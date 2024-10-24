كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™

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بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
الخميس 24 أكتوبر 2024, 08:00
تصنيف الرجال

الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وجزر القمر تواصل التقدم

  • أقيمت 175 مباراة دولية في أكتوبر/تشرين الأول

  • الأرجنتين تواصل التربع على القمة، لكن الفوارق تتقلص في أعلى الجدول

  • جزر القمر والسودان وبوتسوانا تحقق أفضل تقدم هذا الشهر

شهدت فترة المباريات الدولية الأخيرة إقامة 32 مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، مقابل 47 في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بينما جرت 79 مواجهة في دوري الأمم الأوروبية و17 في إطار ودي، حيث كان شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 حافلاً بالأحداث التي أسفرت عن بعض التقلبات في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola. فقد بدأت تضيق الفجوة بين ثلاثي المقدمة، حيث لا يزال منتخب الأرجنتين (1) متربعاً على الصدارة، رغم اقتراب مطاردَيه المباشرَين، فرنسا (2) وإسبانيا (3)، وبعدهما منتخبات إنجلترا (4) والبرازيل (5) وبلجيكا (6)، التي حافظت على مراكزها، بينما حققت كل من البرتغال (7، +1) وإيطاليا (9، +1) أفضل ارتقاء بين العشرة الأوائل، في حين تراجعت هولندا (8، -1) وكولومبيا (10، -1) مرتبة واحدة. أما ألمانيا (11، +2)، فقد ظلت على أعتاب قائمة العشرة الأوائل، رغم تقدمها الملحوظ في الترتيب العام.

FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking October 2024

كما تمكنت منتخبات الجزائر (37، +4) وبيرو (38، +5) واليونان (42، +6) من تسجيل تقدم كبير في الجدول، معززة موقعها في قائمة الخمسين الأوائل، التي شهدت انضمام الكاميرون (49، +4)، علماً أن منتخبات أفريقية أخرى حققت بدورها ارتقاءً رائعاً في التصنيف العالمي، وخاصة غينيا الاستوائية (88، +6) وزيمبابوي (117، +7) وغامبيا (128، +7) وبوتسوانا (140، +7)، علماً أن هذه الأخيرة سجلت أقوى ارتقاء من حيث النقاط (+38.30). هذا وقد تواصلت الإنجازات الأفريقية في هذه النسخة من التصنيف، حيث حقق منتخبا جزر القمر (108، +10) والسودان (110، +10) أكبر ارتقاء من حيث المراتب، بعد تغلبهما توالياً على كل من تونس وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

الصدارةالأرجنتين (دون تغيير)
الدخول إلى قائمة المراكز العشرة الأوائللا يوجد
الخروج من قائمة المراكز العشرة الأوائللا يوجد
مجموع المباريات التي لعبت175
الأكثر خوضاً للمباريات166 منتخباً (مباراتان لكل منتخب)
أكبر تقدم من حيث النقاطبوتسوانا (+38.30 نقطة)
أكبر تقدم من حيث المراكزجزر القمر، السودان (+10)
أكبر تراجع من حيث النقاطالرأس الأخضر (-38.30 نقطة)
أكبر تراجع من حيث المراكزتونس (-11)
منتخبات جديدة دخلت التصنيفلا يوجد
منتخبات غادرت التصنيفلا يوجد
منتخبات غير نشطة لم تعد مصنفة إريتريا

وبذلك تواصل جزر القمر صعودها المبهر الذي انطلق منذ عدة أشهر، محققة مرة أخرى أفضل مركز لها في تاريخ التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola.

يُرجى النقر هنا للاطلاع على جدول التصنيف الكامل.

ستصدر النسخة المقبلة من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

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