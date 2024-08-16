سيدات الولايات المتحدة يستعدن صدارة العرش

اقتنصت الولايات المتحدة ذهبية الألعاب الأولمبية واسترجعت المركز الأول

تراجعت فرنسا ثمانية مراكز في التصنيف العالمي

الظهور الأول لمنتخب ليختنشتاين في التصنيف

بعد عام من خسارته للمركز الأول، نجح المنتخب الأمريكي (1، +4) في استعادة صدارة ترتيب التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola بفضل فوزه بذهبية مسابقة كرة القدم الأولمبية للسيدات باريس 2024، إثر الفوز على البرازيل (8، +1)، وبذلك يكون المنتخب الأمريكي قد حصد ذهبية الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ تحقيقه لهذا الإنجاز في لندن 2012 (أي منذ 12 سنة). ويأتي منتخب إنجلترا (2، +1) في المركز الثاني، وتليه إسبانيا (3، -2) التي تراجعت للمركز الثالث نتيجة خسارة مباراتين في باريس، وهما نصف النهائي أمام البرازيل ومباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية أمام ألمانيا (4) التي حافظت بدورها على مكانها في الترتيب، وكذلك الحال بالنسبة إلى اليابان (7) التي خسرت في ربع النهائي أمام الولايات المتحدة.

وللمفارقة، فإن الخاسر الأكبر من هذا الشهر الأولمبي ليس سوى منتخب فرنسا (10، -8) المستضيف، الذي تراجع من المركز الثاني ليصبح على أعتاب الخروج من مجموعة العشرة الكبار، إثر الإقصاء من ربع النهائي على يد البرازيل، وظهور أضعف من التوقعات في مرحلة المجموعات. يُذكر أن الهزيمة المفاجئة على يد أيرلندا في يوليو/تموز خلال الاستعدادات للألعاب الأولمبية، كانت بمثابة مؤشر على أن منتخب الديوك فَقَدَ زخمه، وهو اليوم يحتل المركز الأسوأ في التصنيف منذ سبتمبر/أيلول 2019. وعلى الجهة المعاكسة من قائمة التصنيف العالمي، نجد منتخب ليختنشتاين، الوافد الجديد إلى لائحة التصنيف بفضل مباراتين خاضهما أمام ناميبيا (انتهت الأولى بالتعادل بهدف لمثله والثانية بهزيمة 2-0)، وبذلك أصبح التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola يضمّ عدداً قياسياً من الاتحادات الوطنية في تاريخه، وهو 194.

وأخيراً، لا بدّ من التنويه بستة منتخبات حققت أفضل تصنيف في تاريخها وهي: أيسلندا (13)، وكولومبيا (21)، وزامبيا (62)، وجزر سليمان (86)، والرأس الأخضر (130)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (144).

ستصدر النسخة المقبلة من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2024.