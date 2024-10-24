الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وجزر القمر تواصل التقدم

أقيمت 175 مباراة دولية في أكتوبر/تشرين الأول

الأرجنتين تواصل التربع على القمة، لكن الفوارق تتقلص في أعلى الجدول

جزر القمر والسودان وبوتسوانا تحقق أفضل تقدم هذا الشهر

شهدت فترة المباريات الدولية الأخيرة إقامة 32 مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، مقابل 47 في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بينما جرت 79 مواجهة في دوري الأمم الأوروبية و17 في إطار ودي، حيث كان شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 حافلاً بالأحداث التي أسفرت عن بعض التقلبات في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola. فقد بدأت تضيق الفجوة بين ثلاثي المقدمة، حيث لا يزال منتخب الأرجنتين (1) متربعاً على الصدارة، رغم اقتراب مطاردَيه المباشرَين، فرنسا (2) وإسبانيا (3)، وبعدهما منتخبات إنجلترا (4) والبرازيل (5) وبلجيكا (6)، التي حافظت على مراكزها، بينما حققت كل من البرتغال (7، +1) وإيطاليا (9، +1) أفضل ارتقاء بين العشرة الأوائل، في حين تراجعت هولندا (8، -1) وكولومبيا (10، -1) مرتبة واحدة. أما ألمانيا (11، +2)، فقد ظلت على أعتاب قائمة العشرة الأوائل، رغم تقدمها الملحوظ في الترتيب العام.

كما تمكنت منتخبات الجزائر (37، +4) وبيرو (38، +5) واليونان (42، +6) من تسجيل تقدم كبير في الجدول، معززة موقعها في قائمة الخمسين الأوائل، التي شهدت انضمام الكاميرون (49، +4)، علماً أن منتخبات أفريقية أخرى حققت بدورها ارتقاءً رائعاً في التصنيف العالمي، وخاصة غينيا الاستوائية (88، +6) وزيمبابوي (117، +7) وغامبيا (128، +7) وبوتسوانا (140، +7)، علماً أن هذه الأخيرة سجلت أقوى ارتقاء من حيث النقاط (+38.30). هذا وقد تواصلت الإنجازات الأفريقية في هذه النسخة من التصنيف، حيث حقق منتخبا جزر القمر (108، +10) والسودان (110، +10) أكبر ارتقاء من حيث المراتب، بعد تغلبهما توالياً على كل من تونس وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

الصدارة الأرجنتين (دون تغيير) الدخول إلى قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد الخروج من قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد مجموع المباريات التي لعبت 175 الأكثر خوضاً للمباريات 166 منتخباً (مباراتان لكل منتخب) أكبر تقدم من حيث النقاط بوتسوانا (+38.30 نقطة) أكبر تقدم من حيث المراكز جزر القمر، السودان (+10) أكبر تراجع من حيث النقاط الرأس الأخضر (-38.30 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز تونس (-11) منتخبات جديدة دخلت التصنيف لا يوجد منتخبات غادرت التصنيف لا يوجد منتخبات غير نشطة لم تعد مصنفة إريتريا

وبذلك تواصل جزر القمر صعودها المبهر الذي انطلق منذ عدة أشهر، محققة مرة أخرى أفضل مركز لها في تاريخ التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola.

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