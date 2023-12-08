أطلق FIFA برنامجاً تعليمياً عالمياً جديداً كبيراً يهدف إلى تعزيز وترسيخ المهارات المتعلقة بالوقاية والحماية في عالم كرة القدم

يُعتبر FIFA Guardians™ أول برنامج تعليمي رياضي متكامل في مجال الوقاية والحماية

• تهدف شهادة FIFA Guardians للوقاية في الرياضة إلى إضفاء الطابع الاحترافي على دور مسؤولي الوقاية، ورفع معايير الوقاية والحماية.

• البرنامج متاح لكافة الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211، ولكل من يرغب بالعمل أو التطوّع في فئة كرة القدم للبراعم أو الرياضة الاحترافية.

• للانضمام إلى برنامج FIFA Guardian، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني fifa.com/FIFAGuardians

أعلن FIFA عن إطلاق شهادة FIFA Guardians للوقاية والحماية في الرياضة، التي تهدف إلى إضفاء الطابع الاحترافي على مجال الوقاية والحماية ورفع معايير في عالَم كرة القدم.

وتماشياً مع التزام FIFA طويل المدى بإضفاء الطابع الاحترافي على وقاية الأطفال والبالغين وإدماج معاييرها في عالَم اللعبة، تُمثِّل شهادة FIFA Guardians للوقاية والحماية في الرياضة خطوة نوعية في الرياضة، وتوفِّر للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 منهلاً تعليمياً متخصصاً وتفاعلياً لاتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالوقاية.

وفي معرض تعليقه على هذا البرنامج الجديد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "في إطار التزامي الشخصي والتزام FIFA الحاسم، وعزمنا على القضاء على التحرش والإساءة من اللعبة، أطلقنا شهادة FIFA Guardians للوقاية في الرياضة لتكون بمثابة خطوة إضافية لدعم الاتحادات الوطنية الـ211 لكي تضع أفضل الممارَسات المتعلقة بالوقاية في قلب كرة القدم، والمساعَدة على نشر الطابع الاحترافي على عمل مسؤولي الوقاية في الرياضة."

وأردف: "من حق كل من يلعب كرة القدم، أو بالأحرى أي رياضة أخرى، أن يستمتع بها في بيئة آمنة وداعِمة، أولاً وقبل كل شيء، ويجب أن نحمي سلامة اللاعبين واللاعبات، ولا سيما عندما يتعلّق الأمر بالأطفال، فهذا هو الهدف المنشود لبرنامج FIFA Guardians. وها هي كرة القدم تأخذ خطوة جديدة في إطار تحقيق هذا الهدف، وتنفيذ تَعهُّد FIFA بإدماج إجراءات الوقاية في لعبتنا."

وانطلاقاً من روح اليوم الدولي للتعليم، الموافِق في 24 يناير/كانون الأول من كل عام، تضافرت جهود أساطير FIFA من أرجاء العالم، بمن فيهم كاكا وريو فيرديناند وليندسي تاربلي وخوان بابلو أنخِل ومبو مبينزا، لإظهار أهمية الوقاية، وتشجيع كافة المنخرطين في عالم كرة القدم والرياضات الأخرى على المشارَكة.

وقال كاكا عن ذلك: "حماية ووقاية الأطفال في لعبنا هي مسؤوليتنا، وFIFA Guardians هو برنامج أساسي للوقاية بالنسبة لكل من يعمل أو يتطوّع في كرة القدم."

من جانبه، قال ريو فيرديناند: "فلنضع حداً للإساءة للأطفال في الرياضة. FIFA Guardians هو برنامج أساسي للوقاية بالنسبة لكل من يعمل أو يتطوّع في كرة القدم. بادِروا بالانضمام اليوم، والتعرُّف على أفضل الممارَسات في مجال الوقاية."

تم تطوير منهاج شهادة FIFA Guardians للوقاية في الرياضة بموجب تعاون بين FIFA والجامعة المفتوحة وخبراء عالميين ومختصين وأكاديميين في مجال الوقاية ليكون بمثابة تجربة تعليمية مفتوحة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، بحيث يتكوّن من خمس دورات عبر الإنترنت، وتستهدف بشكل رئيسي مسؤولي الوقاية في الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 (متعلّمو FIFA).

وبموجب هذا البرنامج، سيكون متاحاً أمام متعلمي FIFA مجموعة من الندوات المتخصصة، والمنتديات الخاضعة لمشرفين، وورشات عمل تفاعلية، واختبارات تقييم، من شأنها جميعاً أن تُرشد المتعلّمين عند اتخاذ الخطوات العملية وتقدّم نماذج لأفضل الممارَسات في مجال الوقاية في اللعبة.

يُذكر أن الورشة المتخصصة الأولى لمتعلّمي FIFA ستُعقد في نهاية شهر فبراير/شباط، في إطار دورة تعليمية تستمرّ لعامين، وسيتوجب على المشارِكين استكمال البرنامج كاملاً من أجل الحصول على شهادة FIFA Guardians للوقاية في الرياضة.

كما ستكون الدورات الخمس عبر الإنترنت متاحة للالتحاق بها بشكل حر أمام كافة الأشخاص الآخرين الذين يعملون أو يتطوّعون أو يدعمون أو يمارسون اللعبة، ويودّون التعرّف على المزيد من المعلومات عن الوقاية، وفي حال استكمال الدورات الخمس، سيحصل المشارِكون على جائزة الوقاية في الرياضة لبرنامج FIFA Guardians والتي تمنحها الجامعة المفتوحة.

يُمكن للمشارِكين الاختيار من ثلاثة مساقات تعليمية بحسب خلفيتهم، كما أن الدعوة مفتوحة أمام كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 لترشيح شخص واحد على الأقل للالتحاق ببرنامج شهادة FIFA Guardians للوقاية في الرياضة.

واعتباراً من اليوم، أصبح بإمكان المشاركين من عائلة كرة القدم حول العالم والرياضات الأخرى المشارَكة في الدورة الأولى "دورة FIFA Guardians - أساسيات الوقاية".

للتسجيل الآن وبدء رحلتك في الوقاية مع FIFA، يُرجى زيارة الرابط fifa.com/FIFAGuardians.

انطلق برنامج FIFA Guardians™ في يوليو/تموز 2019، وهو برنامج وضعه FIFA لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية ودعهما في مجال تعزيز وقاية الأطفال والبالغين العرضة للخطر عبر اتخاذ إجراءات ذات صلة في عالَم كرة القدم.

للمزيد من المعلومات عن برنامج FIFA Guardians™، يُرجى زيارة هذا الرابط.