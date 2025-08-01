تنمية كرة القدم للسيدات (أغسطس/آب 2025)

يقدّم برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات 13 مجالاً لدعم الاتحادات الأعضاء

شهرٌ حافلٌ آخر بأنشطة التطوير حول العالم، مع تتويج أربعة أبطال قاريين

يستعرض Inside FIFA أحدث أعمال التطوير في إطار برامج استراتيجية كرة القدم للسيدات، والتي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. ويدعم هذا الهدف الطموح برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات، والذي يقدم 13 مجالاً من الدعم لجميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً.

قام FIFA مؤخراً بتجديد البرنامج وتوسيع نطاقه في تعزيز إضافي لكرة القدم للسيدات. يُمكن العثور على معلومات إضافية للاتحادات الأعضاء هنا.

يُسلط Inside FIFA الضوء على بعض الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في توسيع نطاق كرة القدم للسيدات على مستوى العالم.

زيمبابوي

أكد اتحاد زيمبابوي لكرة القدم التزامه بتطوير كرة القدم للسيدات، مؤكدًا أنها "محورية في رؤية الاتحاد المستقبلية" مع تبلور استراتيجيته لكرة القدم للسيدات. تفتخر زيمبابوي بواحد من أوائل المنتخبات الوطنية للسيدات في أفريقيا، حيث ظهر لأول مرة عام ١٩٩١. ويعمل الاتحاد حالياً بجد في عدد من المجالات، حيث نظّم مؤخراً أنشطة إضافية ضمن برنامج Football for Schools التابع لـFIFA بعد عام ٢٠٢٤ الحافل، بينما بدأت أعمال التجديد في قرية زيمبابوي في ماونت هامبدن، بمساعدة برنامج FIFA Forward، في وقت سابق من هذا العام.

نسّق اتحاد الزيمبابوي لكرة القدم أربع مشاورات إقليمية لأصحاب المصلحة حول استراتيجية كرة القدم للسيدات، في إطار مساعيه لإطلاق أول استراتيجية لكرة القدم للسيدات في زيمبابوي، والتي يعتبرها الاتحاد خطوة محورية نحو تطوير كرة القدم للسيدات في البلاد. بدأت المشاورات الإقليمية في العاصمة هراري، واستمرت في غويرو وبولاوايو وماسفينغو. وتهدف زيمبابوي إلى إطلاق استراتيجيتها الوطنية لكرة القدم للسيدات في سبتمبر/أيلول. وصرّحت رئيسة الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، نقوبيلي ماغويزي، قائلةً: "كرة القدم للسيدات ليست مجرد أولوية، بل هي محور رؤية اتحاد زيمبابوي لكرة القدم للمستقبل، وبصفتنا قيادة اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، فإننا ندعم تطوير هذه الخطة بكل قوة، ولا شك لدينا أنها ستقودنا نحو لعبة نسائية متمكنة ومنظمة ومستدامة."

هندوراس

يُواصل اتحاد هندوراس لكرة القدم نشاطه الدؤوب في بناء منصة قوية لكرة القدم للسيدات. وقد نُفذت أنشطة متعلقة باستراتيجية كرة القدم للسيدات، وحملة كرة القدم للسيدات، وتطوير الدوريات، خلال الشهر الماضي، بدعم فني واستراتيجي من برامج FIFA ذات الصلة. تُعدّ خطة عمل طموحة لتعزيز كرة القدم للسيدات على مستوى القاعدة جزءاً من استراتيجية اتحاد هندوراس لكرة القدم للسيدات، التي يجري تطويرها برؤية تمتد لثلاث سنوات، وسيتم تقديمها رسمياً في يناير/كانون الثاني 2026. وقد جمعت ورشة عمل في العاصمة تيغوسيغالبا عدداً كبيراً من الأطراف المعنية، حيث ركزت على الحوار المفتوح والتخطيط المشترك.

أُقيمت آخر أنشطة حملة كرة القدم للسيدات التي أطلقها اتحاد هندوراس لكرة القدم في بلدية كانتاراناس. شاركت أكثر من 40 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و15 عاماً - العديد منهن يجرّبن كرة القدم لأول مرة - بفرح وتفانٍ في تجربة جمعت بين التدريب الفني والقيم واللعب والتواصل المجتمعي. وحضر ممثلو FIFA ورشة عمل في العاصمة شارك فيها ممثلون عن أندية تحت 13 و15 و17 و20 عاماً، وذلك في إطار جهود اتحاد هندوراس لكرة القدم لتطوير الدوري.

مكاو

سُجِّلَ حدث تاريخي في ماكاو في الثاني من أغسطس/آب بإطلاق استراتيجية كرة القدم للسيدات. ومثّل هذا الحدث أول مبادرةٍ ممولةٍ من FIFA في ماكاو لتطوير كرة القدم للسيدات. وقد ساهمت ورشة العمل، التي استضافت أكثر من 100 مشارك، في رفع مستوى الوعي بالوضع الراهن لكرة القدم للسيدات في ماكاو، ولعبت دوراً محورياً في دفع عجلة نموها. ويعتزم اتحاد مكاو لكرة القدم التقدم بطلباتٍ للحصول على مشاريع إضافية لتعزيز وتطوير كرة القدم للسيدات في المنطقة حيث أوضح: "نعرب عن امتناننا لـFIFA لدعمه في تطوير كرة القدم للسيدات. وبمساعدة FIFA، نؤمن بأن تطوير كرة القدم للسيدات في ماكاو سيستمر في التحسن."

رواندا

واصل الاتحاد الرواندي لكرة القدم تركيزه القوي على تطوير كرة القدم للسيدات من خلال نشاطين رئيسيين خلال الشهر الماضي. وبدعم من حملة كرة القدم للسيدات التابعة لـFIFA، بعث الاتحاد الرواندي لكرة القدم الحياة والطاقة والإلهام في منطقة روبافو. وقد تميّز هذا اليوم الممتع والتفاعلي بمشاركة لاعبات من فئتي تحت 13 و15 عاماً، وهو الحدث الرابع من نوعه الذي يُقام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وكان من بين المشاركين العديد من اللاعبين الذين قدّموا خبراتهم في هذا اليوم، لاعبات المنتخب الوطني وخبراء FIFA الفنيين في كرة القدم للسيدات. وصرحت أنسيل مونيانكاكا، مفوضة الاتحاد الرواندي لكرة القدم لكرة القدم للسيدات: "بفضل هذه الفرصة لتنظيم مهرجانات على مستوى البلاد بدعم سخي من FIFA، فإننا نلتزم ليس فقط بتعزيز المشاركة، بل أيضًا باكتشاف ورعاية المواهب التي ستشكل مستقبل كرة القدم للسيدات في رواندا."

وانعكس الاهتمام على خارج الملعب من خلال ورش عمل متتالية لبناء قدرات الإداريات، استمرت ثلاثة أيام، في روبافو وكيغالي، بهدف تزويد إداريات كرة القدم للسيدات في دوريات الدرجة الأولى والثانية للسيدات بالأدوات اللازمة لإدارة أنديتهن باحترافية واستدامة. حضر الورشة 70 شخصًا، وهي استمرار للمبادرات الرئيسية في إطار شراكة الاتحاد الرواندي لكرة القدم مع FIFA، والتي تشمل وضع الخطة الاستراتيجية لكرة القدم للسيدات في رواندا، وإدخال لوائح ترخيص الأندية للفرق للسيدات، والحملات الوطنية الجارية لكرة القدم للسيدات. وقالت مونيانكاكا: "هذه الورشة دليل ساطع على ما يحدث عندما يلتقي الهدف بالشراكة. الأمر لا يتعلق فقط بتعلم الإدارة؛ بل يتعلق أيضًا بتحفيز القيادة. هذه ليست مجرد ورشة عمل؛ إنها إعلان نوايا، وتعهد راسخ بالارتقاء بكرة القدم للسيدات بنزاهة ورؤية بعيدة المدى."

جنوب أفريقيا

استضاف اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم مهرجاناً حافلاً بالحضور لحملة كرة القدم للسيدات من FIFA في بولوكواني، بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة في جنوب أفريقيا.

يتماشى المهرجان مع استراتيجية اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم طويلة الأمد، والتي تهدف إلى معالجة الثغرات الرئيسية في تطوير كرة القدم من خلال إشراك الفتيات الصغيرات، وخاصة أولئك القادمات من المجتمعات المحرومة والتي تحتاج إلى رعاية.

حضر المهرجان أكثر من 100 فتاة، بهدف تعزيز كرة القدم، وتشجيع الشمولية، واكتشاف المواهب الناشئة لتطويرها مستقبلاً. وتضمّن الحدث أيضاً ورشة عمل حول السلامة، حيث تواصل مع 30 مدرباً محلياً.

وقالت ليديا مونييباو-يلي، الرئيسة التنفيذية لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم: "يعكس اسم حملتنا ’حملة كرة القدم للسيدات لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم/FIFA‘ شغفنا وجهودنا المبذولة في هذه الرياضة. إنها تُجسّد الفرحة التي تنبع من العمل الجاد في التدريب والمثابرة اللازمة للتغلب على التحديات. نحن نحتفي بهذا التفاني. نحتفي بهذا العمل البسيط والقوي المتمثل في اللعب بدافع حب اللعبة."

منطقة البحر الكاريبي

تعاون FIFA مع اتحاد البحر الكاريبي لكرة القدم - بدعم من اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم - لاستضافة مهرجان كرة القدم للفتيات كجزء من حملة كرة القدم للسيدات من FIFA. أطلقت العديد من الفتيات الـ65، اللواتي تتراوح أعمارهن بين سنتين و14 سنة، مسيرتهن الكروية في هذا الحدث الذي أقيم في ملعب هاسلي كروفورد في ترينيداد. وأُتيحت للشابات فرصة المشاركة في أنشطة ممتعة إلى جانب نجمة جامايكا السابقة تاشانا فينسنت، إلى جانب لاعبات ترينيداد وتوباغو، كينيا كوردنر، وكيميكا فوربس، وفيكتوريا سويفت. وأُقيم المهرجان قبل انطلاق سلسلة تحدي اتحاد البحر الكاريبي لكرة القدم للفتيات تحت 14 سنة لهذا الشهر، والتي يشارك فيها 23 فريقاً من جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي. تجمع البطولة ما يقرب من 500 لاعبة شابة لمدة 10 أيام من التنافس والتبادل الثقافي.

أفغانستان

يُواصل فريق اللاجئات الأفغانيات استعداداته لخوض مباريات دولية حاسمة في وقت لاحق من هذا العام. وتحت إشراف المدربة الاسكتلندية المخضرمة بولين هاميل، أُقيمت أول معسكرات التعريف الدولية الثلاثة في سيدني أواخر الشهر الماضي.

فريق اللاجئات الأفغانيات يعقد أول معسكر لاكتشاف المواهب في سيدني 02:24

ويأتي المعسكر عقب قرار مجلس FIFA بالموافقة على إنشاء فريق للاجئين، كجزء من استراتيجية FIFA ثلاثية الأبعاد للعمل من أجل كرة القدم الأفغانية للسيدات. يشمل دعم اللاعبات الأفغانيات مزايا مصممة خصيصاً لكل لاعبة، مثل توفير المعدات وبناء العلاقات مع الأندية المحلية، وتسهيل الحصول على الاستشارات والتدريب على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وغيرها.

زخم أبطال القارات في الطريق لكأس العالم

شهد شهرٌ حافلٌ بالفعاليات الدولية في جميع أنحاء العالم احتفاظ ثلاثة أبطال قاريين - البرازيل وإنجلترا ونيجيريا - بألقابهم، بينما كُتب اسمٌ جديدٌ على كأس كأس الأمم الأوروبية للسيدات. سيكتسب الطريق إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ زخماً متزايداً خلال الأشهر الستة المقبلة.

ففي أمريكا الجنوبية، يبدأ السباق لحجز بطاقتي تأهل مباشرتين والانضمام إلى البرازيل المضيفة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ولا شك أن إنجلترا ستظل في قمة مستواها في فبراير/شباط المقبل عندما تنطلق تصفيات أوروبا، مع تنافس 11 منتخباً على التأهل المباشر.

وبينما بدأت الأدوار التمهيدية للتصفيات الأفريقية في فبراير/شباط الماضي، ستسعى نيجيريا للحصول على التأهل إلى البرازيل 2027 بمباراة افتتاحية ضد بنين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.