieux contribuer au développement du football. Je remercie la direction de la FIFA de nous avoir consacré tout ce temps, car c'est ça qui nous donne la force d’aller plus loin, tous ensemble", a déclaré Kenny Jean-Marie, directeur de la division Associations membres de la FIFA.