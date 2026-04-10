الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (مارس/آذار 2026)

العراق يعود إلى كأس العالم FIFA بعد 40 عاماً من الغياب

إطلاق برنامج Football for Schools من FIFA في اليابان والكاميرون واليونان

مسابقة مصممة لرعاية المواهب الشابة وتدريب حراس المرمى مع التركيز على تطوير المواهب الشابة

أسود الرافدين يعودون إلى كأس العالم FIFA بعد 40 عاماً من الغياب

حقق أسود الرافدين إنجازا تاريخياً بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA بعد غياب دام 40 عاماً، حيث كانت المشاركة الأولى والوحيدة في نسخة مكسيكو 1986، ليعود العراق من الباب الواسع بعد فوزه في مباراة الملحق على بوليفيا بهدفين لهدف واحد.

وكان العراق آخر المتأهلين، بعد فوزه على بوليفيا في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™على ملعب مونتيري، ليحجز المقعد الأخير في المجموعة الأولى إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج، ويختتم بذلك حملة تصفيات عالمية استمرت 899 مباراة على مدار 937 يومًا.

لعب العراق (21) أكبر عدد من المباريات خلال التصفيات، وسجل أيمن حسين، لاعب العراق، آخر أهداف حملة التصفيات العالمية البالغ عددها 2527 هدفًا، والتي تم تسجيلها بمعدل 2.8 هدفًا في المباراة الواحدة، لتنتهي بذلك رحلة بدأت في 7 سبتمبر 2023.

مشروع FIFA Arena يعتمد الشكل المتنقل مع افتتاح جياني إنفانتينو أول ملعب مُصغر مؤقت في باريس

وعد رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، بمواصلة دعم انتشار المزيد من الملاعب المصغرة ضمن مشروع FIFA Arena في شتى أنحاء العالم، وذلك خلال افتتاحه لأول ملعب مصغر مؤقت في العاصمة الفرنسية باريس، في خطوةٍ تعكس تحوّل المشروع إلى شكل الملاعب المتنقلة. يقع هذا الملعب المصغّر في "ساحة الكونكورد" الشهيرة في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وقد افتُتح بمباراة احتفالية شارك فيها رئيس وأساطير FIFA، وعدد من الضيوف؛ لإعطاء شارة انطلاق فعاليات تمتد لثلاثة أيام، وذلك لتسليط الضوء على الحاجة إلى البنية التحتية لكرة القدم على الصعيد العالمي.

إطلاق برنامج Football for Schools من FIFA في اليابان

انطلق برنامج Football for Schools في اليابان، والذي يستخدم جلسات كرة قدم ممتعة لتعليم الأطفال مهارات حياتية وأكاديمية، وذلك من خلال حفل إطلاق أُقيم في صالة أوتا سيتي العامة للألعاب الرياضية في طوكيو. شارك أكثر من 90 طفلًا، واستمتعوا بمتعة اللعبة بينما اكتسبوا قيماً مهمة، كما تم تدريب أكثر من 60 مُعلِّماً، حيث طوّروا مهاراتهم في كرة القدم ومهارات حياتية أساسية لتمكين الفتيات والفتيان في جميع أنحاء البلاد.

وتضمّن البرنامج الذي استمر يومين جلسةً تعليمية بعنوان "No Racism" مع آيا مياما، الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™، وهي عضوة في مجلس صوت اللاعبين FIFA التي تدعم الموقف العالمي ضد العنصرية من خلال إسهامها بخبرتها الحياتية وقيادتها في الحملة.

مسابقة مصممة لرعاية المواهب الشابة

مع إطلاق دوري أكاديميات الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، خطا الاتحاد خطوةً إضافية نحو تطوير كرة القدم للشباب في أوغندا. تستهدف هذه البطولة مراكز التدريب في البلاد، وتهدف إلى تزويد اللاعبين الشباب بإطار تنافسي منتظم، مما يُتيح رصد تقدمهم بشكل أفضل واكتشاف المواهب. يُعدّ هذا المشروع التجريبي جزءًا من الزخم الذي يُحفّزه مخطط FIFA لتطوير المواهب، ويُمكّن من وضع مسارات تطويرية، بدءًا من اكتشاف اللاعبين الشباب (وخاصةً من تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا) وصولًا إلى ارتقائهم إلى أعلى مستويات كرة القدم. من خلال تعزيز المسابقات والمعايير الفنية والدعم المناسب، يلعب هذا البرنامج دورًا محوريًا في احتراف تطوير كرة القدم للشباب.

يتبنى الاتحاد الأوغندي لكرة القدم (FUFA) نهجًا شاملًا يتجاوز مجرد المنافسة، إذ يشرف على مراكز التدريب وينظمها من خلال نظام ترخيص وتصنيف. ويُعدّ الدوري الجديد أداة عملية لتطبيق هذه المعايير، وتحديد أفضل المواهب، وتزويد المنتخبات الوطنية للشباب باللاعبين. وبدعم من رؤية وموارد مخطط FIFA لتطوير المواهب، تُبرهن هذه المبادرة على كيفية بناء الاتحادات الأعضاء لأنظمة مستدامة من خلال وضع التدريب واكتشاف المواهب في صميم استراتيجيتها التنموية.

إطلاق برنامج Football for Schools في اليونان

أُقيم حفل إطلاق برنامج “Football for Schools” في أثينا مطلع شهر مارس. ويتولى الاتحاد اليوناني لكرة القدم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشؤون الدينية والرياضة والأمانة العامة للرياضة. وقدّم فريق FIFA، الذي ضمّ خريستو ستويتشكوف، عرضًا لفلسفة البرنامج وهيكله، بالإضافة إلى أداته الرقمية الرئيسية، تطبيق "Football for Schools". يدعم هذا التطبيق المعلمين في تطبيق الأنشطة ضمن اليوم الدراسي. واختُتم اليوم الأول بتطبيق محتوى البرنامج عمليًا في ملعب الشرق الأدنى. خلال العام الدراسي الحالي، يُطبّق البرنامج في 41 مدرسة في مناطق مختلفة من اليونان، تشمل إيثاكا، وميلوس، وإيفروس، ورودس، وفلورينا، وكريت، وثيساليا، وخيوس، وبيلا. ومن المُخطط توسيع نطاق البرنامج بشكل كبير في العام الدراسي المقبل، حيث من المُقرر أن تشارك فيه أكثر من 500 مدرسة في جميع أنحاء البلاد. الهدف هو تعزيز العلاقة بين كرة القدم والتعليم وغرس قيم الرياضة في التلاميذ بطريقة دائمة.

تدريب حراس المرمى مع التركيز على تطوير المواهب الشابة

اختُتمت بنجاح دورة تدريب حراس المرمى النخبة التابعة لـ FIFA في نيروبي في مارس. على مدار خمسة أيام، شارك مدربو حراس المرمى من دوريات الرجال والسيدات في ورشة عمل مكثفة وفرت لهم تجربة تعليمية عملية وعميقة. ركزت الدورة على أساليب التدريب الحديثة، وتبادل الخبرات المهنية، وتطوير مهارات التدريب الفردية.

نظّم القسم الفني في الاتحاد الكيني لكرة القدم هذه الدورة التدريبية ضمن مخطط FIFA لتطوير المواهب . وكان الهدف من هذه المبادرة توفير برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تحسين وتوحيد معايير تدريب حراس المرمى على المدى الطويل. وقد ركّز البرنامج بشكل خاص على التطوير طويل الأمد للمواهب الشابة وتحسين مسار تطورها على المستوى الوطني.

كرة القدم في جمهورية قيرغيزستان تخطو خطوة إلى الأمام

شهدت كرة القدم في جمهورية قيرغيزستان تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ انضمام البلاد إلى مخطط FIFA لتطوير المواهب. وقد تم إطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، كما تم إنشاء أكاديمية وطنية تدعم حالياً أربع فئات عمرية من الأولاد (2010-2014) بالإضافة إلى فريق للفتيات يضم ثلاث فئات عمرية مشتركة.

شهد القسم الفني للاتحاد القرغيزي لكرة القدم إعادة هيكلة شاملة عقب تعيين مدير فني جديد. كما لعب هذا القسم دورًا محوريًا في تأسيس نظام فريد من نوعه لاكتشاف المواهب في البلاد. وفي تطورٍ مثيرٍ للاهتمام، انضم الاتحاد القرغيزي لكرة القدم إلى الاتحادات الأعضاء في FIFA، ليصبح بذلك الاتحاد رقم 54 الذي يقرر إنشاء أكاديمية للمواهب تابعة لـ FIFA.

رواندا تطلق مخطط FIFA لتطوير المواهب

أطلقت رواندا بنجاح مخطط FIFA لتطوير المواهب في ملعب كامينا بمدينة هوي. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد نائب الرئيس الثاني، ريتشارد موغيشا، دعم الاتحاد الرواندي لكرة القدم الكامل للمواهب الشابة الصاعدة. وأضاف: "من خلال مخطط FIFA لتطوير المواهب، نوفر مسارًا منظمًا للاعبين الشباب للتطور والوصول إلى مستويات أعلى في اللعبة".

انطلاق برنامج Football for Schools في الكاميرون

عبّر رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن شعوره بالسعادة والفخر بعد رؤية ثمار تعهّده باستخدام ملابس من إنتاج الدول الغرب أفريقية الأربعة (زائد واحد) بمناسبة إطلاق برنامج Football for Schools من FIFA في الكاميرون.

قال رئيس FIFA، في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في فبراير/شباط 2024، إنّ الملابس المُستخدَمة في برامج FIFA ستكون من صنع البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المُنتِجة للقطن، تنفيذاً لواحد من أهمّ بنود اتفاقية التفاهم التي وقعها مع المديرة العامة لمنظمة التجارية العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في سبتمبر/أيلول 2022.

وفي بادرة تشير إلى البدء بتنفيذ هذا الوعد، ارتدى الأطفال المشاركون في فعالية Football for Schools في العاصمة الكاميرونية ياوندي، قمصان تي-شيرت وقمصان بولو مصنوعة في البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المُنتجة للقطن، ألا وهي بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وكوت ديفوار.