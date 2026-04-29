تطوير كرة القدم للسيدات (أبريل/نيسان 2026)

يقدم FIFA ثلاثة عشرة برنامجًا لتطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

تشمل هذه البرامج أنشطة متنوعة ضمن برامج التطوير التابعة لـFIFA في قارات متعددة

تُعدّ هذه البرامج محطاتٍ هامة على طريق كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™، وللمشاركات في سلسلة FIFA 2026™ يبذل FIFA جهودًا حثيثة في جميع أنحاء العالم للمساهمة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. ويستند هذا الهدف الطموح إلى 13 برنامجًا للتطوير، حيث يحق لجميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحادًا التقدم بطلب للحصول على الدعم من الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية. في عام 2025، جدد FIFA برنامج تطوير كرة القدم النسائية ووسعه، في خطوةٍ تُعزز مكانة كرة القدم النسائية. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات هنا. يستعرض موقع "Inside FIFA" بعضًا من الأنشطة الهامة التي أُنجزت مؤخرًا والتي تُساهم في تعزيز حضور كرة القدم النسائية عالميًا.

بوروندي

بعد ورشة عمل بناء قدرات الإداريين التي عُقدت العام الماضي، وجّه الاتحاد البوروندي لكرة القدم اهتمامه نحو تطوير جيل جديد من المدربات. ويأتي هذا في إطار برنامج تطوير الدوري التابع لـ FIFA، والذي يهدف إلى زيادة عدد المدربات في جميع أنحاء البلاد، من مستوى القاعدة الشعبية إلى مستوى الفريق الأول. وقد استمتعت المرشحات، اللواتي استضافتهن ورشة العمل في المركز الفني التابع للاتحاد في بوجومبورا، ببرنامج مكثف لمدة خمسة أيام تضمن جلسات نظرية وعملية بإشراف مدربين محليين.

رواندا

أكد الاتحاد الرواندي لكرة القدم (FERWAFA) مجددًا التزامه المستمر بتطوير كرة القدم النسائية مع انطلاق النسخة الموسعة من دوري FERWAFA تحت 17 سنة. وبعد إطلاق العديد من البرامج المدعومة من FIFA العام الماضي، بالإضافة إلى حملة كرة القدم النسائية تحت 13 و15 سنة التي أُقيمت الشهر الماضي، يُعدّ الدوري الوطني تحت 17 سنة بطولة رائدة لتطوير المواهب الشابة ضمن برنامج تطوير الدوري التابع لـ FIFA. ويهدف هذا الدوري إلى تعزيز منظومة كرة القدم النسائية في رواندا، حيث يوفر منصة وطنية منظمة وتنافسية وعالية الجودة للاعبات النخبة. وسيشارك في البطولة 25 فريقًا من مختلف أنحاء رواندا، بمشاركة نحو 500 فتاة.

السيشل

حقق اتحاد سيشل لكرة القدم إنجازًا هامًا بإطلاق استراتيجيته الثلاثية لكرة القدم النسائية. تُحدد هذه الاستراتيجية خارطة طريق واضحة لتطوير كرة القدم النسائية في هذه الدولة الأرخبيلية الواقعة في المحيط الهندي. جمع حفل الإطلاق أبرز الشخصيات الرياضية من مختلف أنحاء البلاد، مُسلطًا الضوء على أهمية تضافر الجهود لتعزيز فرص الفتيات والسيدات في كرة القدم. وصرح كريس يب-أو، رئيس قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد: "يمثل إطلاق هذه الاستراتيجية خطوةً هامةً إلى الأمام لكرة القدم النسائية في سيشل، مُعززًا رؤية الاتحاد لمواصلة توسيع المشاركة وتعزيز البنى التحتية الداعمة للعبة".

تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد، انطلقت بطولة دوري سيشل للسيدات في موسمها الثاني بتمويل من برنامج تطوير الدوري التابع لـ FIFA. وتضم البطولة ثمانية فرق من جزيرة ماهي الرئيسية، وتهدف منافسات هذا العام، التي تستمر ستة أشهر، إلى إبراز المزيد من التطور في المهارات الفنية، والمباريات التنافسية، والنمو المستمر لكرة القدم النسائية.

بنغلاديش

يسعى الاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم إلى تعزيز التقدم الملحوظ الذي أحرزته البلاد مؤخراً في كرة القدم النسائية. فبعد وقت قصير من مشاركة المنتخب الوطني لأول مرة في بطولة كأس آسيا للسيدات، عقد الاتحاد ورشة عمل لمدة يومين في مقره الرئيسي في دكا بتمويل من برنامج تطوير الدوري التابع لـ FIFA. وشارك في الورشة مدربون وحكام من الدوري الوطني، ونُظمت بهدف مراجعة الدوري وتطوير كرة القدم النسائية في بنغلاديش.

بوتان

واصل اتحاد بوتان لكرة القدم (BFF) إطلاق حملة كرة القدم النسائية، حيث أقيمت أحدث فعالياتها في تاشيانغتسي. وتركز الحملة على الفتيات من سن 6 إلى 16 عامًا، وتهدف إلى تعزيز المشاركة والشمول على مستوى القاعدة الشعبية، وتلعب دورًا حيويًا في توسيع نطاق الوصول إلى كرة القدم في المناطق النائية من مملكة بوتان الواقعة في جبال الهيمالايا.

بروناي دار السلام

استفادت الحكمات والمدربات خلال الشهر الماضي من استضافة اتحاد كرة القدم في بروناي دار السلام لفعاليتين مدعومتين من FIFA. وتُمثل الدورة التدريبية الأساسية للحكمات (الفئة الثالثة) مبادرة رائدة من الاتحاد، كونها أول برنامج تحكيم مُخصص للنساء في بروناي دار السلام. وقد أُقيمت الدورة على مدار أربعة أيام في مقر الاتحاد، حيث زوّدت المشاركات بفهم شامل لقوانين اللعبة، وإدارة المباريات، والوضعيات الفنية، بهدف طويل الأمد يتمثل في إعداد جيل متخصص من الحكمات اللاتي يستوفين المعايير الدولية.

واستضاف مقر اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم (FABD House) دورة تدريبية مكثفة لمدة خمسة أيام بدعم من FIFA، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاعي كرة القدم الشعبية والشبابية في البلاد. ويُسهم هذا التدفق من القيادات النسائية المؤهلة في بناء جسر إرشاد مهني للمواهب الشابة على مستوى الدولة.

كينيا

استضاف الاتحاد الكيني لكرة القدم ورشة عمل لأصحاب المصلحة بهدف وضع استراتيجية جديدة لكرة القدم النسائية والفتيات في كينيا. ودُعي ممثلون عن الأندية والروابط من جميع أنحاء كينيا، بالإضافة إلى جهات معنية أخرى، إلى نيروبي، حيث حضر أكثر من 80 مشاركًا، من بينهم خبيرة FIFA الزائرة سو رونان. وقال دينيس غيتشيرو، الأمين العام بالإنابة للاتحاد الكيني لكرة القدم: "شهدت كرة القدم النسائية في كينيا خلال العامين الماضيين نموًا مطردًا، لا سيما في مباريات التصفيات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية. ولا يمكن تعزيز هذا النمو إلا من خلال استراتيجية أكثر فعالية لكرة القدم النسائية، تسعى إلى تبني نهج شامل يشمل اكتشاف المواهب، والتدريب، وبناء روابط محلية قوية، والتسويق، والحوكمة والإدارة، وغيرها من الجوانب المهمة."

سان مارينو

شهدت سان مارينو حدثًا تاريخيًا بإطلاق أول منتخب وطني نسائي لها. ويُعدّ هذا الإنجاز تتويجًا لالتزام طويل الأمد من اتحاد سان مارينو لكرة القدم تجاه جميع مستويات كرة القدم النسائية. وقد أُعلن عن المنتخب في ملعب سان مارينو، حيث خاض أولى حصصه التدريبية تحت إشراف المدربة الدولية الإيطالية السابقة جوليا دومينيكيتي. وتشارك هذه الدولة الصغيرة غير الساحلية بالفعل في تصفيات بطولة أوروبا للسيدات تحت 19 عامًا.

قيادة كرة القدم النسائية في FIFA

حققت الدورة الأخيرة من برنامج القيادة النسائية في كرة القدم التابع لـ FIFA إنجازاً جديداً هذا الأسبوع، حيث اجتمع ما يقارب 50 مشاركة في باريس على مدار أربعة أيام مثمرة. وشهد الأسبوع تخرج دفعة من المشاركات، بينما انضمت مجموعة جديدة إلى البرنامج.

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في كرة القدم على جميع مستويات اللعبة. وقد تجلى نجاح البرنامج بتعيين ألين بيليغرينو، خريجة البرنامج وقائدة منتخب البرازيل السابقة، مديرةً تنفيذيةً لشؤون الإرث وأصحاب المصلحة في بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™.

برنامج FIFA لتأثير اللاعبات

يستمر برنامج FIFA لتأثير اللاعبات في التوسع عالميًا، موفرًا منصةً للاعبين البارزين لقيادة برامج اجتماعية مؤثرة مصممة خصيصًا لهم. ومن بين أحدث المبادرات التي تم إطلاقها برنامج "يلكاري" الذي أطلقته ليديا ويليامز. عادت حارسة مرمى المنتخب الأسترالي السابقة إلى المنطقة النائية التي نشأت فيها لإطلاق هذا البرنامج الذي يركز على توفير مسارات شاملة وآمنة ثقافيًا للنساء والفتيات من السكان الأصليين.

سلسلة FIFA

أُقيمت النسخة الأولى من سلسلة FIFA التي تضم منتخبات السيدات الدولية في أربع دول عبر ثلاث قارات خلال شهر أبريل. وقد صُممت هذه السلسلة في الأساس لإتاحة الفرصة للدول الصاعدة في كرة القدم لاختبار قدراتها أمام فرق من اتحادات قارية أخرى، وشاركت العديد من الدول المتنافسة في حدث FIFA للمرة الأولى. فازت تايلاند على أرضها، وكذلك فعلت كوت ديفوار والبرازيل، بينما تفوقت أستراليا بصعوبة على كينيا المضيفة.

تصفيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

بدأت تتضح معالم قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ تدريجياً، حيث انضمت نيوزيلندا، إحدى الدول المضيفة لنسخة 2023، إلى قائمة المتأهلين. وقد بذل منتخب نيوزيلندا جهداً كبيراً للتأهل، ولم يتمكن من التغلب على منتخب بابوا غينيا الجديدة المستعد جيداً إلا بهدف وحيد من كاتي كيتشينغ في المباراة النهائية التي أقيمت ضمن منافسات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.

بينما اختُتمت تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مارس، استمرّ الطريق إلى البرازيل بوتيرة متسارعة في معظم أنحاء العالم خلال أبريل. انطلقت تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما اختُتمت بطولة الكونكاكاف للسيدات، والتي شهدت تأهل السلفادور لأول مرة. ويصل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الآن إلى المباريات النهائية، حيث تتصدر الأرجنتين وكولومبيا حاليًا قائمة المرشحين للانضمام إلى البرازيل المضيفة في أول بطولة لكأس العالم للسيدات FIFA تُقام في أمريكا الجنوبية.

الكشف عن كتيب معسكر منتخبات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

أكد FIFA التزامه بجعل بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ العام المقبل الأفضل على الإطلاق، وذلك من خلال الكشف عن كتيب معسكرات المنتخبات المشاركة. وقد تم توفير مجموعة واسعة من مرافق التدريب والإقامة عالمية المستوى للمنتخبات المشاركة. الجدير بالذكر أنه سيتم إعادة توفير 12 موقعاً من مواقع بطولة كأس العالم البرازيل 2014 FIFA™.

السماح لمنتخب أفغانستان الموحّد للسيدات بالمشاركة في بطولات FIFA

وافق مجلس FIFA منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات على تعديل هام للوائح حوكمة FIFA، والذي سيمكن اللاعبات الأفغانيات - بما في ذلك عضوات منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات الممول والمدعوم من FIFA - من تمثيل بلادهن في المباريات الدولية الرسمية كجزء من مسابقات FIFA.

قرار مجلس FIFA يساهم في مساعدة المرأة الأفغانية على "استعادة هويتها" 03:12