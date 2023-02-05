اتحاد ماكاو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.macaufa.com
العنوان
Ave. Oimpica,
Olympic Sports Centre - Stadium (Room GS 10-11),
TAIPA
Macau
طرق التواصل
الهاتف: +853/2883 0287
البريد الإلكتروني:macaufa@macau.ctm.net
فاكس: +853/2883 0409
التنظيم
الرئيس
تشونغ فيتور
نائب الرئيس
كوك فنغ تشونغ
لاي باك لينغ
الأمين العام
شان كنج هوى
أمين الصندوق
بنيامين شيو
المدير الفني
LO Man Kit
مدرب المنتخب الوطني للرجال
KWOK KAR LOK Kenneth
مدرب وطني لفريق السيدات
LEUNG Sui Wing
Chairperson of the Referees Committee
لاو بنغ واي
Head/Director of the Referees Department
لاو بنغ واي
منسق الحكّام
لاو بنغ واي
منسق المباريات داخل الصالات
لاو ونغ هانغ
أحدث المواضيع من اتحاد ماكاو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
برنامج FIFA Forward
FIFA Forward يمول المقر الرئيسي لاتحاد ماكاو لكرة القدم لتسهيل تطوير كرة القدم على المدى الطويل
٥ فبراير ٢٠٢٣