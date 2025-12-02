الجهات الفاعلة

يهدف برنامج Football for Schools إلى تسهيل وتيسير التعاون بين الاتحادات الوطنية الأعضاء، والسلطات الحكومية الفاعلة، والمدارس المشارِكة، انطلاقاً من المساعي لإقامة شراكة فاعلة والاضطلاع بالأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.

وبالنظر إلى أن هذا البرنامج مصمَّم للتطبيق في إطار مدرسي، فمن الأهمية بمكان أن تنخرط فيه وزارة التعليم (أو هيئة تقوم مقامها)، فالبرامج المدرسية التي يتم تصميمها خارج الوزارة تتطلب موافقة الحكومة لكي يتم تطبيقها في المدارس، وإلى جانب الحصول على الإذن وتيسير الوصول إلى المدارس، من شأن ذلك ضمان تطبيق سياسات الوزارة ومدوّنات السلوك، كقواعد حماية الأطفال على سبيل المثال. كما ستضطلّع الوزارة بدور محوري في تحديد الصلات الملائمة مع البرامج والفرص التدريبية الأخرى، والحرص على استدامة البرنامج على المدى الطويل.

ويُعتبر هذا أمراً مهماً بالنظر إلى أن الاتحاد الوطني لكرة القدم ليس الكيان المسؤول عن المدارس، وبالتالي يتوجب عليه التعاون مع السلطات المعنية، والتي تختلف طبيعتها من دولة لأخرى. وفي حال رغبة المسؤولين عن البرنامج العمل خارج نطاق النظام (الحكومي) العام، فقد يتوجب التواصل مع كيانات ناظمة للمدارس من أجل الحصول على موافقتها، كالمجموعات الدينية أو المدارس الخاصة على سبيل المثال.

ورُغم أن آلية إدارة برنامج Football for Schools قد تختلف من دولة لأخرى، إلا أنه من المهم للغاية أن تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق رسمي قبل إطلاق البرنامج، بحيث يشمل هذا الاتفاق آلية التدريب، واختيار المدارس، ووضع أهداف البرنامج العامة، وآلية تطبيقه، وسُبل المراقبة والتقييم، والدعم الإداري. كما يُنصح بتأسيس مجموعة عمل وطنية أو لجنة إدارية للبرنامج بحيث تُدير وتُوجّه البرنامج في المناطق التابعة لها.

ما هي مجموعة العمل الوطنية؟

مجموعة العمل الوطنية مسؤولة عن حوكمة برنامج Football for Schools وإدارته في المناطق التابعة لها، ويشمل ذلك تعديله أو تكييفه بحسب المتطلبات، وتنفيذه، ووضع سُبل المراقبة والتقييم، ويُفضّل تشكيلها بأسرع وقت ممكن، وقبل تقديم طلب رسمي للانضمام إلى البرنامج. من المهم للغاية أن تتوصّل مجموعة العمل الوطنية إلى اتفاق رسمي قبل إطلاق البرنامج، بحيث يشمل هذا الاتفاق آلية التدريب، واختيار المدارس، ووضع أهداف البرنامج العامة، وآلية تطبيقه، وسُبل المراقبة والتقييم، والدعم الإداري.

كما يجب أن تشمل عضوية المجموعة مسؤولين من الاتحاد الوطني والوزارة أو الهيئة الحكومية المعنية، والتي عادة ما تكون وزارة التعليم، مع تعيين مسؤولي اتصال وطنيين للبرنامج (يُفضل تعيين مسؤول اتصال واحد على الأقل من الاتحاد الوطني، وآخر من الوزارة) والذين سيحضرون ورشة إقليمية، بينما يضطلّع أحدهم بمنصب منسِّق التدريب الوطني، وهو الذي سيُشرف على توزيع تدريب المُدرِّبين في البلاد على المستويين الوطني والمحلي. وقد يتقاسم منسّقون آخرون مسؤوليات حوكمة وإدارة البرنامج، وقد يشمل ذلك أطرافاً معنية أخرى.