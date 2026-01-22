الإعلان عن Kynisca كشريك مقدِّم لكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

FIFA يضم جهوده إلى منظمة رائدة في عالم كرة القدم للسيدات لتوسيع الفرص المتاحة أمام أندية السيدات

ستتمتّع منظمة Kynisca الرائدة التي تقودها ميشيل كانغ بحضور بارز خلال المرحلة النهائية للبطولة التي تستضيفها لندن

تجري منافسات المرحلة النهائية من البطولة بين يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني والأحد 1 فبراير/شباط

شهد اليوم إعلان تعيين منظمة Kynisca لتكون شريكاً مقدِّماً للنسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™، وهو ما شأنه أن يوحِّد مساعي جهتين تُكرّسان جهودهما للنهوض بكرة القدم للسيدات.

وتتضافر جهود هذه الشراكة بين FIFA عبر بطولته الأحدث الخاصة بنخبة أندية كرة القدم للسيدات، وميشيل كانغ التي تقود مؤسسة Kynisca في مساعيها لخلق فرص عالمية جديدة أمام كرة القدم للسيدات، بالإضافة إلى إتاحة فرص ظهور أوسع أمام الجيل التالي من الشخصيات الرياضية النسائية حول العالم.

تأسست Kynisca عام 2024، وراحت تحدث ثورة في كرة القدم للسيدات من خلال الاستثمار والالتزام بصورة غير مسبوقة في صحة الرياضيات ومسار تطوير الشابّات، وأثبتت قدرتها على النجاح جارياً تاركة بصمة ثقافية حول العالم. وفي السياق نفسه، كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ هي بطولة رائدة تبشّر بحلول عصرٍ جديد في كرة قدم السيدات حول العالم، إذ تمنح الفرصة لبطلات الاتحادات القارية للتنافس سعياً للظفر بالمجد العالمي.

وسيستضيف ملعب برينتفورد يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني مباراتي نصف نهائي النسخة الأولى من البطولة، قبل أن تتحوّل الأنظار إلى ملعب آرسنال الذي ستجري بين جنباته مباراة تحديد صاحبات المركز الثالث وموقعة الحسم يوم الأحد 1 فبراير/شباط، وبداية محطة سنوية جديدة منتظرة في أجندة المستديرة الساحرة.

وفي هذه المناسبة، أعلنت جيل أيليس، رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم "يمثّل إطلاق كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات خطوة نوعية إلى الأمام بالنسبة إلى كرة قدم الأندية للسيدات حول العالم. وهذه الشراكة مع Kynisca تؤكّد على التزامنا المشترك والثابت في بناء منصات تظهر روعة كرة القدم للسيدات. ويودّ FIFA التعبير عن امتنانه لميشيل كانغ، الرائدة في لعبة السيدات، لدعمها لهذه البطولة التي من شأنها تغيير وجه اللعبة."

وبموجب هذه الشراكة، ستكون منظمة Kynisca جزءاً من أبرز المحطات في البطولة من خلال أنشطتها وهويتها البصرية، بحيث تساعد على تعزيز نطاق انتشار هذا الحدث، والتعريف باللاعبات المشارِكات، والمساهَمة في النهوض بلعبة السيدات في المجالين التجاري والثقافي على المدى الطويل."

أمّا ميشيل كانغ مالك لمنظمة Kynisca، فقد صرحت بدورها قائلة "تمثّل النسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات لحظة حاسمة في كرة القدم للسيدات. وشراكتنا مع FIFA في هذه البطولة التاريخية تعكس إيمان Kynisca بقوّة كرة القدم للسيدات وقدرتها وجاذبيتها العالمية. ونحن نعتزّ بدعم هذه البطولة التي سترسي معايير جديدة للامتياز والطموح."

وندعو المشجعين والمشجعات إلى شراء تذاكرهم وحجز مقاعدهم للتواجد في هذه الفعالية العالمية، وبالنسخة الأولى من بطولة عالمية تشهد مشاركة بطلات القارات.