الجهات الفاعلة

يهدف هذا القسم إلى تزويد الاتحادات الوطنية الأعضاء بالمعلومات ذات الصلة ببرنامج Football for Schools.
بينما تميل الاتحادات الوطنية إلى التركيز على دعم الأندية ومنظومات الدوريات، من الواضح أن المدارس تمثِّل فرصة للانخراط والتفاعل مع فئة الشباب والناشئين في عالَم كرة القدم خارج إطار الهياكل التقليدية، كما أن تعلّم مهارات كروية وحياتية جيدة لتلاميذ المدارس يتكامل مع عمل الاتحادات الوطنية، ويعمل في الوقت نفسه على توسيع قاعدة المشارَكة الجماهيرية، ويوفر صلات تربط بين المدرسة ومنظومات الأندية، ويُتيح كرة القدم في المجتمعات المحلية التي لا توجد فيها أندية أو لا تكون فاعلة بشكل كامل.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، يلتحق بالتعليم الابتدائي أكثر من 700 مليون طفل وطفلة، والكثيرون منهم لن ينضموا إلى نادٍ لكرة القدم، وذلك لأسباب مختلفة، ومن خلال إتاحة فرصة للعب كرة القدم أمام أكبر عدد ممكن من الأطفال، وتوسيع قاعدة المشارَكة الجماهيرية، يمكن لبرنامج Football for Schools أن يُعزّز مكانة اللعبة. هذا ومن المتوقّع أن ازدياد عدد المشاركين في اللعبة سيؤدي إلى رفع نسبة احتمال انخراط الفتيان والفتيات في عالم كرة القدم بشكل جدي والتنافس على مستوى الأندية، أو حتى على مستوى أعلى، بينما يوفّر في الوقت نفسه لأولئك الراغبين بمجرَّد اللعب فرصة لذلك، بالإضافة إلى اكتساب مهارات حياتية قيمة.
ملاحظة: الهدف من برنامج Football for Schools هو استكمال الجهود التي تبذلها الاتحادات الوطنية الأعضاء، لا التنافس معها. فالمدارس هي بمثابة منصات حيوية تُتيح التفاعل مع الأطفال من خلال كرة القدم.
تقع على عاتق الاتحادات الوطنية الأعضاء الأدوار والمسؤوليات التالية في إطار برنامج Football for Schools:
مد جسور التعاون مع السلطات الحكومية المعنية للإعلاء من شأن برنامج Football for Schools في المناطق المنضوية تحتها، والحصول على تصاريح مكتوبة من هذه السلطات، مثل وزارة التعليم، تُتيح للمدارس المشارِكة إدخال برنامج Football for Schools ضمن مناهجها وأنشطتها المندرجة خارج إطار المناهج الدراسية.
ضمان ومراقبة تقيُّد المدارس المشارِكة بالمتطلبات والمعايير بشكل مستمر.
تقديم لائحة للمدارس المُشارِكة إلى FIFA.
الحرص على توفير المُعدات الكروية العينية للمدارس المُشارِكة من خلال التعاون مع برنامج الأغذية العالمي (في حال كان ذلك مطلوباً) والسلطات المحلية.
احترام كافة القوانين المرعية الإجراء، بما فيها تلك المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.
إيفاد ممثلين مرشَّحين ليتم تدريبهم على يد كبار المُدرِّبين في برنامج Football for Schools، والذين سيضطلعون بدورهم بعملية تدريب المُدرِّبين الوطنيين، الذين سيقومون بتدريب المُدرِّسين/المُدرِّبين في المدارس المعنية.
تقديم الدعم من خلال التخطيط والتنسيق لتدريب المُدرِّبين الوطنيين و/أو المحليين في دولتهم أو أراضيهم، مع ضمان حصول المُدرِّسين/المُدرِّبين على تدريب فعال لتطبيق البرنامج، ويشمل ذلك التعاون مع السلطات المعنية لإجراء هذا التدريب.
تعيين مسؤول تواصل في الإدارة يضطلع بالتنسيق مع المدارس المشارِكة والسلطات الحكومية المعنية وFIFA.
رفع تقارير دورية إلى FIFA وتعريفه بأحدث المعلومات والأخبار، بما في ذلك إعلامه بأية صعوبات جرت خلال تطبيق برنامج Football for Schools.
تعويض FIFA وحمايته في وجه أي شكوى أو مطالبة أو طلب تعويض عن أضرار أو عن فوائد أو مسؤولية متعلّقة بتطبيق برنامج Football for Schools.
تَجنّب كل حالة من شأنها أن تؤدّي إلى تضارب في المصالح.
يهدف برنامج Football for Schools إلى تسهيل وتيسير التعاون بين الاتحادات الوطنية الأعضاء، والسلطات الحكومية الفاعلة، والمدارس المشارِكة، انطلاقاً من المساعي لإقامة شراكة فاعلة والاضطلاع بالأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.
وبالنظر إلى أن هذا البرنامج مصمَّم للتطبيق في إطار مدرسي، فمن الأهمية بمكان أن تنخرط فيه وزارة التعليم (أو هيئة تقوم مقامها)، فالبرامج المدرسية التي يتم تصميمها خارج الوزارة تتطلب موافقة الحكومة لكي يتم تطبيقها في المدارس، وإلى جانب الحصول على الإذن وتيسير الوصول إلى المدارس، من شأن ذلك ضمان تطبيق سياسات الوزارة ومدوّنات السلوك، كقواعد حماية الأطفال على سبيل المثال. كما ستضطلّع الوزارة بدور محوري في تحديد الصلات الملائمة مع البرامج والفرص التدريبية الأخرى، والحرص على استدامة البرنامج على المدى الطويل.
ويُعتبر هذا أمراً مهماً بالنظر إلى أن الاتحاد الوطني لكرة القدم ليس الكيان المسؤول عن المدارس، وبالتالي يتوجب عليه التعاون مع السلطات المعنية، والتي تختلف طبيعتها من دولة لأخرى. وفي حال رغبة المسؤولين عن البرنامج العمل خارج نطاق النظام (الحكومي) العام، فقد يتوجب التواصل مع كيانات ناظمة للمدارس من أجل الحصول على موافقتها، كالمجموعات الدينية أو المدارس الخاصة على سبيل المثال.
ورُغم أن آلية إدارة برنامج Football for Schools قد تختلف من دولة لأخرى، إلا أنه من المهم للغاية أن تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق رسمي قبل إطلاق البرنامج، بحيث يشمل هذا الاتفاق آلية التدريب، واختيار المدارس، ووضع أهداف البرنامج العامة، وآلية تطبيقه، وسُبل المراقبة والتقييم، والدعم الإداري. كما يُنصح بتأسيس مجموعة عمل وطنية أو لجنة إدارية للبرنامج بحيث تُدير وتُوجّه البرنامج في المناطق التابعة لها.
ما هي مجموعة العمل الوطنية؟
مجموعة العمل الوطنية مسؤولة عن حوكمة برنامج Football for Schools وإدارته في المناطق التابعة لها، ويشمل ذلك تعديله أو تكييفه بحسب المتطلبات، وتنفيذه، ووضع سُبل المراقبة والتقييم، ويُفضّل تشكيلها بأسرع وقت ممكن، وقبل تقديم طلب رسمي للانضمام إلى البرنامج. من المهم للغاية أن تتوصّل مجموعة العمل الوطنية إلى اتفاق رسمي قبل إطلاق البرنامج، بحيث يشمل هذا الاتفاق آلية التدريب، واختيار المدارس، ووضع أهداف البرنامج العامة، وآلية تطبيقه، وسُبل المراقبة والتقييم، والدعم الإداري.
كما يجب أن تشمل عضوية المجموعة مسؤولين من الاتحاد الوطني والوزارة أو الهيئة الحكومية المعنية، والتي عادة ما تكون وزارة التعليم، مع تعيين مسؤولي اتصال وطنيين للبرنامج (يُفضل تعيين مسؤول اتصال واحد على الأقل من الاتحاد الوطني، وآخر من الوزارة) والذين سيحضرون ورشة إقليمية، بينما يضطلّع أحدهم بمنصب منسِّق التدريب الوطني، وهو الذي سيُشرف على توزيع تدريب المُدرِّبين في البلاد على المستويين الوطني والمحلي. وقد يتقاسم منسّقون آخرون مسؤوليات حوكمة وإدارة البرنامج، وقد يشمل ذلك أطرافاً معنية أخرى.
ويُمكن أن يتم تقديم وثيقة تنص على الصلاحيات للأطراف المعنية، بحيث توفّر الإرشاد لمجموعة العمل الوطنية.
تُطبَّق جملة من المبادئ عند وضع تفاصيل البرنامج على المستوى الوطني:
استشارة كافة الجهات المعنية هو أمر محوري لضمان أخذ كافة وجهات النظر بعين الاعتبار، ومن بينها وجهات نظر الأطفال وفئة الشباب.
يعتمد برنامج Football for Schools على شراكة قائمة بين الاتحاد الوطني لكرة القدم والحكومة الوطنية (وزارة التعليم، وزارة الرياضة، وزارة الصحة، وسلطات أخرى).
قد يضطلع بقيادة برنامج Football for Schools الاتحاد الوطني للعبة أو الحكومة (ويمكن أن يأخذ ذلك عدة سيناريوهات)، ولكن يتوجّب أن يعتمد على مذكرة التفاهم القائمة بين مختلف الأطراف.
جودة البرنامج مهمة لضمان المحافظة على انخراط المتعلِّمين وتطوير اللعبة على كافة المستويات، كما أن توفير دعم تقني عالي الجودة للمُدرِّسين/المُدرِّبين هو أمر محوري في هذا الخصوص.
المساواة فيما يتعلّق بإتاحة البرنامج والفرص هو معيار غير قابل للتفاوض، إذ يتوجب أن يكون البرنامج شاملاً ويسمح بمشارَكة المُدرِّسين/المُدرِّبين من الجنسين، والفتيان والفتيات، والأطفال من ذوي الإعاقة، والأطفال من خلفيات إثنية وثقافية متنوعة.
يجب أن يُعالج البرنامج قضية المسؤولية الاجتماعية، وأن يتوجّه لفئة الشباب في المناطق المهمّشة، وكذلك أن يشتمل على دعم نفسي وإمكانية إحالة المتدرِّبين والمُدرِّسين/المُدرِّبين للحصول على دعم نفسي.
مُقاربة على مَراحل
سيتم إطلاق البرنامج على مراحل، بحيث يجري التطبيق بشكل تدريجي في مختلف المناطق، مع إجراء استشارات، وبناء شراكات، وتنفيذ التدريب في المناطق ذات الصلة، ويلي ذلك إطلاق المشروع بشكل كامل على المستوى الوطني. كما يجب أن يترافق ذلك مع إجراء عملية مراقبة وتقييم منتظمة، بحيث يخضع تطبيق البرنامج لسلسلة من الخطوات:
على مستوى إطلاق المشروع بشكل شامل، يجب تقديم معلومات ومحتوى إعلاني للتواصل على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وحشد الشركاء.
إجراء استشارات على المستوى الجهوي لتعريف الجهات الفاعلة الوطنية على برنامج Football for Schools.
قيام الجهات الفاعلة المهتمة بتشكيلة مجموعة العمل الوطنية، وتقديم الطلبات.
سيقوم FIFA، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بمراجعة كل طلب وتحديد ما إذا كان سيحظى بالقبول أم لا.
ستُحدِّد مجموعة العمل الوطنية مسؤولين للتواصل و/أو منسِّقي التدريب الوطنيين، وآليات العمل، والمناطق الجغرافية ذات الأولوية، كما ستُدير عملية اختيار المدارس، وتوزيع كُرات القدم وغيرها من المُعدات، والمراسلات، وأنشطة التواصل المجتمعي، وآليات الإبلاغ، وغيرها.
سيضطلع FIFA بتنظيم ورشات العمل الإقليمية لمسؤولي التواصل و/أو منسِّقي التدريب الوطنيين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
بعد إجراء ورشات العمل الإقليمية، سيُصبح منسِّق التدريب الوطني قادراً على تدريب المُدرِّبين الوطنيين.
يقوم المُدرِّبون الوطنيون بتدريب المُدرِّسين/المُدرِّبين المختارين من المدارس المشارِكة.
يستخدم المُدرِّسون/المُدرِّبون تطبيق برنامج Football for Schools لتنفيذ البرنامج.
تُجرى عمليتا المراقبة والتقييم في كافة المراحل.