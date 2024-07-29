رئيس FIFA يتوجه بالشكر لاتحادات كرة القدم والاتحادات القارية على توصّلها إلى اتفاق بالإجماع

ستكون البطولتان بمثابة "احتفال بالوحدة وبكرة القدم"

مثّل حفل تقديم ملفات عروض الاستضافة علامةً فارقةً في عملية عروض الاستضافة

توجّه رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالشكر إلى اتحادات كرة القدم والاتحادات القارية على وصولها إلى "اتفاق تاريخي" بعد تسليم الاتحادات المشاركة السبعة الأعضاء في FIFA لملفات استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™ في فعالية خاصة أُقيمت في العاصمة الفرنسية باريس. وأضاف السيد إنفانتينو بأن البطولتين ستكونان بمثابة "احتفال بالوحدة وبكرة القدم".

وبعد إجراء مشاورات مستفيضة مع جميع الاتحادات القارية، وافق مجلس FIFA بالإجماع، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يكون ملف العرض المشترك بين الاتحادات الأعضاء للمغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 FIFA™، علاوة على استضافة كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي لمباراة واحدة من مباريات البطولة احتفالاً بالذكرى المئوية لها. وفضلاً عن ذلك، وافق مجلس FIFA على أن تقتصر استضافة نسخة 2034 على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم. وإثر ذلك، سلّم الاتحاد السعودي لكرة القدم العرض الوحيد المقدّم لاستضافة هذه النسخة من البطولة.

وعقب تسليم العروض، عبّر رئيس FIFA عن امتنانه لجميع الاتحادات المشاركة لمساهمتها في تجنّب ما كان يُمكن أن يتحوّل إلى "منافسة شرسة" في تقديم عروض الاستضافة.

جياني إنفانتينو يُشيد بـ"الاتفاق التاريخي" في عملية تقديم العروض لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™ 02:23

وقال رئيس FIFA "قبل أي شيء، أود أن أشكر رؤساء الاتحادات القارية الستة في FIFA الذين اجتمعوا وناقشوا معي تفاصيل هذا الاتفاق التاريخي، إلى جانب الدول المقدّمة لعروض الاستضافة والحاضرة هنا." وأردف السيد إنفانتينو، الذي كان يتحدث على المنصة وكأس العالم إلى جواره، قائلاً "نحن نقول دائماً إن كرة القدم توحّد العالم بأسره، وكما تعلمون، فإن FIFA يضم ‏211 من اتحادات الدول الأعضاء، وهو ما يفوق عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ونحن نحاول أن نجمع بينها وأن نوحدها جميعاً. لكننا نعلم أنه عندما يكون هناك شيء على المحك، ويحين موعد المنافسة على هذه الكأس الرائعة، فلا مكان للوحدة ولا مجال للأخوّة ولا للصداقة؛ ذلك لأن الجميع يُريدون بذل قصارى جهدهم للظفر باللقب، وانتزاع كأس العالم (FIFA) على أرض الملعب، وبالحديث عن الفوز، فنحن نعلم أن الفوز بحق استضافة كأس العالم FIFA يُثير مناقشات محتدمة للغاية. نجحنا هذه المرة في المواءمة بين سبعة اتحادات أعضاء، لذا أتوجه بالشكر إلى جميع هذه الاتحادات السبعة، الممثِّلة لأربع قارات مختلفة، على اتفاقها الذي سيكون بمثابة الاحتفاء بكرة القدم والاحتفاء بالوحدة." وأضاف أيضاً "جميع أعضاء مجلس FIFA يُدركون أن كأس العالم ملكٌ للعالم بأسره، والأهم من هذا أنهم يسعون لكي يتحقق ذلك بشكلٍ عملي…ولذا فمن الأهمية بمكانٍ أن نذهب إلى كل بقعة من بقاع العالم لكي نؤلّف بين الناس جميعاً وأن نجمعهم تحت راية واحدة."

تسليم ملفات استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™ | كلمة رئيس FIFA 09:52

من جانبه قال رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فيرناندو غوميش أن الاستدامة والاستثمار والاندماج الاجتماعي تُعد جميعها ركائز أساسية لملف 2030 الذي يجمع بين بلاده وإسبانيا والمغرب. وأضاف "تختلف هذه الدول الثلاث في اللغات والثقافات والتصوّرات وأنماط الحياة، ولكننا نتفّق على شغف واحد؛ وهو حب كرة القدم، لهذا فإن العنصر الأساسي في ملف ترشحنا هو شغفنا تجاه كرة القدم." وأردف غوميش قائلاً "سنبذل كل ما بوسعنا لتكون هذه النسخة من كأس العالم FIFA مثالاً يُحتذى به، لا لأنها ستشهد الذكرى المئوية على أول نسخة نُظمت من هذه البطولة فحسب، بل من أجل التطلع إلى المستقبل أيضاً."

واستضافت أوروغواي النسخة الأولى لكأس العالم FIFA في 1930 بمشاركة 13 منتخباً، وقال رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم إغناسيو ألونزو إن ملف 2030 الذي يتضمّن استضافة ثلاث مباريات في قارة أمريكا الجنوبية "يجمع بين الاحتفال بمرور 100 عام على أول نسخة من كأس العالم FIFA وبين الروح الابتكارية المتمثّلة في امتداد نطاق المنافسات إلى ستة بلدان وثلاث قارات مختلفة، ما سيمثّل احتفاءًا بهذه البلدان والقارات المستضيفة للمباريات ورسالةً عالمية تعبّر عن الوحدة."

أما فيما يتعلق بنسخة 2034، فقد قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إن استضافة بطولة كأس العالم سيكون حلماً لبلاده وأضاف "نحن بلد شغوف بكرة القدم ومُحب لها كثيراً، وهذه فرصة رائعة لكي نُظهر مدى حبنا لهذه اللعبة أمام جماهير كرة القدم كافة في مختف أنحاء العالم." وتابع "لقد كنا أبطال كأس آسيا قبل 40 عاماً، واستضفنا بطولات FIFA [كأس العالم للقارات FIFA، وكأس العالم للأندية FIFA] بالإضافة إلى كأس العالم للشباب FIFA في عام 1989، ما يدل على ألفتنا الشديدة باستضافة منافسات هذه اللعبة. والآن سنحت لنا فرصة رائعة لنظهر للعالم بأسره حجم التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية والنجاحات والإنجازات التي تحققها، والتي نتمتّع بها جميعاً كمواطنين سعوديين."