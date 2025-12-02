هذا القسم مُخصَّص للأسئلة الشائعة المتعلّقة ببرنامج Football for Schools. تصفّح الأسئلة الشائعة لدينا للعثور على الإجابات.
برنامج Football for Schools هو برنامج طموح أطلقه FIFA، ويُنظَّم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويهدف إلى المساهمة في تعليم وتنمية وتمكين حوالي 700 مليون طفل حول العالم، وإلى جعل كرة القدم متاحة بدرجة أكبر للفتيان والفتيات حول العالم من خلال إدخال أنشطة كروية إلى النظام التعليمي، بالشراكة مع الهيئات والأطراف المعنية في كل دولة. وقد تم تصميم البرنامج للدفع نحو تبنّي مهارات حياتية وكفاءات من خلال كرة القدم، والمساهَمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مجموعة من الأولويات الأخرى.
وبرنامج Football for Schools متَّسق مع السياسات العالمية المتعلقة بالرياضة والتعليم والصحة، بما في ذلك خطة عمل قازان، بالإضافة إلى رؤية التعليم 2030: إعلان إنشيون وإطار العمل، وخطة عمل منظمة الصحة العالمية بشأن النشاط البدني (GAPPA). كما يُمكن للدول الأعضاء واتحادات كرة القدم استخدام برنامج Football for Schools لتحقيق أولويات التنمية الوطنية.
يشمل البرنامج ما يلي:
تطبيقاً رقمياً مجانياً (Football for Schools) متاح عبر متجري Google Play وApp Store؛
منصة تعليمية عبر الإنترنت تشمل المحتوى المتعلّق بالبرنامج لكافة الأطراف المعنية؛
مُخصَّصات المُعدات، بما في ذلك كُرات القدم من طراز adidas، التي سيتم توزيعها للمدارس؛
دفعة مالية لمرة واحدة تبلغ 50 ألف دولار أمريكي للاتحادات الوطنية الأعضاء لإدارة البرنامج.
يسعى برنامج Football for Schools لتحقيق النتائج الأربع التالية:
تمكين المتعلّمين من فتيان وفتيات وتزويدهم بمهارات وكفاءات حياتية مهمة وذات قيمة؛
تمكين المُدرِّبين/المُدرِّسين وإعدادهم لتنفيذ أنشطة كروية وتمارين مهارات حياتية؛
بناء القدرات لدى الجهات المعنية (وهو ما يشمل المدارس والاتحادات الوطنية والسلطات العامة) لتنفيذ أنشطة تصقل مهارات حياتية من خلال كرة القدم؛ و
تعزيز التعاون بين الحكومات والاتحادات الوطنية والمدارس المشارِكة، وتفعيل شراكات وتحالفات وتعاون عبر قطاعات مختلفة.
يقوم برنامج Football for Schools على توجيه مبني على النتائج ونظرية تغيير تقوم على تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية والإدراكية لدى المتعلمين، بالإضافة إلى اكتساب المعارف والسلوكيات الإيجابية، وهو ما يُساعد على تطوير مهارات وكفاءات حياتية. في حال تنفيذ ذلك ضمن بيئة مناسبة وشاملة تُعنى بالمشاركين وتُحفِّز التعلم والتطور الفردي عبر الجمع بين كرة القدم والمهارات الحياتية، يُمكن لهذا البرنامج أن يُساهم في التغيير على المستوى الفردي والمجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية.
سيتم تنفيذ البرنامج على مراحل، تبدأ باستشارات إقليمية مع الأطراف المعنية الوطنية، ومن ثم تقوم الجهات المعنية بتشكيل مجموعة عمل وطنية لحوكمة المشروع وتقديم طلبات المشارَكة، والتي يقوم FIFA بمراجعتها بعد ذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). ومن ثم تُعيِّن مجموعة العمل الوطنية مسؤولي اتصال، ومنسقي تدريب وطنيين، وأبرز الشركاء المنخرطين، وآليات التعاون، مع تحديد الأولويات حسب المناطق، وتقوم باختيار المدارس، وتوزيع الكرات والأجهزة، وتضطلّع بعملية التواصل وأنشطة التفاعل مع المجتمع المحلي، وآليات إعداد التقارير.
سيتم تنظيم ورشات عمل في المناطق لتعريف مسؤولي التواصل على المشروع، وتدريب منسقي التدريب الوطنيين، كما سيتم العمل وفق نمط تسلسلي، بحيث يضطلّع منسقو التدريب الوطنيون بتدريب المُدرِّبين الوطنيين، الذين سيدربون بدورهم المُدرِّبين/المُدرِّسين. ومن ثم سيتم تطبيق البرنامج في المدارس المختارة باستخدام تطبيق البرنامج عبر الهواتف المحمولة، وسيخضع لعملية مراقبة وتقييم مستمرة.
مجموعة العمل الوطنية مسؤولة عن حوكمة برنامج Football for Schools وإدارته في المناطق التابعة لها، ويشمل ذلك تعديله أو تكييفه بحسب المتطلبات، وتنفيذه، ووضع سُبل المراقبة والتقييم، ويُفضل تشكيل المجموعة بأسرع وقت ممكن قبل تقديم طلب رسمي للانضمام إلى البرنامج. من المهم للغاية أن تتوصّل مجموعة العمل الوطنية إلى اتفاق رسمي قبل إطلاق البرنامج، بحيث يشمل هذا الاتفاق آلية تدريب المستويات المختلفة، واختيار المدارس، ووضع أهداف البرنامج العامة، وآلية تطبيقه، وسُبل المراقبة والتقييم، والدعم الإداري.
كما يجب أن تشمل عضوية المجموعة مسؤولين من الاتحاد الوطني العضو والوزارة أو الهيئة الحكومية المعنية، والتي عادة ما تكون وزارة التعليم، ويشمل ذلك تعيين مسؤولي اتصال وطنيين للبرنامج (يُفضل تعيين مسؤول اتصال واحد على الأقل من الاتحاد الوطني، وآخر من الوزارة) والذين سيحضرون ورشة إقليمية، بينما يضطلّع أحدهم بمنصب منسِّق التدريب الوطني، وهو الذي سيُشرف على توزيع تدريب المُدرِّبين في البلاد على المستويين الوطني والمحلي. وقد يتقاسم منسّقون آخرون مسؤوليات حوكمة وإدارة البرنامج، وقد يشمل ذلك أطرافاً معنية أخرى.
سيلتزم برنامج Football for Schools والأطراف المعنية بالأنظمة العالمية والإقليمية والوطنية والتوجيهات المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وسيتم وضع خطط لتنظيم الاستشارات وورشات العمل والتدريب رقمياً، بينما قد يتم تأجيل تطبيق البرنامج حضورياً إلى أن يصبح ذلك متاحاً بشكل آمن وبموجب موافقة السلطات.
أنتم تستخدمون حالياً منصة البرنامج التعليمية المتاحة عبر الإنترنت التي توفر إمكانية الوصول لمحتوى مجاني لمن يرغبون بتطبيق برنامج Football for Schools أو إدارته أو دعمه.
كما توفِّر المنصة محتوى لدعم المُدرِّبين/المُدرِّسين فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج، ومعلومات للجهات الفاعلة، بما في ذلك الآباء والمتعلِّمين والمدارس والاتحادات الوطنية والحكومات وغيرها، بالإضافة إلى معلومات عامة عن البرنامج، وهو ما يشمل تفاصيل خطط وسياسات كرة القدم، واستخدام كرة القدم للقضايا الخيرية وتنمية فئة الشباب.
تطبيق برنامج Football for Schools هو تطبيق رقمي متاح للاستخدام على معظم الهواتف، ويمكن تنزيله مجاناً من Google Play ومتجر Apple App.
ويشمل التطبيق محتوى مفصلاً وإرشادات عن كيفية تنفيذ أنشطة البرنامج للفتيان والفتيات ضمن الفئات العمرية (4 إلى 7 سنوات، 8 سنوات إلى 11 سنة، 12 إلى 14 سنة)، وسلسلة مقاطع فيديو وإرشادات لتمارين سهلة التطبيق، تجمع بين كرة القدم والمهارات الحياتية. ويتوجب الاتصال بالإنترنت للوصول إلى التطبيق، ولكن يُمكن تحميل الحصص واستخدامها دون اتصال بالإنترنت.
للوصول إلى تطبيق برنامج كرة القدم للإنترنت للهواتف المحمولة، يُرجى الضغط على فئة هاتفك المحمول:
تطبيق الهاتف المحمول والمنصة التعليمية يُكملان بعضهما البعض، إلا أن التطبيق مُخصَّص للمستخدِمين النهائيين، أي أولئك الذين يُنفذون أنشطة البرنامج، مثل المُدرِّبين/المُدرِّسين. أما المنصة التعليمية، فتستهدف شريحة أوسع من المستخدمين والجهات الفاعلة الأساسية الأخرى، بما في ذلك الاتحادات الوطنية والمدارس والحكومات ومجموعات مستهدَفة أخرى، كما تُقدِّم معلومات إضافية عن خلفية المشروع.
يضطلّع بمسؤولية البرنامج قسم FIFA المعني بالاتحادات الوطنية الأعضاء، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). يُذكر أن FIFA واليونسكو تعاونا على تطوير البرنامج، مع استشارة مجموعة من الشركاء والخبراء البارزين.
ومن بين الشركاء، adidas التي ستزوّد ملايين كُرات القدم في إطار المشروع، وضمن شراكتها مع FIFA. كما ستُساهم العديد من الجهات الفاعلة الأخرى في البرنامج، وهو موضع تقدير كبير.
نعم، فبرنامج Football for Schools متاح لكافة المدارس والمجتمعات المحلية. ومن المتوقّع أن مجموعة العمل الوطنية في كل دولة، التي ستتقدّم بطلب للانضمام إلى البرنامج، ستختار المدارس، وذلك بالتعاون مع السلطات المعنية، ومن المهم أن تمنح السلطات المعنية (مثل وزارة التعليم) تصريحاً لتنفيذ برنامج Football for Schools، ولإمكانية العمل مع المدارس.
سيتم تحديد المدارس المشارِكة من قبل السلطات المعنية (مثل وزارة التعليم)، ويتوجب تقديم استمارة مشارَكة إلى مجموعة العمل الوطنية، أو يُمكن لوزارة التعليم أن ترسل طلب مشارَكة في البرنامج نيابة عن المدارس المهتمة إلى مجموعة العمل الوطنية، وإليكم أدناه مراحل تقديم الطلب.
إرسال الطلبات مِن المدارس
بالنسبة للمدارس التي تودّ المشارَكة، عليها أن تُقدِّم لمجموعة العمل الوطنية الوثائق والمعلومات التالية، أو تقوم وزارة التعليم بتقديم هذه المعلومات مباشرة:
الاسم الكامل للمدرسة، وعنوانها الرسمي، وتاريخ التسجيل (إن انطبق ذلك)؛
العدد الإجمالي للتلاميذ، وتقسيم بحسب الفئات العمرية التالية: 4 إلى 7 سنوات، 8 سنوات إلى 11 سنة، 12 إلى 14 سنة؛
عدد أعضاء الكادر التدريسي المؤهلين للإشراف على التربية البدنية؛
تصريح من المدرسة يؤكد إدماج برنامج Football for Schools في المنهاج التدريسي أو الأنشطة المندرجة خارج إطار المناهج الدراسية؛
عدد الساعات لكل صف التي سيتم تخصيصيها لبرنامج Football for Schools.
مراجعة مجموعة العمل الوطنية للطلبات التي تقدّمت بها المدارس
ستُراجع مجموعة العمل الوطنية الوثائق والمعلومات التي قدمتها المدارس أو وزارة التعليم، وتمنحها جدولاً زمنياً لتقديم أية وثائق ناقصة؛
لا تنتقل إلى المرحلة التالية إلا الطلبات التي تشمل كافة الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في التوجيهات ذات الصلة.
تقديم الوثائق والمعلومات إلى FIFA
حالما تقوم المدارس أو وزارة التعليم بإرسال المعلومات، سترسل مجموعة العمل الوطنية إلى FIFA:
رسالة من السلطات الحكومية المعنية، مثل وزارة التعليم، تؤكد على سماح السلطات للمدارس المشارِكة في الأراضي التابعة للاتحاد الوطني العضو بأن تُدخل برنامج Football for Schools ضمن منهاجها أو أنشطتها المندرجة خارج إطار المناهج الدراسية؛
قائمة بأسماء المدارس المشارِكة؛
قائمة مفصلة لمُعدات كرة القدم التي تطلبها كل مدرسة مشارِكة.
مُعدات كرة القدم
يجب أن تضمن الاتحادات الوطنية الأعضاء توزيع كافة المُعدات الكروية المُخصَّصة لها بموجب البرنامج إلى المدارس المشارِكة، إذ من مسؤولية الاتحادات الوطنية الحفاظ على المُعدات المُخصَّصة لها وتخزينها بشكل مناسب.
يجب أن يكون استخدام المُعدات الكروية التي يُقدمها FIFA في إطار برنامج Football for Schools محصوراً بتجهيز المدارس المشارِكة بما هو مطلوب لتطبيق البرنامج، وليس لأية غاية أخرى. وقد يمنح FIFA استثناءات لهذا الشرط بموجب ظروف خاصة.
كلا. برنامج Football for Schools مجاني بالكامل للمدارس المشارِكة، ويشمل ذلك كادرها التدريبي والتلاميذ، ولا يجب طلب أي رسوم لدراسة طلبات المدارس، أو فرض أي رسوم أخرى على المدارس ولأي سبب كان.
أعمل في مدرسة، كيف يُمكنني المشارَكة؟
يُمكن للمدارس المشارَكة في البرنامج من خلال التواصل مع وزارة التعليم أو مجموعة العمل الوطنية في منطقتها أو دولتها لمعرفة ما إذا كان برنامج Football for Schools مفعلّاً في الدولة.
يتوجّب على المدارس التي ترغب بالانضمام إلى البرنامج أن تلتزم بالإجراءات المطلوبة المذكورة أعلاه.
أمثّل اتحاداً وطنياً لكرة القدم، كيف يُمكنني المشارَكة؟
تضطلّع الاتحادات الوطنية لكرة القدم بدور محوري في هذا المشروع، إذ تُشكِّل صلة الوصل الرئيسية مع FIFA، ويتوجّب أن تلتزم بالإجراءات المذكورة أعلاه، وأن تعمل مع السلطات المعنية لتشكيل مجموعة عمل وطنية وتقديم طلب للانضمام إلى برنامج Football for Schools، كما هو منصوص عليه أعلاه، وقد تكون قادرة على الانضمام مباشرة إلى البرنامج، ولكن يتوجّب عليها التنسيق مع السلطات المحلية.
أمثِّل حكومة أو هيئة عامة، كيف يُمكنني المشارَكة؟
التعامل مع مختلف الهيئات الحكومية (مثل إدارات التعليم والصحة والرياضة والشباب وغيرها) هو أمر محوري لنجاح المبادرة، إذ يكون ممثلو الحكومة منخرطين في عضوية مجموعة العمل الوطنية، وفي عملية تقديم طلب الانضمام إلى برنامج Football for Schools وكذلك إدارة تطبيقه.
أمثّلُ إحدى الجهات الفاعلة الأساسية، كيف يُمكنني المشارَكة؟
يُمكن للجهات المعنية الأخرى أن تضطلع هي الأخرى بدور هام، ويشمل ذلك مؤسسات المجتمع المدني، مثل المنظمات غير الربحية وغير الحكومية، والقطاع الخاص (بما في ذلك الرعاة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات)، والمجتمعات المحلية نفسها، والقطاع الأكاديمي، وبطبيعة الحال القطاع الرياضي الأوسع. ويتوجّب على الجهات المعنية الأخرى التنسيق مع الاتحادات الوطنية والسلطات المحلية في المنطقة لكي تنخرط في البرنامج.
أنا شخص من عامة الجمهور، كيف يُمكنني المشارَكة؟
كما هو مذكور أعلاه، بإمكانك استخدام تطبيق Football for Schools، وتنفيذ أنشطته بشكل مستقل، فالتطبيق متاح لكافة الأشخاص على معظم أجهزة الهاتف المحمولة الذكية، ويُمكن تحميله من متجر التطبيقات مجاناً، ويشمل محتوى مفصلاً وإرشادات عن كيفية تنفيذ أنشطة البرنامج للفتيان والفتيات ضمن الفئات العمرية (4 إلى 7 سنوات، 8 سنوات إلى 11 سنة، 12 إلى 14 سنة)، وكذلك سلسلة مقاطع فيديو لتمارين سهلة التطبيق. ويتم ربط كل حصة بمهارة حياتية ذات صلة، بحيث يتم الجمع بين اللعب والتعليم. ويتوجّب الاتصال بالإنترنت للوصول إلى التطبيق، ولكن يُمكن تحميل الحصص واستخدامها دون اتصال بالإنترنت، مع العلم أنه لا يوجد قيود أبداً على استخدام التطبيق.
للوصول إلى تطبيق برنامج كرة القدم للإنترنت للهواتف المحمولة، يُرجى النقر على فئة هاتفك المحمول:
كما تمّت الإشارة إليه في قسم "كيف يُمكنني المشارَكة؟" أعلاه، يمكن للمدارس المشارَكة عبر التواصل مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أنه لا يُمكن للأفراد والمنظمات التواصل مباشرة مع FIFA.
يجب توجيه كافة الاستفسارات المتعلقة بتطبيق برنامج Football for Schools في مدرسة محددة أو مجتمع محلي بعينه إلى مجموعة العمل الوطنية أو الاتحاد الوطني المعني، وليس إلى FIFA بشكل مباشر. مجموعة العمل الوطنية و/أو الاتحادات الوطنية الأعضاء مسؤولة عن تطبيق البرنامج داخل دولها، ويشمل ذلك توزيع كُرات القدم والموارد ذات الصلة.
أما المؤسسات الحكومية المهتمة، فيتوجب عليها التواصل أولاً مع الاتحاد الوطني لكرة القدم قبل التواصل مع FIFA مباشرة.