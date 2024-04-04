بلجيكا في المربع الذهبي وإنجاز تاريخي لقطر وجزر القمر

لعب 174 مباراة دولية منذ بداية شهر فبراير /شباط

قائمة العشرة الأوائل تشهد تغييرات كبيرة

إنجازات مميزة لقطر وجزر القمر وأندونيسيا

تنافست المنتخبات حول العالم ضمن 174 مباراة دولية أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة، وكانت تصفيات كأس العالم FIFA 2026™ البرنامج الأبرز على روزنامة المنتخبات الآسيوية، أما في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فكان دوري الأمم الحدث الأبرز. كذلك، تنافست منتخبات أخرى ضمن مباريات ودية في الاتحادات القارية الستة ضمن سلسلة FIFA 2024. وكان لتلك المنافسات تأثير مهم على التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، وبخاصة على المراتب العشرة الأولى.

فرغم محافظة منتخب الأرجنتين على صدارة اللائحة، متبوعاً بمنتخب فرنسا، حققت بلجيكا المركز الثالث على حساب منتخب إنجلترا الذي تراجع إلى المركز الرابع، ويأتي منتخب البرازيل ليختتم مجموعة المنتخبات الخمسة الأوائل أمام منتخب البرتغال الذي ارتقى مرتبة ووصل إلى المركز السادس. وتراجع منتخب هولندا مرتبة واحدة محققاً المركز السابع، بينما حافظت منتخبات إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا على مواقعها، محققة المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

أما في لائحة المنتخبات المئة الأفضل، فقد تقدم منتخب الولايات المتحدة الأميركية مرتبتين ليصل إلى المركز الحادي عشر، وكذلك فعلت منتخبات كولومبيا وأوكرانيا وبولندا محققة المراكز الثاني عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين على التوالي، أما منتخبات جمهورية تشيكيا وفلسطين وجمهورية قرغيزستان فقد تقدمت أربعة مراكز لتصل إلى المراكز الثالث والثلاثين والثالث والتسعين والمئة توالياً.

الصدارة الأرجنتين (دون تغيير) الدخول إلى قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد الخروج من قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد مجموع المباريات التي لعبت 174167 منتخباً (منتخبان) أكبر تقدم من حيث النقاط أندونيسيا (30.04 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز أندونيسيا (8 مراكز) أكبر تراجع من حيث النقاط فيتنام (-30.04 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز فيتنام (-10 مراكز) منتخبات جديدة دخلت التصنيف لا يوجد منتخبات غادرت التصنيف لا يوجد منتخبات غير نشطة لم تعد مصنفة إريتريا

غير أنّ القفزات النوعية فكانت خارج لائحة المنتخبات المئة الأفضل، حيث تقدم منتخب ليبيا ستة مراتب وحقق المركز المئة والأربعة عشر، وقفزتأفغانستان سبعة مراتب وصولاً إلى المركز المئة والواحد والخمسين، لكنّ القفزة الأكبر كانت من نصيب إندونيسيا الذي تقدم ثماني مراتب ليصل إلى المركز المئة والأربع والثلاثين بعد تحقيق انتصارين أمام منتخب الفيتنام ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™. ولا بدّ من تسليط الضوء على أداء منتخبي قطر وجزر القمر اللذين حققا التصنيف الأفضل في تاريخهما، فتقدم الأول مرتبتين وحقق المركز الرابع والثلاثين وقفز الثاني أربع مراتب ووصل إلى المركز المئة والسبعة عشر. يُرجى النقر هنا للاطلاع على جدول التصنيف الكامل.