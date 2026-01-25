تطوير لعبة السيدات (يناير 2026)

13 برنامجًا يقدمه FIFA لتطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء.

شهر حافل آخر حول العالم، يشهد نشاطًا مكثفًا في العديد من برامج الفيفا التطويرية.

يشهد هذا الشهر فعاليات متنوعة في مناطق متعددة، بالإضافة إلى المزيد من بطولات الفيفا الهامة لكرة القدم النسائية. يبذل FIFA جهودًا حثيثة في جميع أنحاء العالم لتحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. ويستند هذا الهدف الطموح إلى 13 برنامجًا تطويريًا، حيث يحق لجميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 اتحادًا التقدم بطلبات للحصول على الدعم من الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية. في عام 2025، جدد FIFA برنامجه لتطوير كرة القدم النسائية ووسعه، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة كرة القدم النسائية. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات هنا. يستعرض موقع "Inside FIFA" بعضًا من الأنشطة الهامة التي أُجريت مؤخرًا والتي تُسهم في تعزيز حضور كرة القدم النسائية عالميًا.

بوليفيا

لا تزال بوليفيا تسعى جاهدةً لتطوير كرة القدم النسائية، وتحظى بدعم FIFAالمستمر من خلال برنامج تطوير الدوري. وشهد أحدث مشاريعها إقامة بطولة وطنية تحت 19 عامًا في كوتشابامبا، حيث سعى الاتحاد البوليفي لكرة القدم إلى تعزيز منتخبي تحت 20 عامًا والمنتخب الأول. وتأتي بطولة تحت 19 عامًا عقب أول دوري وطني للناشئات شاركت فيه فرق تحت 16 عامًا من جميع أنحاء البلاد العام الماضي. وقد رافقت البطولة حملة ترويجية لكرة القدم النسائية بهدف جذب الشابات إلى اللعبة لأول مرة.

الجبل الأسود

أكمل اتحاد كرة القدم في الجبل الأسود (FSCG) بنجاح برنامج تطوير المواهب التابع لـ FIFA، وذلك بإطلاق أول دوري وطني للسيدات تحت 16 عامًا. وقالت يادرانكا بافيتشيفيتش، رئيسة قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد: "لقد ساهم هذا الدوري في تقليص الفجوة بين لاعباتنا الصغيرات ودوري الكبار، ويُقدم دعمًا كبيرًا لاستمرارهن في ممارسة اللعبة، ويمنحهن فرصة ممتازة للعب ضد أقرانهن".

بوتان

شهدت بوتان فترة حافلة بالنشاط قبل وبعد رأس السنة الجديدة. وحققت أول حملة لكرة القدم النسائية برعاية FIFA في شرق بوتان نجاحًا باهرًا في مونغار. وقد حظي البرنامج، الذي صُمم للفتيات من سن 6 إلى 16 عامًا واستمر ليومين، بدعم كبير، ويهدف إلى تعريف الصغيرات برياضة كرة القدم في بيئة شاملة ومحفزة.

استضاف اتحاد بوتان لكرة القدم ورشة عمل موسعة استمرت ثلاثة أيام في تيمفو لبناء قدرات الإداريين. وتُعدّ هذه الورشة، التي شهدت حضوراً كثيفاً، علامة فارقة في مسيرة احتراف إدارة كرة القدم في مملكة بوتان الواقعة في جبال الهيمالايا.

لاوس

استكمالاً لعدة حملات لكرة القدم النسائية برعاية FIFA، في السنوات الأخيرة، ولأول دوري نسائي في لاوس، استضاف الاتحاد اللاوسي لكرة القدم فعالية لبناء قدرات الإداريات. وقد حضرت ورشة العمل، التي أقيمت في العاصمة فينتيان، عضوة مجلس FIFA ونائبة رئيس الاتحاد اللاوسي لكرة القدم، كانيا كيوماني، بهدف تمكين وإلهام القيادات النسائية العاملة في إدارة كرة القدم على مستوى الاتحادات والمناطق والأندية.

"هذه هي المرة الأولى التي تُنظّم فيها ورشة عمل لبناء القدرات لمسؤولي كرة القدم النسائية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن الإدارة الفعّالة هي أساس تطوير كرة القدم النسائية على جميع المستويات، من القاعدة الشعبية إلى المستويات الوطنية والدولية"، هذا ما قالته السيدة كيوماني.

بولندا

تشهد بولندا حقبة تاريخية لكرة القدم النسائية، ويركز الاتحاد البولندي لكرة القدم (PZPN) على اغتنام هذه الفرصة بالكامل وتعزيز هذا الزخم. وقد استضاف الاتحاد العديد من المهرجانات على مدار عدة أشهر العام الماضي ضمن حملة FIFA لكرة القدم النسائية. وشارك في هذه المهرجانات عددٌ كبيرٌ من اللاعبات الشابات بلغ نحو 5000 لاعبة، بهدف زيادة الوعي بكرة القدم النسائية، وتشجيع أولياء الأمور على تسجيل بناتهم في التدريبات، ودعم استقطاب اللاعبات من الأندية المحلية.

من المقرر أن تستضيف بولندا بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™ في سبتمبر/أيلول المقبل، وهي أول بطولة نسائية تستضيفها البلاد، وذلك بعد نجاحها في تنظيم البطولة للرجال قبل سبع سنوات. وتأتي هذه البطولات النسائية عقب مشاركة بولندا التاريخية الأولى في بطولة أمم أوروبا للسيدات UEFA العام الماضي، وتأهلها لأول مرة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA عام 2024.

لبنان

صمّم الاتحاد اللبناني لكرة القدم برنامجًا لتطوير الدوري بدعم من FIFA. شارك فيه نحو 350 لاعبة في فئتي تحت 19 عامًا والفريق الأول في مدن بيروت وجونية وطرابلس وصور. يركز الاتحاد اللبناني لكرة القدم على برنامج يهدف إلى الارتقاء بكرة القدم النسائية من خلال هيكل احترافي جديد يُهيئ بيئة تنافسية وداعمة. كما يُشجع هذا الهيكل أندية الرجال على الاستثمار، ويجذب شركاء البث، ويفتح آفاقًا تجارية. وقال وائل غرز الدين، المدير الفني لكرة القدم النسائية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم: "لقد منحت كرة القدم المرأة اللبنانية صوتًا. ومسؤوليتنا هي حمايته وتنميته، والسماح لمواهبهن بالتحدث بصوت أعلى من أي قيود".

الهند

اختتمت الهند عامًا حافلًا بالأنشطة التطويرية والنجاحات الميدانية، حيث ارتقى مدربتان إلى مستوى النخبة بفضل منحة FIFA لتدريب المدربين (الفردي). أكملت روتوجا جونوانت وسودها راني بنجاح دورة دبلوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC A) في التدريب في يناير، في إطار تعزيز الهند لكوادرها من المدربات المؤهلات والمتعلمات. يأتي هذا بعد استضافة الهند لعدة مهرجانات في عام 2025 ضمن حملة FIFA لكرة القدم النسائية، بالإضافة إلى ورشة عمل لبناء قدرات الإداريين. وعلى أرض الملعب، تأهلت الهند لجميع بطولات الاتحاد الآسيوي الثلاث للمرة الأولى في نفس الدورة.

كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

من المقرر أن تصل النسخة الأولى التاريخية من بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ إلى خاتمة مثيرة في لندن، إنجلترا، يوم الأحد. استضاف ملعب برينتفورد مباريات نصف النهائي، حيث تغلب فريق كورينثيانز البرازيلي على بطل الكونكاكاف، جوثام إف سي، بفوز صعب بنتيجة 1-0، قبل أن يتغلب فريق أرسنال للسيدات على فريق أسفار المغربي بستة أهداف نظيفة. وقالت زانوتي، مسجلة هدف كورينثيانز: "انضممت إلى كورينثيانز عام 2018، وكنت أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. لكنني أود أن أؤكد على العمل الجماعي الذي قمنا به اليوم. لا مجال للجهود الفردية، فالأمر دائمًا جهد جماعي".

كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

باتت بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ أقرب من أي وقت مضى بعد الكشف عن شعار البطولة وشعارها الصوتي. أُقيم حفل الإطلاق في كوباكابانا، ريو دي جانيرو، وشكّل هذا الحدث الرائع علامة فارقة في مسيرة إقامة أول بطولة لكأس العالم للسيدات FIFA™ في أمريكا الجنوبية.

بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم البرازيليين المشهورين، كشف الحدث عن طابع برازيلي مميز لشعار البطولة، وشعار GO EPIC™، وهوية صوتية فريدة تمهد الطريق لما يعد بأن يكون بطولة لا تُنسى حقًا.

البرازيل تتألق مع الكشف عن العلامة التجارية القوية لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™ 02:27

“البرازيل تعيش وتتنفس كرة القدم، ويمكنك أن تشعر بالحماس هنا لاستقبال العالم واستضافة هذا الحدث التاريخي. بل يمكنك أن تشعر بشيء أقوى، إذ أن هذا البلد ملتزم تمامًا بجعل هذه اللحظة فاصلة في تاريخ كرة القدم النسائية،" هكذا صرّح رئيس FIFA، جياني إنفانتينو. "الشعار الرسمي يعكس الرؤية التي نتشاركها مع مضيفينا: كأس عالم للسيدات من FIFA، مليء بالفرح والتأثير، وبرازيلي بامتياز!"

سلسلة FIFA

في يناير، أعلن FIFA عن بطولة تاريخية أخرى، حيث ستشهد سلسلة FIFA™ مشاركة كرة القدم النسائية لأول مرة. انطلقت سلسلة FIFA في عام 2024 مع التركيز على تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه، وذلك كجزء من الهدف السابع ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ FIFA العالمية: 2023-2027.