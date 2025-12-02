الأفضل في العالم يتألّقون

بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
FIFA.com
برنامج Football for Schools

الأسئلة الشائعة

هذا القسم مُخصَّص للأسئلة الشائعة المتعلّقة ببرنامج Football for Schools. تصفّح الأسئلة الشائعة لدينا للعثور على الإجابات.

آخر تحديث: الاثنين، 3 نوفمبر 2025 في 04:34 م
إعداد ملف تعريف الارتباط