بدء العد التنازلي لتبقي عام واحد على انطلاق كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™: كشف النقاب عن المدن المضيفة والعلامة التجارية الرسمية للبطولة

تتأهب مُدن وودج وبييلسكو-بياوا وكاتوفيتسه وسوسنوفييتس لاستضافة المباريات واستقبال بالعالم بأذرع مفتوحة

تحتفي العلامة التجارية المذهلة بتطور كرة قدم السيدات وظهور نجمات المستقبل في سماء اللعبة النسائية

من المقرر أن تستضيف بولندا العام المقبل 24 من أفضل المنتخبات الوطنية على صعيد فئة تحت 20 سنة للسيدات خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 27 سبتمبر/أيلول

شكَّل الإعلان اليوم عن المدن المضيفة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA بولندا 2026™ والكشف عن العلامة التجارية الرسمية للبطولة محطة بارزة في العد التنازلي لهذا الحدث العالمي المرتقب.

فقد وقع الاختيار على مُدن وودج وبييلسكو-بياوا وكاتوفيتسه وسوسنوفييتس لاستضافة نُسخة العام المقبل من هذه المسابقة المرموقة، وذلك بالنظر إلى بنيتها التحتية المتطورة وأجوائها النابضة بالحياة، إذ تم الإعلان عن المدن المضيفة الأربع خلال حفل خاص أقيم في خوجوف، حيث تم أيضاً الكشف عن العلامة التجارية الرسمية للبطولة.

هذا وقد حضر مراسم الحفل ممثلون عن السلطات المحلية وFIFA، حيث احتفوا بالعد التنازلي لتبقي عام واحد على انطلاق نسخة 2026، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بشكل وثيق جنباً إلى جنب من أجل ضمان أن يستوفي الحدث أعلى معايير الجودة التي تستحقها اللاعبات والجماهير على حد سواء.

وفي هذا الصدد، قالت جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم: "تشهد كرة قدم السيدات نمواً استثنائياً، علماً أن إقامة مسابقات مثل كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA تساهم بشكل حيوي في تسريع وتيرة تطور لعبتنا هذه. ذلك أن بطولات كأس العالم لفئة الشابات هي الفضاء الذي تخطو فيه نجمات الغد أولى الخطوات على المسرح العالمي، حيث يُلهمن ويُبرزن مواهبهن ويشرعن في كتابة تاريخهن. فعندما تستضيف بولندا بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة خلال عام 2026، سيكتشف العالم جيلاً جديداً من اللاعبات اللواتي سيرسمن معالم مستقبل رياضتنا".

يُذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2026™ ستقام في بولندا العام المقبل خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 27 سبتمبر/أيلول بمشاركة 24 من أفضل المنتخبات الوطنية للسيدات في هذه الفئة العمرية. هذا وتعكس العلامة التجارية التي تم كشف النقاب عنها اليوم ما شهدته كرة قدم السيدات من تطور ديناميكي على مر السنين، كما تحتفي بتطوير المواهب الصاعدة في سماء اللعبة النسائية، والتي من المقرر أن تُبهر الجمهور العالمي خلال المهرجان الكروي المرتقب، والذي من المتوقع أن تطبع أحداثه مشاعر الأمل والشغف وأن تتخلله مظاهر تعكس بقوة ما تنطوي عليه اللعبة من وحدة وأخوة ووفاء.

وفي معرض حديثه عن إعلان المدن المضيفة وإزاحة الستار عن العلامة التجارية الرسمية، قال ماريك دولينسكي، مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة: "إننا بصدد محطات بارزة في الطريق إلى بطولة ستكون مميَّزة بحق، إنه لمن دواعي شرفنا أن تستضيف دولتنا بطولة أخرى من بطولات FIFA، وهي التي سبق لها أن كانت مسرحاً لنسخة 2019 من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة. إننا نتطلع إلى ظهور أفضل اللاعبات الشابات في العالم وتنظيم مسابقة من شأنها أن تُلهم الجماهير داخل بولندا وخارجها".

يُذكر أن نسخة العام المقبل من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ ستكون الثانية عشرة في تاريخ هذا الحدث الكروي العالمي الذي يقام كل سنتين منذ إجراء نسخته الافتتاحية عام 2002، علماً أن ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي البلدان الأكثر تربعاً على عرش هذه المسابقة، بواقع ثلاثة ألقاب لكل منها، حيث أصبحت بطولة هذه الفئة تكتسي أهمية بالغة في تطوير لعبة السيدات أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد مرور ربع قرن تقريباً على إطلاقها.

مع تبقي 12 شهراً على انطلاق المسابقة، يمكن للمشجعين الراغبين في شراء التذاكر تسجيل اهتمامهم عبر الموقع الخاص بتذاكر البطولة: FIFA.com/tickets.

كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA بولندا 2026™: المدن المستضيفة وملاعب البطولة

بييلسكو-بياوا تزخر بييلسكو-بياوا بمزيج فريد من المناظر الطبيعية الجبلية والمعالِم المعمارية الساحرة والتراث الثقافي الغني، مما يجعل منها وجهة جذابة للجماهير، علماً أن ملعب بييلسكو-بياوا كان قد استضاف بعض مباريات نسخة 2019 من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA.

كاتوفيتسه تُزاوج هذه المدينة بين الأصالة التاريخية والمعاصَرة في التصميم العمراني، وهي التي استضافت العديد من الأحداث الدولية، حيث كانت صالة سبودنيك أرينا مسرحاً لحفلات فنية أحيتها العديد من الفرق الموسيقية الأسطورية، فضلاً عن بطولات رياضية كبرى ومسابقات بارزة في الرياضات الإلكترونية.

وودج كانت وودج مدينة صناعية في السابق، وقد تحوَّلت مع مرور الوقت إلى مركز إبداعي وثقافي نابض بالحياة، حيث استضافت نهائي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2019™، علماً أنها تزخر بملعب إيوكايس الذي بُني حديثاً.