بطولة كأس العالم FIFA 2026™ تأسر الجماهير حول العالم

حققت المباريات الافتتاحية في كأس العالم FIFA 2026™ أرقاماً قياسية جديدة في البث عبر أسواق عدة، مع نسب مشاهدة تاريخية وحصص غير مسبوقة من السوق وإنجازات قياسية على صعيد المحطات التلفزيونية الوطنية

تُعزز النتائج القياسية في بلدان وقارات متعددة مكانة بطولة كأس العالم FIFA™ بوصفها الحدث الرياضي الأكبر والأكثر متابعة في العالم

تابع أكثر من 50 مليون مشاهد مباريات كأس العالم FIFA™ في البلدان المستضيفة الثلاثة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، في إشارة تؤكد الزخم الاستثنائي للبطولة بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة

انطلقت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بصورة مبهرة داخل الملعب وخارجه، حيث حققت مبارياتها الافتتاحية نسب مشاهدة تلفزيونية قياسية حول العالم، مؤكدة مجدداً قدرة كرة القدم الفريدة على توحيد ملايين المشجعين.

ومن أرقام مشاهدة تاريخية وحصص سوق غير مسبوقة، إلى أكبر عمليات البث التلفزيوني خلال العام في عدة بلدان، أرست البطولة خلال أسبوعها الافتتاحي معايير جديدة على صعيد التفاعل الجماهيري، مسلطة الضوء على ما تزخر به بطولة كأس العالم FIFA™ من جاذبية عالمية لا تضاهى.

وفي آسيا، حظيت البطولة بإقبال لافت في أوساط الجماهير. ففي اليابان، استقطبت تغطية قناة نيبون تي في لفوز منتخب الساموراي الأزرق على تونس متوسطاً بلغ 22.4 مليون مشاهد، وهو أعلى متوسط مشاهدة لأي مباراة حتى الآن في كأس العالم FIFA 2026™. وبلغت الذروة 27.6 مليون مشاهد، فيما وصل البث إلى 39 مليون شخص. وفي الصين المجاورة، وصلت البطولة بالفعل إلى 192 مليون مشاهد فريد عبر قنوات التلفزيون المركزي الصيني (CCTV) بعد 11 مباراة فقط، بينما حققت مباراة تونس واليابان أكبر متابعة حتى الآن، بوصولها إلى 24 مليون مشاهد على قناة CCTV5.

وأصبحت المباراة الافتتاحية لأستراليا أمام تركيا المباراة الأكثر مشاهدة على الإطلاق لمنتخب الرجال الأسترالي في البلاد على مر تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™، إذ بلغ متوسط المشاهدة 3.04 مليون مشاهد، ووصلت إلى 4.8 مليون شخص إجمالاً. كما حققت مباراة السويد الافتتاحية أمام تونس حصة استثنائية بلغت 96% من سوق المشاهدة التلفزيونية، بينما سجلت النرويج المجاورة نسبة أعلى بلغت 97%، بعدما أسرت أول مشاركة للبلاد في كأس العالم FIFA™ منذ 28 عاماً اهتمام غالبية الجمهور التلفزيوني تقريباً. وبمتوسط مشاهدة بلغ 1.3 مليون مشاهد، أصبحت هذه المباراة أيضاً هي ثاني أكثر مباريات النرويج متابعة في كأس العالم FIFA خلال القرن الحادي والعشرين.

وأصبحت المباراة الافتتاحية للنمسا أمام الأردن المحتوى الأكثر مشاهدة في البلاد بين الساعة السادسة والثامنة صباحاً منذ بدء القياس الإلكتروني لمتابعة الجمهور التلفزيوني. وفي إنجلترا، جذبت تغطية قناة ITV للمباراة الافتتاحية أمام كرواتيا متوسطاً تجاوز 14 مليون مشاهد، وبلغت الذروة 15.4 مليوناً، وهي أعلى ذروة مشاهدة تلفزيونية في المملكة المتحدة هذا العام، بينما وصل البث إلى أكثر من 20 مليون شخص إجمالاً.

ووصلت المباراة الافتتاحية للبرتغال أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ما يقرب من خمسة ملايين مشاهد، أي ما يعادل نحو نصف سكان البلاد، فيما أضحت تشكل المحتوى الأكثر متابعة في عام 2026 بمتوسط مشترك بلغ 3.3 مليون مشاهد. وسجلت بنما بدورها أعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق لمباراة في كأس العالم FIFA™، بمتوسط بلغ 1.1 مليون مشاهد، مع متابعة نحو ثلاثة أرباع الجمهور التلفزيوني، بنسبة 74.4%.

وفي منطقة الأمريكيتين، حققت المباراة الافتتاحية للمكسيك أمام جنوب أفريقيا أعلى متابعة لكأس العالم FIFA في البلاد خلال القرن الحادي والعشرين، بمتوسط بلغ 23.4 مليون مشاهد عبر القنوات الخطية. ثم حطمت مباراتها الثانية، أمام كوريا الجنوبية، الرقم القياسي مجدداً، مسجلة 25.5 مليون مشاهد. وعلاوة على ذلك، حقق أول انتصار لكندا في كأس العالم FIFA متوسط مشاهدة قياسياً بلغ 5.3 مليون مشاهد، لتصبح تلك المواجهة أكثر مباريات كندا متابعة في دور المجموعات بكأس العالم FIFA على الإطلاق، وأكبر جمهور لأي مباراة يخوضها منتخب كندا للرجال.

وأكدت البرازيل مرة أخرى شغف البلاد المتجذر بمنتخب السيليساو. فقد جذبت تغطية مباراة دور المجموعات أمام هايتي متوسطاً مشتركاً بلغ 30.7 مليون مشاهد عبر TV Globo وSporTV، متجاوزة المباراة الافتتاحية أمام المغرب لتصبح البث التلفزيوني الأعلى متابعة في البلاد خلال العام. وعبر منظومة Globo، وصلت المباراة إلى 51.3 مليون مشاهد، فيما سجلت CazéTV أيضاً رقماً قياسياً عالمياً جديداً على يوتيوب لأكثر مباراة كرة قدم مشاهدة على الإطلاق عبر البث المباشر على المنصة.

ومع أن بطولة كأس العالم FIFA 2026™ لا تزال في بدايتها، فإنها ترسي بالفعل معايير جديدة للتفاعل الجماهيري على الصعيد العالمي، إذ تؤكد الأرقام اللافتة المسجلة خلال المرحلة الافتتاحية، مرة أخرى، سبب بقاء كأس العالم FIFA™ أكبر حدث رياضي في العالم.

كما حققت البطولة زخماً استثنائياً في البلدان المستضيفة الثلاثة. ففي الولايات المتحدة، وبعد نشر Telemundo أرقاماً منقحة، تأكد أن المباراة الافتتاحية بين الولايات المتحدة وباراغواي حققت أعلى نسبة مشاهدة باللغة الإنجليزية في تاريخ FOX لمباراة في كأس العالم FIFA للرجال، فيما قدمت Telemundo أكبر متابعة باللغة الإسبانية في التاريخ لمباراة لمنتخب الولايات المتحدة للرجال في كأس العالم FIFA™.

وامتد الزخم إلى ما هو أبعد من مباريات البلد المضيف نفسه. ففي الأسبوع الافتتاحي، سجلت كل من FOX وTelemundo معايير جديدة في تغطية كأس العالم FIFA™؛ فقد أصبحت تغطية FOX المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيون الناطق بالإنجليزية لمباراة في دور المجموعات لا يشارك فيها منتخب الولايات المتحدة للرجال، فيما أصبحت تغطية Telemundo المباراة الأكثر مشاهدة على الإطلاق في كأس العالم FIFA™ عبر التلفزيون الناطق بالإسبانية في الولايات المتحدة.