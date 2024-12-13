تغيير على المنصة وثبات في القمة

الولايات المتحدة تنهي عام 2024 على رأس تصنيف موسع

ألمانيا على المنصة، والأراضي المنخفضة ضمن العشر الأوائل

بولندا وإستونيا والمملكة العربية السعودية تحرز تقدما

مرّ ما يقرب من أربعة أشهر منذ آخر إصدار للتصنيف العالمي للسيدات FIFA/Cola-Cola. وفي المجمل، أقيمت 176 مباراة دولية خلال هذه الفترة. وانضم فريق جديد - جبل طارق ( 185) - إلى التصنيف العالمي، ليصل عدد الفرق في تصنيف FIFA للسيدات إلى 195؛ وهو رقم قياسي.

وقد أنهت الولايات المتحدة (المركز الأول) السنة التقويمية متربعة على عرش التصنيف، متبوعة بإسبانيا (2، +1) الوصيفة الجديدة، فيما عادت ألمانيا (3، +1) إلى المراكز الثلاثة الأولى على حساب إنجلترا (4، -2)، التي تغلبت عليها مؤخرا في مباراة ودية (3-4).

وحافظت السويد (5) وكندا (6) على مركزيهما خلف المنصة، بينما تبادلت البرازيل (7، +1) واليابان (8، -1) مركزيهما. وتتقدم كوريا الشمالية (9) على الأراضي المنخفضة (10، +1) التي عادت إلى قائمة العشرة الأوائل التي خرجت منها فرنسا (11، -1) للمرة الأولى في تاريخها. طرأت أيضاً الكثير من التغييرات في المراكز الخمسين الأولى. وكان أكبر تقدم من نصيب كل من بولندا (28، +4)، التي حققت أعلى زيادة من حيث النقاط، وبيلاروسيا (50، +5). كما سجلتإندونيسيا (97، +7) وإستونيا (99، +8) قفزتين مذهلتين بدخولهما إلى قائمة أفضل 100 منتخب.

المنتخب المتصدر الولايات المتحدة المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل هولندا (من المركز الـ11 إلى المركز العاشر) المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل فرنسا (من المركز الـ10 إلى المركز الـ11) إجمالي المباريات الملعوبة 176 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات أستراليا (6 مباريات) أكبر ارتقاء من حيث النقاط بولندا (أكثر من 47 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز إستونيا، السعودية (8 مراكز) أكبر تراجع من حيث النقاط لاوس (- 34,86 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز لاوس (- 16 مركزاً) منتخبات جديدة دخلت التصنيف جبل طارق (المركز الـ185) منتخبات غادرت التصنيف لا يوجد

علاوة على ذلك، حققت بنغلاديش (132، +7 - 1097.55 نقطة) والمملكة العربية السعودية (166، +8 - 877.08 نقطة) أداءً جيداً أيضاً، مسجلتين أفضل مجموع نقاط لهما في تاريخ التصنيف. كما حققت عشرة منتخبات أخرى نتائج جيدة: بولندا (1697.07 نقطة)، زامبيا (1412.37 نقطة)، كمبوديا (1150.75 نقطة)، ناميبيا (1111.61 نقطة)، أوغندا (1028.58 نقطة)، كينيا (1020.22 نقطة)، باكستان (950.27 نقطة)، بوتان (866.32 نقطة)، أندورا (773.87 نقطة) ومدغشقر (694.47 نقطة). وحققت السعودية ضربة مزدوجة ببلوغها أفضل تصنيف لها، على غرارأيرلندا الشمالية (44، +1) و الرأس الأخضر (129، +1).

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