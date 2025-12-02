الأسئلة الشائعة

مجموعة العمل الوطنية مسؤولة عن حوكمة برنامج Football for Schools وإدارته في المناطق التابعة لها، ويشمل ذلك تعديله أو تكييفه بحسب المتطلبات، وتنفيذه، ووضع سُبل المراقبة والتقييم، ويُفضل تشكيل المجموعة بأسرع وقت ممكن قبل تقديم طلب رسمي للانضمام إلى البرنامج. من المهم للغاية أن تتوصّل مجموعة العمل الوطنية إلى اتفاق رسمي قبل إطلاق البرنامج، بحيث يشمل هذا الاتفاق آلية تدريب المستويات المختلفة، واختيار المدارس، ووضع أهداف البرنامج العامة، وآلية تطبيقه، وسُبل المراقبة والتقييم، والدعم الإداري.

كما يجب أن تشمل عضوية المجموعة مسؤولين من الاتحاد الوطني العضو والوزارة أو الهيئة الحكومية المعنية، والتي عادة ما تكون وزارة التعليم، ويشمل ذلك تعيين مسؤولي اتصال وطنيين للبرنامج (يُفضل تعيين مسؤول اتصال واحد على الأقل من الاتحاد الوطني، وآخر من الوزارة) والذين سيحضرون ورشة إقليمية، بينما يضطلّع أحدهم بمنصب منسِّق التدريب الوطني، وهو الذي سيُشرف على توزيع تدريب المُدرِّبين في البلاد على المستويين الوطني والمحلي. وقد يتقاسم منسّقون آخرون مسؤوليات حوكمة وإدارة البرنامج، وقد يشمل ذلك أطرافاً معنية أخرى.