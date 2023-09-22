جائزة بوشكاش من FIFA: صوّتوا لهدفكم المفضّل

تحتفي جائزة بوشكاش من FIFA™ بأروع الأهداف

رونالدو ونيمار وإبراهيموفيتش ضمن الفائزين السابقين بهذه الجائزة

فاز مارتن أوليكسي، صاحب القدم المبتورة، بالجائزة عام 2022

انطلقت عملية التصويت لجائزة بوشكاش من FIFA™، على لائحة الأهداف المذهلة التي سُجّلت في مباريات كرة القدم الرجالية والنسائية خلال عام 2023. تحمل الجائزة اسم المهاجم المجري الأسطوري، فيرينك بوشكاش، الذي تميّز بأهدافه الخالدة، وهي تحتفي بأجمل الأهداف التي سُجّلت بين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 و20 أغسطس/آب 2023.

المتنافسون

ألفارو باريالأف سي سنسيناتي - ريفرهاوندز | 07/06/2023 سجل لاعب الجناح الأرجنتيني كرة طائرة من خارج منطقة العمليات في مباراة ربع نهائي كأس الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة.

ليندا كايسيدوألمانيا - كولومبيا | 09/07/2023 فازت اللاعبة الكولومبية الناشئة بجائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، بعدما أطلقت كرة لولبية تخطّت حارسة منتخب ألمانيا ميرلي فرومز وسكنت في الزاوية العلوية للمرمى، رغم ارتماء هذه الأخيرة عليها.

خوليو أنسيسوبرايتون - مانشستر سيتي | 24/05/2023 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب أميكس، أطلق الجناح الأيسر الباراغواياني قذيفة عن بعد 20 ياردة بقدمه اليمنى فلم يتمكن إيدرسون من التصدي لها. سام كيرأستراليا - إنجلترا | 16/08/2023 بعد أن كان منتخب أستراليا متأخراً بالنتيجة وبحاجة إلى مصدر إلهام، كانت لكير كلمة الحسم عندما تحصلت مهاجمة فريق تشيلسي على الكرة في منتصف ملعبها وانطلقت في مواجهة دفاع منتخب إنجلترا المتراجع، ثمّ أطلقت صاروخاً بقدمها اليمنى استقرت على إثره الكرة في مرمى ماري إيربس.

براين لوزانوأطلس غوادالاخارا - سي أف أميركا | 26/02/2023 رأينا الكثير من الأهداف الجميلة البعيدة المدى، ولكنّ جمالها يضمحلّ أمام روعة هذا الهدف، إذ وقف فريق سي أف أميركي عاجزاً أمام لاعب الوسط الأوروغواياني عندما أطلق قذيقة عن بعد 35 ياردة، التفّت في الهواء وغيّرت اتجاهها قبل أن تعانق الشباك. غييرمي مادروغابوتافوغو أف سي أس بي - نوفوزونتينو | 27/06/2023 كان ظهر مادروغا إلى المرمى والمدافعون يزاحمونه، ولكنّ كلّ ذلك لم يمنعه من تنفيذ مقصية من خارج المنطقة أسكن من خلالها الكرة في المرمى بعد أن كادت تلامس العارضة. إيفان مورانتيأو دي إيبيزا - بورغوس | 25/03/2023 روّض لاعب وسط إيبيزا الكرة على صدره خارج المنطقة، ثمّ أبعدها عن منافسه بلمسة ساحرة من رجله اليسرى، ليروضها على صدره مجدداً قبل أن يسددها بقدمه اليسرى مباشرة في الشباك.

نونو سانتوسسبورتنغ - بوافيستا | 12/03/2023 سدد الجناح البرتغالي في فريق سبورتنغ كرة جريئة بقدمه اليسرى على طريقة رابونا، خدعت لاعبي الدفاع وحارس المرمى وارتطمت بالقائم قبل أن تعانق الشباك. كانغ سيونغجينغ | جمهورية كوريا تحت 20 سنة - الأردن تحت 20 سنة | 05/03/2023 انطلق كانغ من خط التماس الأيمن وتخطى ثلاثة مدافعين مستفيداً من سرعته، ثم خدع مدافعاً آخر بسلسلة من المراوغات، قبل أن يسدد الكرة بدقة في الزاوية العلوية للمرمى.

آشوت تاجيبيرغنكازاخستان - الدانمارك | 26/03/2023 استلم قائد منتخب كازاخستان الكرة في الناحية اليسرى من الملعب بعيداً عن منطقة العمليات، ثمّ سدد قذيفة بقدمه اليمنى وأسكن الكرة في الشباك، راسماً علامات الذهول والإعجاب على محيَّا أحد زملائه.

بياتريس زانيراتوالبرازيل - بنما | 24/07/2023 هدف يجسِّد اللعب الجماعي بشكل مثالي: استلمت دابينيا الكرة في الجزء الأيسر من الملعب قبل أن تمرر لزميلتها أدريانا التي أعادت لها الكرة، فقررت إرسالها إلى داخل منطقة العمليات، حيث روّضت آري بورغيس الكرة وبدا أنّها ستسجّل الهدف، غير أنها قررت في اللحظة الأخيرة تمريرها إلى زانيراتو التي تمكنت من هز الشباك.

When does voting open? متى يبدأ التصويت؟

ينطلق التصويت على جائزة بوشكاش FIFA يوم الخميس 21 سبتمبر/أيلول ويستمر حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول بتوقيت وسط أوروبا، علماً أن جائزة هذا العام ستكون من صاحب أو صاحبة أجمل هدف خلال الفترة بين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 و2 أغسطس/آب 2023 ضمناً.

قواعد المنافسة:

سيتمّ اختيار الفائز بالجائزة عن طريق لجنة مؤلفة من أساطير FIFA من جهة، ومن الجماهير من حول العالم المسجلين على موقع FIFA.com من جهة أخرى.

وستحتسب قيمة الأصوات بالتساوي بالنسبة لكلّ مجموعة، بغضّ النظر على عدد المصوّتين في كلّ منها (أي أنّ نتيجة تصويت أساطير FIFA ستمثل نصف النتيجة النهائية، وكذلك الأمر بالنسبة لنتيجة تصويت الجماهير، بغضّ النظر عن عدد المصوتين في كلّ مجموعة.)

ويحقّ لكلّ شخص من المسجلين على موقع FIFA.com ولكلّ واحد من أساطير FIFA اختيار ثلاثة أهداف من قائمة الأهداف الـ11. وينال كلّ هدف وقع عليه الاختيار 5 نقاط أو 3 نقاط أو نقطة واحدة، بحسب الترتيب الذي يختاره المصوّتون، على أن يُمنح الهدف الأول 5 نقاط والهدف الثاني 3 نقاط والهدف الثالث نقطة واحدة. يمكن الاطلاع على تفاصيل عملية التصويت ومنح الجوائز في وثيقة قواعد الجائزة.