يلعب المُدرِّسون/المُدرِّبون وغيرهم من موظفي كرة القدم والمتطوعين دوراً أساسياً في التنمية الرياضية والاجتماعية للأطفال، ويتمثل الهدف بتوفير المعلومات والإرشاد للمُدرِّسين من أجل إدارة برنامج Football for Schools وتنفيذه والاضطلاع بعملية المراقبة.
الحماية
مصطلح الحماية يُشير إلى الإجراءات المتخذة لضمان سلامة وصحة الأطفال وعدم تعرّضهم لأي نوع من الأذى، ويعني ذلك جميع الأفعال الاستباقية الممكنة للحد من الخطر ومنع جميع أشكال التحرش أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال للأطفال.
وضع FIFA الحماية على رأس أولوياته في كرة القدم، ويطلب في هذا المجال من كافة المدارس والمُدرِّسين/المُدرِّبين المشارِكين في برنامج Football for Schools ضمان حماية الأطفال.
وعلى المدارس المشارِكة في برنامج Football for Schools أن تطبِّق سياسة حماية الأطفال، ويجب التحقّق من أن خلفية كافة المُدرِّسين/المُدرِّبين المشارِكين في البرنامج مناسبة للعمل مع الأطفال، بالإضافة إلى تدريبهم على خطوات الحماية، وأن يكونوا على دراية بإجراءات وسياسات حماية الأطفال ووقايتهم.
يلعب المُدرِّسون/المُدرِّبون وغيرهم من موظفي كرة القدم والمتطوعين دوراً أساسياً في التنمية الرياضية والاجتماعية للأطفال، ويقع على عاتقهم واجب رعاية الفتيان والفتيات أثناء نشاطات كرة القدم داخل المدارس لإتاحة بيئة آمنة وشاملة وإيجابية، ولهذا من المهم أن يحترم المشاركون في هذا البرنامج كل حقوق الأطفال وسلامتهم وصحتهم في لعبتنا.
لتأكيد التزامك الكامل بهذه القيم ومن أجل استخدام تطبيق Football for Schools، يجب على المُدرِّسين/المُدرِّبين القيام بما يلي:
التوقيع إلكترونياً على مدونة السلوك الخاصة بالمُدرِّسين/المُدرِّبين في برنامج Football for Schools.
استكمال كافة مراحل التدريب ذات الصلة بحسب ما تطلبه الجهة المعنية، سواء كانت المدرسة أو النادي أو الاتحاد الوطني، أو أي دورة تعليمية مطلوبة قانونياً في البلد المعني من أجل العمل مع الأطفال.
يُوصى بشدة أن يقوم كافة مستخدمي تطبيق برنامج Football for Schools بزيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج، وموقع FIFA Guardian لرفع مستوى معارفهم المتعلقة بوقاية وحماية الأطفال في كرة القدم.
على المدرس/المُدرِّب أن:
يخضع للتدقيق في خلفيته لتحديد ما إذا كان مخوّلاً للعمل مع الأطفال.
يكون على دراية بسياسات وإجراءات الوقاية والحماية الخاصة بالمدرسة والنادي والاتحاد الوطني، وأن يلتزم بها.
يكون على دراية بالمخاطر المتعلقة بالوقاية في عالم كرة القدم، وطرق تخفيفها.
يعي الأشكال المختلفة لما يمكن أن يتعرَّض له الأطفال من إساءة وإهمال وتحرش واستغلال.
يكون على دراية بكيفية الاستجابة الملائمة للمخاوف المتعلقة بالأطفال، ويشمل ذلك الدراية بكيفية التواصل بخصوص المخاوف أو الإبلاغ عنها في حال القلق بخصوص سلامة وصحة أحد الأطفال.
يكون على دراية بكيفية التصرُّف عند تدريس/تدريب كرة القدم لخلق بيئة آمنة وشاملة وإيجابية للأطفال من أجل الانخراط في كرة القدم.
كيفية التدريس
تهدف حصص برنامج Football for Schools إلى إعداد اللاعب والشخص نفسه، بحيث تنطوي على أنشطة كروية نوعية تسعى لصقل المهارات الكروية والحياتية، وتشمل المهارات الصحية والاجتماعية والعاطفية. ويجب التأكيد على أن المهارات الكروية الحياتية تحظى بنفس مستوى الأهمية، ويجب تخصيص الوقت في الحصص لكلا هذين العنصرين.
تم تصميم كل حصة في برنامج Football for Schools بحيث تشمل خمسة عناصر يتطلَّب إتمامها مجتمعة ساعة كاملة، وفي حال كانت المدة المتاحة أمام المُدرِّسين/المُدرِّبين تقلّ عن ساعة، يمكن تقسيم العناصر الخمسة إلى جلستين بحسب الجدول الزمني المتاح.
العناصر الخمسة لبرنامج Football for Schools هي:
الحَلْقَة الافتتاحية: يجمع المدرس/المُدرِّب اللاعبين على شكل حَلْقَة وقوفاً، ويُقدِّم لهم موجزاً عن الحصة، ويشرح المهارات الكروية والحياتية التي تركّز عليها الحصة، ويطلب من اللاعبين تقديم رأيهم بخصوص المهارات الحياتية المعنية.
الإحماء: يُشرف المدرس/المُدرِّب على نشاط كروي لإحماء اللاعبين المشارِكين.
صقل المهارة: يُشرف المدرس/المُدرِّب على التمرين الذي يساعد على تمكين كل لاعب من صقل المهارة الكروية المستهدَفة.
التطبيق في إطار اللعب: يُنظِّم المدرس/المُدرِّب مباراة كرة قدم تسمح للاعبين بممارسة المهارة المستهدفة في إطار اللعب.
الحَلْقَة الختامية: يجمع المدرس/المُدرِّب اللاعبين على شكل حَلْقَة جلوساً ويطلب منه تقديم رأيهم عن التمرين، وعن المهارة الحياتية، مع ربط ذلك بالتطبيق في الحياة خارج عالَم كرة القدم.
تخضع الأنشطة الكروية وأنشطة المهارات الحياتية للإشراف، كما يتم شرح الأنشطة الكروية من خلال مقطع فيديو ورسوم توضيحية. تم إعداد بعض النصائح التنظيمية للمُدرِّسين/المُدرِّبين، ووضع خيارات لرفع مستوى صعوبة النشاط أو تسهيله بحيث تلائم مستوى اللاعبين، بالإضافة إلى قائمة أسئلة يُمكن طرحها على اللاعبين خلال الحصة، وملاحظات متعلّقة بالسلامة، ونصائح متعلّقة بكيفية التعريف بالمهارات الحياتية خلال الحلقة الافتتاحية، وآلية تنظيم أنشطة تشاركية تُشجِّع على النقاش والتفكير النقدي المتعلق بالمهارات الحياتية خلال الحلقة الختامية.
كرة القدم الشمولية
برنامج Football for Schools هو برنامج شمولي يستهدف الأطفال وفئة الشباب بغض النظر عن خلفيتهم وقدراتهم. ولهذا يُنصح المُدرِّسين/المُدرِّبين بتعديل الحصص بحسب الاحتياجات التعليمية وإمكانيات اللاعبين المشارِكين، وببذل أقصى جهود ممكنة لإشراك الأطفال والشباب من فئات عانت من تهميش سابق في عالَم كرة القدم.
يجب ألا يُقصى أي طفل أو شاب بغض النظر عن قدرته البدنية أو عِرقه أو جنسه أو توجهه الجنسي أو لغته أو ثقافته أو دينه.
يجب أن يحرص المُدرِّسون/المُدرِّبون على أن يشعر كافة اللاعبين بأنه مرحَّب بهم، وأن ينالوا نفس القسط من الاهتمام عند المشارَكة في برنامج Football for Schools، وهو ما يتطلّب مرونة من المدرّسين وأن يكونوا سريعي الاستجابة وداعمين عند تخطيط برنامج Football for Schools وتطبيقه للحصص المدرسية، بما يلبّي الاحتياجات المتنوعة للمتعلّمين.
يجب تطوير الحصص بحيث يتم فيها دعم كافة المتعلِّمين وتشجيعهم على الانخراط في برنامج Football for Schools، بحيث يتم التعامل مع حواجز مثل: خيارات اللباس، والترتيبات المتعلّقة بالالتزامات الدينية أو الثقافية، وعدم تشجيع الأهل، وعدم وجود مَرافق ملائمة لتغيير الملابس، وتكلفة عدة اللعب، وصورة الجسد، وصورة كرة القدم.