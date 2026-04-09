منتخب باكستان للسيدات على موعد مع خطوة تاريخية في سلسلة FIFA

ستكون سلسلة FIFA أول منافَسة يخوضها منتخب سيدات باكستان

خطة استراتيجية للنهوض بكرة القدم في البلاد بعد فترة شهدت تحديات هيكلية

رئيس الاتحاد الباكستاني لكرة القدم سيد محسن جيلاني: "إنها مشارَكة تاريخية"

تُعتبر المشارَكة في منافسات سلسلة FIFA بمثابة إنجاز هام بالنسبة للمنتخب الباكستاني للسيدات والاتحاد الباكستاني للعبة، فهي أكثر من مجرَّد حدث رياضي، بل دليل على القفزات التي تحققها كرة قدم السيدات في البلاد.

وعن هذا، قال رئيس الاتحاد الباكستاني لكرة القدم سيد محسن جيلاني: "تُعتبر هذه مشارَكة تاريخية بحق بالنسبة لدولة لم تخض أياً من بطولات FIFA سابقاً".

ومن شأن بطولات دولية، كسلسلة FIFA، إتاحة فرص أمام الدول الكروية الناشئة لاختبار قدراتها الكروية في مواجهة منتخبات من اتحادات قارية مختلفة. وأردف جيلاني: "لا تقتصر فائدة مثل هذه المباريات على تعزيز ثقة هذه المنتخبات بنفسها، بل كذلك تساعدها على تحديد المجالات التي يجب تحسينها".

يأتي هذا الإنجاز إبّان مرحلة مفصلية للرياضة في باكستان التي تشهد إعادة بناء للقطاع الرياضي إثر حقبة صعبة شهدت تحديات هيكلية. وخلال لقاء جمعه مؤخراً مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو، قال جيلاني: "مررنا بسنوات شهدت اضطرابات، ولكن ها نحن الآن نبني كرة القدم سوياً مع FIFA".

من جهته، أكَّد إنفانتينو على أهمية هذا التطوُّر والدعم الذي تُقدُّمه الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية، وناقش الرئيسان جملة من المواضيع شملت النهوض بكرة قدم السيدات، وتوسيع الفرص المتاحة للمشاركة في المسابقات الدولية.

تعزيز البنية التحتية الكروية وخلق المزيد من الفرص

بالإضافة إلى تعزيز المشارَكة في البطولات الدولية، يسعى الاتحاد الباكستاني لكرة القدم إلى تأسيس بنية تحتية راسخة تكون بمثابة رافد لكرة قدم السيدات، وأحد الجوانب الرئيسية لهذا تتمثَّل بإنشاء قسم مختصّ بلعبة السيدات لإطلاق برامج موجهة للاعبات الشابات وأخرى خاصة بصقل المواهب.

هذا بالإضافة إلى خطط لإطلاق مبادرات مثل المسابقات المدرسية والشَراكات مع مؤسسات تعليمية للترويج للعبة في أوساط الفتيات منذ عمر صغير، وتوظيف برامج، مثل كرة القدم للمدارس، لتوسيع نطاق توافر اللعبة وإتاحتها أمام فئات جديدة.

كما يتبنى الاتحاد الباكستاني لكرة القدم مقارَبة شاملة، بحيث وضع خططاً لإتاحة دور أوسع أمام المدرِّبات والحَكَمات واللاعبات، ومن شأن كل ذلك أن يُمهِّد الطريق أمام تحقيق نهضة حقيقية في كرة قدم السيدات.

كما أشار جيلاني إلى أن الاستراتيجية تشمل إشراك لاعبات من الجاليات الباكستانية المنتشرة حول العالم، وهي خطوة ساعدت بالفعل في الارتقاء بمستوى المنتخب وزيادة شعبية كرة قدم السيدات في البلاد. كما يعمل الاتحاد في الوقت نفسه على إطلاق دوري يوفّر منصة للتنافس المنتَظم على المستوى الوطني.

البنية التحتية وآفاق التطوير على المدى الطويل

بالإضافة إلى الإجراءات الرياضية والهيكلية، تُعتبر البنية التحتية المجال الأكثر حيوية لتحقيق قفزة نوعية لكرة القدم في باكستان. وبفضل دعم برنامج FIFA Forward، ستكون هناك خطط لتطبيق مشاريع مستدامة وتحسين المنشآت الكروية في أرجاء البلاد.

ويشمل ذلك مَرافق تدريب جديدة، ومبادرات مثل برنامج FIFA Arena الذي يُركز على إنشاء أرضيات لعب حديثة. ومن شأن كل ذلك أن يُتيح فرصاً أوسع لممارسة كرة القدم، ووضع الأساسات للتطوير على المدى الطويل.

ومن المشاريع الكبيرة المنتظرة بناء ملعب يكون تحت تصرُّف الاتحاد الباكستاني لكرة القدم بالنظر إلى أنه يعتمد حتى الآن على المَرافق الأخرى الموجودة، وهو ما يُعقِّد إمكانية تنظيم المباريات والحصص التدريبية. وتدشين هذا الملعب المكرَّس للمنتخبات سيُتيح فرصاً جديدة للنهوض بأدائها، بالإضافة لتوسيع القاعدة الجماهيرية.

يُذكر أن الرئاسة الجديدة للاتحاد الباكستاني لكرة القدم وضعت مجموعة واضحة من الأولويات تتمثل بالنهوض بكرة قدم السيدات، وتوسيع البنية التحتية المتاحة للفرق، وإطلاق نظام تنافُس مستدام. وهو ما أكّد عليه جيلاني بُعيد انتخابه على رأس الاتحاد: "كرة قدم السيدات هي في طليعة الأولويات".