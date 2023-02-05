FIFA.com

اتحاد ماكاو لكرة القدم

اتحاد ماكاو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.macaufa.com

العنوان

Ave. Oimpica,

Olympic Sports Centre - Stadium (Room GS 10-11),

TAIPA

Macau

طرق التواصل

الهاتف: +853/2883 0287

البريد الإلكتروني:macaufa@macau.ctm.net

فاكس: +853/2883 0409

التنظيم

الرئيس

تشونغ فيتور

نائب الرئيس

كوك فنغ تشونغ

لاي باك لينغ

الأمين العام

شان كنج هوى

أمين الصندوق

بنيامين شيو

المدير الفني

LO Man Kit

مدرب المنتخب الوطني للرجال

KWOK KAR LOK Kenneth

مدرب وطني لفريق السيدات

LEUNG Sui Wing

Chairperson of the Referees Committee

لاو بنغ واي

Head/Director of the Referees Department

لاو بنغ واي

منسق الحكّام

لاو بنغ واي

منسق المباريات داخل الصالات

لاو ونغ هانغ

تصنيف ماكاو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ماكاو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ماكاو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Director of FIFA Member Associations Asia & Oceania Sanjeevan C. Balasingam (M) pictured with the President of the Macau Sports Bureau, Mr. Pun Weng Kun and the Vice Chairman of Macau Football Association Mr Chong Coc Veng.
برنامج FIFA Forward
FIFA Forward يمول المقر الرئيسي لاتحاد ماكاو لكرة القدم لتسهيل تطوير كرة القدم على المدى الطويل
٥ فبراير ٢٠٢٣
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البطولات
لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبات على ماكاو
٢٧ يونيو ٢٠١٩
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البطولات
تأهلٌ تاريخي لمنغوليا مع أربعة منتخبات
١١ يونيو ٢٠١٩
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البطولات
عوامل حاسمة ببداية المشوار الآسيوي
٦ يونيو ٢٠١٩
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البطولات
الطريق إلى قطر 2022: لمحة عن المتنافسين في الدور الأول من التصفيات الآسيوية
١٧ أبريل ٢٠١٩
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