عُرضت الكأس الجديدة على تلاميذ إحدى المدارس في إنجلترا، مستضيفةً المرحلة الختامية الحاسمة للمسابقة.

أزاحت النقاب عن الكأس النجمة السابقة لمنتخب إنجلترا للسيدات ونادي أرسنال، أليكس سكوت، الحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية، وكان إلى جانبها الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم في FIFA، جيل إليس.

ستتوج أول بطلات لهذه الكأس القارية لأندية السيدات في لندن يوم الأحد 1 فبراير.

تعرّفت الأندية الأربعة التي تأهلت للمرحلة النهائية من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ اليوم على الكأس الجديدة اللامعة التي ستتنافس عليها، والتي سترفعها الفائزات بأول بطولة عالمية لأندية السيدات من تنظيم FIFA.

وشارك في هذه اللحظة التاريخية جمهور خاص، حيث حظي تلاميذ مدرسة قريبة من ملعب برينتفورد، الذي سيستضيف مباريات نصف النهائي يوم الأربعاء 28 يناير، بإلقاء نظرة أولى وحصرية على الكأس الغالية. وقد قادت مراسم الكشف عن هذه الكأس اللاعبة الدولية الإنجليزية السابقة وأسطورة نادي أرسنال أليكس سكوت، إلى جانب جيل إليس، الحائزة على لقب كأس العالم للسيدات FIFA™ مرتين كمدربة وجيل إليس الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم في FIFA - وهما نموذجان قويان يُلهمان الجيل القادم من مشجعات كرة القدم السيدات.

الكشف عن الكأس الرائعة لبطولة FIFA للأندية البطلة للسيدات في لندن 02:25

“وقالت إليس: "لقد سُررت بقضاء بعض الوقت مع الأطفال ومشاهدة حماسهم وهم يرون كأس البطولة عن قرب. وأنا أتطلع لرؤيتهم في الملعب بعد أيام قليلة".

"بصفتي مدربة سابقة، أعتقد جازمةً أنه يجب علينا اغتنام كل فرصة للتواصل مع الجيل الشاب ومشاركة قيم وسِحر رياضتنا. ستساعد هذه البطولة الجديدة المميزة في إلهام جيل جديد من المشجعين المتحمسين لكرة قدم السيدات، من الفتيات والفتيان على حد سواء، ودعم التطور والنمو المستمر للعبة."وقالت سكوت، سفيرة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™:"من الرائع أن نشهد انطلاق النسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات هنا في لندن، حيث تجتمع بطلات الأندية من مختلف القارات للتنافس في مستوى عالمي حقيقي. "بعد أن كرست حياتي لكرة القدم، أعي مدى أهمية لحظات كهذه. ستكون المواهب في هذه البطولة عالمية المستوى، وآمل أن تلهم الجيل القادم لتصبح أحلامه أكبر. إن هذه لحظة فارقة لكرة قدم أندية السيدات، وأنا فخورة بكون لندن هي المستضيفة لهذا الحدث."

وخلال الفعالية، حصل الأطفال على المنتجات الرسمية للبطولة، وشاركوا في جلسة أسئلة وأجوبة مع إليس وسكوت، وتفاعلوا مع الكأس. كما سيحضر الأطفال، في الأسبوع القادم، إحدى مباراتي نصف النهائي في ملعب برينتفورد، والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 يناير. حيث ستكون الجماهير على موعد مع مباراتين عاليتي المستوى: ستشهد أولاهما مواجهة بطلات الكونكاكاف، نادي غوثام إف سي (من الولايات المتحدة)، لبطلات كأس ليبرتادوريس للسيدات في العام الماضي، نادي كورينثيانز (من البرازيل)، وذلك في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش (13:30 بتوقيت وسط أوروبا). وسيتبع ذلك مواجهة مثيرة بين حاملات لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، نادي أرسنال (من إنجلترا) ونادي الجيش الملكي للسيدات (من المغرب)، الفائز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت وسط أوروبا).

كما أنه في يوم الأحد، الأول من فبراير، سيحتضن ملعب أرسنال المباراتين الأخيرتين في البطولة، ليكون شاهدًا على تتويج أول بطلات قاريات للأندية. حيث سيستضيف الملعب أولا، مباراة تحديد المركز الثالث في تمام الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش (15:45 بتوقيت وسط أوروبا) ثم المباراة النهائية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت وسط أوروبا)، لتحظى بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات بنهاية لا تُنسى.

وتُعدّ هذه المنافسة حافزاً لمستقبل كرة قدم السيدات في جميع أنحاء العالم، حيث ترفع من مكانتها وتزيد من ظهورها العالمي للجيل القادم من رياضيات النخبة.

نبذة عن الكأس

تم تصميم كأس بطولة FIFA للأندية البطلة للسيدات لتجسيد القيم الأساسية للمسابقة: الوحدة العالمية والتميز في كرة قدم أندية السيدات..

وتتميز الكأس بسِتّ خرائط - تمثل موقع كل دولة مشاركة - مرتبة حول شعار مركزي يعكس كلاً من الانتشار العالمي لكرة قدم أندية السيدات والأهمية الدولية للبطولة. هذا وقد صُنعت الكأس بأناقة وباستخدام مواد فاخرة، وهي تمثل رمزاً للهيبة والإنجاز.