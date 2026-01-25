البرازيل تشهد حدثاً تاريخياً مع الكشف عن العلامة التجارية لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في ريو دي جانيرو

شهد حدث حافل بالنجوم في كوباكابانا إطلاق FIFA رسميًا لكأس العالم FIFA للسيدات 2027™، والكشف عن رمز البطولة وشعارها وهويتها الصوتية

تضع العلامة التجارية الرسمية كرة قدم السيدات في قلب الساحة الرياضية العالمية بنكهة شمولية ومبهجة، وبرازيلية لا تخطئها العين

أساطير كرة القدم من الرجال والسيدات يقفون جنباً إلى جنب للترحيب بالنسخة الأولى التي تُقام في أمريكا الجنوبية من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

أطلق FIFA رسمياً رحلة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ باحتفال ثقافي مميز أقيم في كوباكابانا، ريو دي جانيرو، حيث مزج بين كرة القدم والموسيقى والفن والذوق البرازيلي في أحد أشهرالمواقع في العالم.

وشكّل هذا الحدث علامة فارقة في الطريق نحو النسخة الأولى على الإطلاق من كأس العالم للسيدات FIFA™ التي تُقام في أمريكا الجنوبية، حيث كُشِف عن الرمز وشعار GO EPIC™ والهوية الصوتية المميزة المستوحاة من الأصوات البرازيلية النابضة بالحياة لتوحيد المشجعين عبر كل منصة ونقطة اتصال.

“قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تعيش البرازيل وتتنفس كرة القدم، ويمكنكم الشعور هنا بالحماس لاستقبال العالم واستضافة حدث تاريخي".

وأضاف أيضًا: "يمكنكم أيضاً الإحساس بشيء أقوى؛ هذا البلد ملتزم تماماً بجعل هذه اللحظة فاصلة في تاريخ كرة قدم السيدات. وتعكس العلامة التجارية الرسمية الرؤية التي نتشاركها مع مضيفينا: كأس عالم FIFA للسيدات يملئه الفرح والتأثير، وبرازيلي لا تخطئه العين!"وفي قلب الكشف عن العلامة التجارية، كان هنا كشعار قوي مستوحى من العلم البرازيلي وهندسة ملعب كرة القدم، مصنوع من اتحاد حرف "W" في الكلمتين الإنجليزيتين "Women" بمعنى السيداتو"World" بمعنى العالم،معحرف "M" من الكلمتين البرتغاليتين Mulheres والتي تعني السيدات وMundo التي تعني العالم. ويرمز التصميم إلى الحركة والإتقان، بينما يدمج الرسم بمهارة تحية خفية للعلم الوطني.

البرازيل تتألق مع الكشف عن العلامة التجارية القوية لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™ 02:27

يدعو الشعار GO EPIC™ المشجعين في كل مكان ليكونوا جزءًا من مغامرة لا تُنسى، بينما الهوية الصوتية للبطولة، المستوحاة من الإيقاعات البرازيلية والنقر الشهيرللسامبا، والتراث الأفرو برازيلي، تُضفي الحياة على كأس العالم FIFA للسيدات 2027 من خلال الصوت والعاطفة والطاقة.تتوفر الهوية الصوتية على منصات البث المختلفة وعلى قناة FIFA على يوتيوب.

هذا وقد جمع حفل الإطلاق رموز كرة القدم من السيدات والرجال، مما يرمز إلى عائلة كرة القدم والمستقبل المشترك لهذه الرياضة.

وفي رسالة مصورة، سلطت البطلة الوطنية والرمز العالمي مارتا الضوء على العلاقة العاطفية العميقة التي تربط البرازيل باللعبة الجميلة.

فقالت: "تدور كرة القدم حولالحب والبرازيل تعشق كرة القدم؛ بلادنا مستعدة لاحتضان رياضة السيدات بفخر وعاطفة وإيمان. ستخلق هذه البطولة قصصًا لا تُنسى وأبطالًا جددًا، ملهمةً الفتيات والفتيان والنساء والرجال، وستجعل حبنا للعبة يزداد قوةً."

شوارع بطابع كرة القدم والثقافة والهوية

قبل حفل البث المُتلفَز المباشر من فندق في كوباكابانا الذي كشف عن العلامة التجارية الرسمية، تحول شارع أفينيدا أتلانتيكا الشهير عالميًا إلى لوحة حية من خلال مهرجان فن الشارع النابض بالحياة، المستوحى من تقليد برازيلي فريد من نوعه: تزيين الشوارع بالجداريات مع وصول كأس العالم FIFA للرجال™ وكأس العالم FIFA للسيدات إلى المدينة.