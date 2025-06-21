جياني إنفانتينو يتعهد بدعم FIFA لكرة القدم الباكستانية التي عادت إلى الواجهة

عُقد الاجتماع على هامش قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية

وافق الاتحاد الباكستاني لكرة القدم على دستور جديد في فبراير الماضي وأجرى أول انتخابات رئاسية له منذ ست سنوات في مايو 2025

يحقق المنتخب الوطني الباكستاني خطوات تاريخية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA ™وكأس العالم للسيدات FIFA ™، مع المزيد من الفرص التنافسية في الأفق

اتخذ الاتحاد الباكستاني لكرة القدم (PFF) خطوة مهمة في إعادة اندماجه في عائلة FIFA، حيث التقى رئيس الاتحاد المنتخب حديثًا سيد محسن جيلاني لأول مرة برئيس FIFA جياني إنفانتينو في قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2025.

وقال السيد إنفانتينو عن المناقشات التي جرت على هامش كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ الجارية حاليًا: "لقد كنت سعيدًا جدًا بلقاء رئيس الاتحاد الباكستاني لكرة القدم الجديد، سيد محسن جيلاني، في ميامي لفهم خططه لتطوير كرة القدم وكيف تواصل FIFA دعم الرياضة في بلاده".

لم يمضِ على تولي السيد جيلاني منصبه سوى بضعة أسابيع، حيث تم انتخابه في نهاية مايو 2025. كانت هذه أول انتخابات رئاسية للاتحاد الباكستاني لكرة القدم منذ عام 2015، وجاءت بعد تعيين لجنة تسيير شؤون كرة القدم سنة 2019 ثم الموافقة على دستور جديد في فبراير الماضي.

وقال جيلاني: "لقد شهد اتحادنا سنوات مضطربة، ولم نُجرِ انتخابات منذ فترة طويلة، ولكننا تجاوزنا ذلك ونحن هنا لبناء كرة القدم بالتعاون مع FIFA"، مضيفا أن اجتماعه مع رئيس FIFA "كان مُثمرًا". "لقد عملنا على عدد من المجالات ذات الأولوية لكرة القدم الباكستانية في المستقبل".

علامات التطور واضحة. فقد فاز المنتخب الباكستاني للرجال في تصفيات كأس العالم FIFA لأول مرة في تاريخه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك في مباراة جمعته بمنتخب كمبوديا بنتيجة 1-0 في إسلام أباد. وبفضل هذا الفوز، يمكن للفريق الباكستاني البقاء في سباق التنافس على مقعد في كأس آسيا 2027. ومن الجدير بالذكر أن المنتخب النسائي شارك لأول مرة في بطولتي كأس العالم للسيدات FIFA وكأس آسيا للسيدات. سيخوض المنتخب الوطني الباكستاني مباراته الأولى في التصفيات يوم 29 يونيو أمام منتخب تايبيه الصينية.

كما يريد السيد إنفانتينو أن يرى باكستان تتمتع بفرص تنافسية أكبر.

وقال رئيس FIFA: "لقد تطرقنا إلى مواضيع رئيسية مثل تطوير كرة القدم النسائية وفريق الرجال الذي من المحتمل أن يشارك في سلسلة FIFA للعام المقبل".

تلقى الاتحاد الباكستاني لكرة القدم في هذا الشهر دعوة رسمية للمشاركة في برنامج Football for Schools من FIFA.

ورغم أن السيد جيلاني جديد في منصبه الحالي، إلا أنه ليس غريباً على إدارة كرة القدم أو على FIFA. رئيس الاتحاد الباكستاني لكرة القدم هو خريج برنامج ماجستير FIFA الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، حيث حصل على درجة الماجستير الدولية في الإدارة والقانون والعلوم الإنسانية الرياضية في عام 2003. كما عمل في مجال تمويل كرة القدم وساهم في العديد من تقارير ودراسات FIFA، وشغل مقعدًا في مجلس إدارة رابطة خريجي ماجستير FIFA، ومنصب نائب رئيس نادي السيدات السويدي، أوميا إي كيه.

وقال السيد إنفانتينو: "يضيف السيد جيلاني خبرة كبيرة ومعرفة بإدارة كرة القدم إلى دوره كرئيس، وأنا أتطلع إلى رؤية لعبتنا تحقق تقدما تحت قيادته". "لقد كان من دواعي سروري أن أتلقى وشاحًا خاصًا كهدية منه، وأعربت له عن شكري لاتحاد كرة القدم الباكستاني، وأكدت له دعم FIFA لخططهم الكروية."

يسمى الوشاح المقدم لرئيس FIFA أجراك، ووصفه السيد جيلاني بأنه "رمز شرف" عتيق.