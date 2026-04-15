إصدار كُتيِّب معسكرات المنتخبات لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

تمت مشاركة النسخة الأولى من الكُتيِّب مع الاتحادات الأعضاء، وهي تحتوي على 38 من مواقع التدريب، التي تقترن جميعها بمرافق الإقامة

في المجموع، تمت زيارة 52 مدينة لتحديد أفضل الخيارات للمنتخبات

تشمل العملية استثمار إرث كأس العالم البرازيل 2014 FIFA™، حيث سيُعرض 12 ملعباً من الملاعب التي استُخدمت في تلك النسخة من بطولة الرجال

ستُمنح المنتخبات الوطنية الـ 32 المتأهلة بكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ إمكانية الاختيار بين طيف واسع من مواقع التدريب ومرافق الإقامة ذات المستوى العالمي بعد عملية الاختيار الشاملة التي انتهت بنشر النسخة الأولى من كُتيِّب مقرات معسكرات المنتخبات المشاركة في البطولة.

فقد أجرى FIFA عملية تفتيش مكثفة وصارمة للمعسكرات بمختلف أنحاء البرازيل، في خطوة تمثل دليلاً إضافياً على الالتزام بضمان أن تكون بطولة العام المقبل هي النسخة الأفضل على الإطلاق في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA™، حيث شملت هذه العملية أكثر من خمس جولات من الزيارات التفقدية بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ومارس/آذار 2026، علماً أن الجولة الأخيرة ركزت على تقييم 42 ملعباً في تسع مدن لتقييم ما إذا كانت تلبي المعايير العالية للبطولة.

وفي هذا الصدد، قالت ريانون مارتن، رئيسة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA: "هذه لحظة مهمة، ويسرنا أن نقدم هذا الكُتيِّب للمنتخبات التي تأهلت بالفعل وتلك التي لا تزال في المنافسة. إنها نتيجة العمل الجماعي الرائع والالتزام بالتفتيش الدقيق على أفضل المرافق المتاحة".

وتابعت: "هدفنا هو ضمان مكافأة المنتخبات التي ستكون حاضرة في البرازيل بمواقع تدريب من الطراز العالمي والمرافق اللازمة لمساعدة اللاعبات على تقديم أفضل أداء على الساحة العالمية".

فعلى مدار عام ونصف العام، زار خبراء FIFA الفنيون 52 مدينة في 19 ولاية برازيلية وتفقَّدوا 261 موقعاً في المجموع، إذ قدَّمت ولاية ساو باولو مجموعة واسعة من الخيارات، حيث شهدت تفتيش 45 موقعاً في 17 من مدنها، علماً أن هدف الخبراء كان يتمثل في ضمان توفير أفضل مواقع التدريب وترتيبات الإقامة بمختلف أنحاء البلاد، من الشمال إلى الجنوب، حتى تكون البطولة في ضيافة البرازيل برمتها.

فبعد سلسلة الزيارات، جمع فريق FIFA معلومات عن 38 موقعاً تدريبياً، وجميعها مقترنة بمرافق الإقامة التي تظهر في النسخة الأولى من كُتيِّب مقرات معسكرات المنتخبات. وستُقدَّم هذه المواقع للمنتخبات الوطنية قصد استخدامها خلال بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، إذ من شأن نشر الكُتيِّب أن يمكن الاتحادات الأعضاء من تكثيف تخطيطها للبطولة المرتقبة، على أن تكون هناك مرافق إضافية في النسخة الثانية، التي ستصدر في وقت لاحق. فبعد القرعة النهائية وبمجرد الانتهاء من إعداد جدول المباريات، سيُصبح بوسع المنتخبات المتأهلة اختيار مقرات معسكراتها.

هذا ويُعد استثمار إرث كأس العالم FIFA 2014™ من الركائز الأساسية لاستراتيجية بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، حيث يضم الكُتيِّب الخاص بنسخة العام المقبل من الحدث الكروي الأبرز على صعيد اللعبة النسائية 12 موقعاً من مواقع التدريب التي استُخدمت كمقرات لمعسكرات المنتخبات خلال بطولة الرجال التي استضافتها البلاد قبل 12 عاماً.