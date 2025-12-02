التعلُّم من خلال كرة القدم

ما هو التطبيق الرسمي؟

تم تصميم التطبيق الرسمي لبرنامج Football for Schools بحيث يُساعد الأساتذة حول العالم على تنظيم أنشطة كرة القدم للأطفال من كافة الأعمار في فضاءات اللعب. وانطلاقاً من فلسفة "فلتكن اللعبة هي المدرِّس"، نُقدِّم لكم أكثر من 360 مقطع فيديو قصير بحسب الفئة العمرية تهدف إلى إشراك وتحفيز وإلهام الأطفال من كافة القدرات البدنية، كما يُعتبر التطبيق خطوتكم الأولى نحو تبنّي مقارَبة تقوم على تطوير شامل للأطفال، وذلك من خلال تعريفهم باللعبة الجميلة.

تجربة برنامج Football for Schools تُركّز على اللعب والمباريات، لا المناورات والمراوغة!

ما هي فلسفته؟

تقوم فلسفتنا للعب الأطفال في المدارس على تشجيع استخدام نمط ألعاب بسيط في كل حصة، ويمكن أن تشمل هذه المباريات على جانب من التكرار لتحسين التطوير الفني والتكتيكي للعب، إلا أن الجانب الأكثر أهمية يتمثّل بمنح الأطفال الفرصة للتواصل الاجتماعي ضمن بيئة مسلية وودية، مع إفراد حيِّز من الوقت دوماً للعب الحر وروح الاكتشاف.

من يُمكن له استخدامه؟

ليس من الضروري على الإطلاق أن تكون مدرِّب مؤهل لكرة القدم لكي تستفيد من تطبيق البرنامج، إذ يُمكن أن يستخدمه أي مدرِّس تربية بدنية أو بالغ يضطلع بمثل هذا الدور. تتمثَّل فكرة التطبيق بأنه بعد أن يُنفِّذ المُدرِّسون الحصص الكروية والتمارين كما هي، سيصبحون على دراية بآلية تنظيم البرنامج وتفاصيل الحصص، بحيث يتمكّنون من تعديلها بحسب الأطفال واحتياجاتهم. ويتمثَّل الهدف من هذا التطبيق بإتاحة مجموعة أدوات جاهزة وحلول مدروسة للأساتذة، أي أنه برنامج جاهز للتطبيق فوراً، ويشتمل على ساعات وأسابيع من أنشطة كرة القدم وحصص التربية البدنية بحسب الفئات العمرية المختلفة في إطار المنهاج المدرسي.

إضاءات على التطبيق

360 مقطع فيديو قصير تستهدف الأطفال بحسب ثلاث فئات عمرية: 4 إلى 7 سنوات، 8 سنوات إلى 11 سنة، 12 إلى 14 سنة.

40 حصة تعليم بدني مقسَّمة إلى مباريات إحماء، ومباريات لصقل المواهب، ومباراة نهائية تنطوي على تغييرات أو تنويعات على لعبة كرة القدم.

تتراوح مدة كل فيديو بين 60 و90 ثانية، ويركّز كل منها على أسلوب تنظيم اللاعبين واحتياجاتكم (مثل كُرات القدم وغيرها من التجهيزات).

يتضمّن التطبيق مقاطع توضيحية لكيفية تعديل التمرينات بحسب احتياجات المدرسة أو الصف الخاصة، ومساحة فضاء اللعب، والمُعدات المتوافرة وعدد الأطفال المشارِكين.

تنطوي كل مباراة في البرنامج على أسلوب بسيط لتنظيم الحصة وآليات إشراك وإدماج كافة الأطفال، مع إتاحة فرص لصقل المهارات البسيطة وكذلك رفع مستوى التحدي.

يُمكن لكل مدرِّس اختيار حصة إفرادية أو تمرين أو برنامج من الحصص يتوافق مع مكانة كرة القدم في المنهاج المدرسي.

أربعة مواضيع تركِّز على المهارات الحياتية

التعرُّف على الذات

مهارات شخصية وإدراكية: تشمل الثقة بالنفس واحترام الذات والوعي وضبط النفس والاعتماد على الذات والتفكير النقدي وآلية اتخاذ القرار وعقلية النمو.

العلاقات

مهارات شخصية: تشمل الحزم والتعاطف والصداقة والتواصل ودعم الأقران ومهارات بناء العلاقات.

الانفتاح على العالم

مهارات المواطنة الفاعلة: تشمل احترام الاختلافات وفهم التنمية المستدامة وقيم المساواة والمجتمع المحلي ومهارات القيادة.

الصحة والسلامة

سلوكيات صحية: تشمل النشاط البدني وتعزيز الصحة النفسية وتبنّي ممارَسات صحية وتقييم المخاطر والتغذية والنظافة والسلامة الشخصية.